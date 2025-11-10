Tokenomik Autonomi (AUTONOMI)

Tokenomik Autonomi (AUTONOMI)

Lihat cerapan utama tentang Autonomi (AUTONOMI), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 15:53:32 (UTC+8)
USD

Autonomi (AUTONOMI) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Autonomi (AUTONOMI), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 3.94M
$ 3.94M$ 3.94M
Jumlah Bekalan:
$ 1.20B
$ 1.20B$ 1.20B
Bekalan Edaran:
$ 136.64M
$ 136.64M$ 136.64M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 34.57M
$ 34.57M$ 34.57M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.452
$ 0.452$ 0.452
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.027318315086072017
$ 0.027318315086072017$ 0.027318315086072017
Harga Semasa:
$ 0.02881
$ 0.02881$ 0.02881

Autonomi (AUTONOMI) Maklumat

ANT is an utility token that grants holders access to the services of the Autonomi Network. Autonomi is a decentralized, autonomous network running on everyday devices, offering self-encryption, quantum-safe security, and network lifetime storage. Autonomi combines the spare capacity of connected devices—from old consumer PCs on desks and small devices like Raspberry Pis to leftover racks in a data center—to create a new form of globally accessible infrastructure that can be utilized by anyone. Autonomi enables users to securely store data, communicate, access knowledge, build businesses, run services, and create new futures without the intervention of middlemen or gatekeepers.

Laman Web Rasmi:
https://autonomi.com
Kertas putih:
https://withautonomi.notion.site/autonomi-white-paper
Peneroka Blok:
https://arbiscan.io/address/0xa78d8321b20c4ef90ecd72f2588aa985a4bdb684

Tokenomik Autonomi (AUTONOMI): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Autonomi (AUTONOMI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token AUTONOMI yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token AUTONOMI yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik AUTONOMI, terokai AUTONOMI harga langsung token!

Cara Membeli AUTONOMI

Berminat untuk menambah Autonomi (AUTONOMI) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli AUTONOMI, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Autonomi (AUTONOMI) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga AUTONOMI membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

AUTONOMI Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju AUTONOMI? Halaman ramalan harga AUTONOMI kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi