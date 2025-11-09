Autonomi Harga Hari Ini

Harga langsung Autonomi (AUTONOMI) hari ini ialah $ 0.02887, dengan 0.73% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa AUTONOMI kepada USD penukaran adalah $ 0.02887 setiap AUTONOMI.

Autonomi kini berada pada kedudukan #1517 mengikut permodalan pasaran pada $ 3.94M, dengan bekalan edaran sebanyak 136.64M AUTONOMI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, AUTONOMI didagangkan antara $ 0.0286 (rendah) dan $ 0.02903 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.35756319057761676, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.027318315086072017.

Dalam prestasi jangka pendek, AUTONOMI dipindahkan -0.11% dalam sejam terakhir dan -15.17% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 82.29K.

Autonomi (AUTONOMI) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.1517 Modal Pasaran $ 3.94M$ 3.94M $ 3.94M Kelantangan (24J) $ 82.29K$ 82.29K $ 82.29K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 34.64M$ 34.64M $ 34.64M Bekalan Peredaran 136.64M 136.64M 136.64M Jumlah Bekalan 1,200,000,000 1,200,000,000 1,200,000,000 Rantaian Blok Awam ARB

Had Pasaran semasa Autonomi ialah $ 3.94M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 82.29K. Bekalan edaran AUTONOMI ialah 136.64M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1200000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 34.64M.