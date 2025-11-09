Aurra by Virtuals Harga Hari Ini

Harga langsung Aurra by Virtuals (AURAVIRTUALS) hari ini ialah $ 0.002378, dengan 13.14% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa AURAVIRTUALS kepada USD penukaran adalah $ 0.002378 setiap AURAVIRTUALS.

Aurra by Virtuals kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- AURAVIRTUALS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, AURAVIRTUALS didagangkan antara $ 0.002276 (rendah) dan $ 0.002757 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, AURAVIRTUALS dipindahkan +4.07% dalam sejam terakhir dan -65.21% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 56.91K.

Aurra by Virtuals (AURAVIRTUALS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 56.91K$ 56.91K $ 56.91K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan ---- -- Rantaian Blok Awam BASE

