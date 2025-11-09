Harga Autonomi langsung hari ini ialah 0.02887 USD.AUTONOMI modal pasaran ialah 3,944,936.38645 USD. Jejaki masa nyata AUTONOMI kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga Autonomi langsung hari ini ialah 0.02887 USD.AUTONOMI modal pasaran ialah 3,944,936.38645 USD. Jejaki masa nyata AUTONOMI kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!
Harga langsung Autonomi (AUTONOMI) hari ini ialah $ 0.02887, dengan 0.73% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa AUTONOMI kepada USD penukaran adalah $ 0.02887 setiap AUTONOMI.
Autonomi kini berada pada kedudukan #1517 mengikut permodalan pasaran pada $ 3.94M, dengan bekalan edaran sebanyak 136.64M AUTONOMI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, AUTONOMI didagangkan antara $ 0.0286 (rendah) dan $ 0.02903 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.35756319057761676, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.027318315086072017.
Dalam prestasi jangka pendek, AUTONOMI dipindahkan -0.11% dalam sejam terakhir dan -15.17% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 82.29K.
Autonomi (AUTONOMI) Maklumat Pasaran
No.1517
$ 3.94M
$ 82.29K
$ 34.64M
136.64M
1,200,000,000
ARB
Had Pasaran semasa Autonomi ialah $ 3.94M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 82.29K. Bekalan edaran AUTONOMI ialah 136.64M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1200000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 34.64M.
Autonomi Sejarah Harga USD
Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0286
24J Rendah
$ 0.02903
24J Tinggi
$ 0.0286
$ 0.02903
$ 0.35756319057761676
$ 0.027318315086072017
-0.11%
+0.73%
-15.17%
-15.17%
Autonomi (AUTONOMI) Sejarah Harga USD
Jejaki perubahan harga untuk Autonomi hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:
Tempoh
Perubahan (USD)
Perubahan (%)
Hari ini
$ +0.0002094
+0.73%
30 Hari
$ -0.0175
-37.74%
60 Hari
$ -0.02831
-49.52%
90 Hari
$ -0.01888
-39.54%
Perubahan Harga Autonomi Hari Ini
Hari ini, AUTONOMI mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0002094 (+0.73%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.
Perubahan Harga 30 HariAutonomi
Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0175 (-37.74%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.
Perubahan Harga 60 Hari Autonomi
Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, AUTONOMI mengalami perubahan sebanyak $ -0.02831 (-49.52%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.
Perubahan Harga 90 Hari Autonomi
Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.01888 (-39.54%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.
Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Autonomi (AUTONOMI)?
Cerapan dipacu AI yang menganalisis Autonomi pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.
Apakah faktor yang mempengaruhi harga Autonomi?
Several key factors influence Autonomi (AUTONOMI) token prices:
1. Network adoption: User growth and data storage demand on the Autonomi network directly impacts token utility and value.
2. Token economics: Supply mechanics, staking rewards, and burn mechanisms affect scarcity and demand dynamics.
4. Technology developments: Network upgrades, security improvements, and feature releases can drive investor interest.
5. Competition: Performance relative to other decentralized storage and Web3 infrastructure projects affects positioning.
6. Regulatory environment: Government policies on cryptocurrencies and data privacy impact adoption prospects.
7. Partnership announcements: Strategic collaborations and enterprise integrations can boost demand expectations.
8. Trading volume: Liquidity levels on exchanges affect price stability and discovery mechanisms.
Mengapa orang ingin tahu harga Autonomi hari ini?
People want to know Autonomi (AUTONOMI) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market volatility, and evaluating investment opportunities. Real-time price data helps traders capitalize on market movements.
Ramalan Harga untuk Autonomi
Autonomi (AUTONOMI) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran AUTONOMI pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Autonomi (AUTONOMI) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)
Pada tahun 2040, harga Autonomi berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.
Alat MEXC Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan. Ingin tahu berapa harga Autonomi yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk AUTONOMI ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Autonomi Ramalan Harga.
Perihal Autonomi
AUTONOMI is a blockchain-based platform designed to provide IoT (Internet of Things) devices with a secure and scalable solution for identity verification and transactions. The platform uses the Ethereum blockchain and leverages smart contracts to automate the process of device registration, authentication, and coordination. AUTONOMI's primary role is to ensure the security and integrity of the vast number of IoT devices, enabling them to interact with each other in a trusted environment. This is achieved through the use of the AUTONOMI token, which is used as a means of exchange within the ecosystem, facilitating transactions and incentivizing device behavior. The platform's design allows for a wide range of use cases, including supply chain management, energy grid management, and autonomous vehicles.
Bagaimana untuk membeli & Melabur Autonomi dalam Malaysia
Bersedia untuk bermula dengan Autonomi? Membeli AUTONOMI adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli Autonomi. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan Autonomi (AUTONOMI) perjalanan Membeli anda.
Langkah 1
Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC
Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4
Pilih Token Anda
Dengan lebihan 136.64M token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5
Lengkapkan Pembelian Anda
Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan Autonomi akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Apa yang boleh anda lakukan dengan Autonomi
Memiliki Autonomi membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda
Membeli Autonomi (AUTONOMI) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.
Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.
Apakah itu Autonomi (AUTONOMI)
ANT is an utility token that grants holders access to the services of the Autonomi Network. Autonomi is a decentralized, autonomous network running on everyday devices, offering self-encryption, quantum-safe security, and network lifetime storage. Autonomi combines the spare capacity of connected devices—from old consumer PCs on desks and small devices like Raspberry Pis to leftover racks in a data center—to create a new form of globally accessible infrastructure that can be utilized by anyone. Autonomi enables users to securely store data, communicate, access knowledge, build businesses, run services, and create new futures without the intervention of middlemen or gatekeepers.
Autonomi Sumber
Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Autonomi, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:
Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Autonomi
Berapakah nilai 1 Autonomi pada tahun 2030?
Jika Autonomi berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Autonomi berpotensi dan jangkaan ROI.
Berapa harga Autonomi hari ini?
Autonomi Harga hari ini ialah $ 0.02887. Semak Bahagian Sejarah Harga kami untuk memahami sejarah untuk hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari.
Adakah Autonomi masih pelaburan yang baik dalam Malaysia?
Autonomi kekal sebagai mata wang kripto yang didagangkan secara aktif dengan penyertaan pasaran dan pembangunan ekosistem yang berterusan. Walau bagaimanapun, pelaburan kripto seperti melabur dalam AUTONOMI sememangnya tidak menentu dan harus sejajar dengan toleransi risiko peribadi anda. Sentiasa lakukan penyelidikan bebas (DYOR) dan pertimbangkan keadaan pasaran sebelum membuat keputusan kewangan dan pelaburan.
Berapakah jumlah dagangan harian Autonomi dalam Malaysia?
Autonomi nilai $ 82.29K telah didagangkan di MEXC dalam tempoh 24 jam yang lalu.
Berapakah harga semasa Autonomi dalam Malaysia?
Harga AUTONOMI langsung dikemas kini dalam masa nyata berdasarkan aktiviti perdagangan global merentas bursa utama, termasuk MEXC. Harga pasaran berubah secara berterusan disebabkan oleh perubahan dalam kecairan, jumlah dagangan, dan sentimen keseluruhan. Untuk melihat harga Autonomi terkini dalam mata wang pilihan anda, lawati AUTONOMI Harga untuk mendapatkan maklumat lanjut.
Apakah yang mempengaruhi Autonomi harga dalam Malaysia?
Harga AUTONOMI dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, termasuk sentimen pasaran keseluruhan, volum dagangan, perkembangan teknologi dan trend penggunaan pengguna. Keadaan makroekonomi yang lebih luas seperti perubahan kadar faedah, kitaran kecairan, dan isyarat peraturan—turut memainkan peranan penting dalam pergerakan harga.
Untuk terus mendapat maklumat tentang peralihan pasaran masa nyata dan kemas kini projek, lawati Berita MEXC, untuk analisis terkini dan cerapan crypto.
Token manakah yang mempunyai volum dagangan tertinggi di MEXC?
Di bawah ialah token dagangan teratas semasa di MEXC mengikut volum dagangan 24 jam. Kemas kini harga dan prestasi secara berterusan berdasarkan data pasaran langsung.
Token Terhangat
Harga
Perubahan
BTC
103,335.82
+1.59%
ETH
3,528.24
+4.48%
SOL
161.07
+2.80%
UCN
1,497.54
+0.03%
USDC
1
-0.01%
Bagaimanakah cara saya membuat pesanan henti rugi atau ambil untung AUTONOMI pada MEXC?
MEXC menyokong pesanan henti rugi dan ambil untung bagi membantu menguruskan risiko secara automatik.
1. Pergi ke bahagian Dagangan Spot atau Niaga Hadapan dan pilih pasangan AUTONOMI/USDT.
2. Pilih "Had Henti" atau "Pesanan Pencetus" daripada menu jenis pesanan.
3. Tetapkan harga pencetus anda (tahap yang mengaktifkan pesanan) dan harga pelaksanaan anda (harga yang akan diisi).
4. Sahkan butiran pesanan anda dan serahkan.
Pesanan henti rugi anda akan diaktifkan jika harga Autonomi bergerak berbanding kedudukan anda, manakala pesanan ambil untung dilaksanakan secara automatik apabila ia mencapai tahap keuntungan sasaran anda.
Untuk contoh dan tutorial terperinci, lawati Panduan Dagangan Tempat MEXC
Adakah Autonomi harga akan meningkat tahun ini?
Autonomi harga mungkin naik lebih tinggi tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak Autonomi (AUTONOMI) ramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:09:44 (UTC+8)
Autonomi (AUTONOMI) Kemas Kini Industri Penting
Masa (UTC+8)
Jenis
Maklumat
11-08 07:05:00
Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami.
Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.