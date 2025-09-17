Lagi Mengenai AVA

1 AVA ke USD Harga Langsung:

$0.5439
$0.5439$0.5439
-0.18%1D
USD
AVA (AVA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:08:11 (UTC+8)

AVA (AVA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.5271
$ 0.5271$ 0.5271
24J Rendah
$ 0.545
$ 0.545$ 0.545
24J Tinggi

$ 0.5271
$ 0.5271$ 0.5271

$ 0.545
$ 0.545$ 0.545

$ 6.47585961
$ 6.47585961$ 6.47585961

$ 0.0439477
$ 0.0439477$ 0.0439477

+0.12%

-0.18%

-1.31%

-1.31%

AVA (AVA) harga masa nyata ialah $ 0.5439. Sepanjang 24 jam yang lalu, AVA didagangkan antara $ 0.5271 rendah dan $ 0.545 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AVA sepanjang masa ialah $ 6.47585961, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0439477.

Dari segi prestasi jangka pendek, AVA telah berubah sebanyak +0.12% sejak sejam yang lalu, -0.18% dalam 24 jam dan -1.31% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

AVA (AVA) Maklumat Pasaran

No.679

$ 38.05M
$ 38.05M$ 38.05M

$ 180.64K
$ 180.64K$ 180.64K

$ 54.39M
$ 54.39M$ 54.39M

69.95M
69.95M 69.95M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

69,949,531
69,949,531 69,949,531

69.94%

ETH

Had Pasaran semasa AVA ialah $ 38.05M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 180.64K. Bekalan edaran AVA ialah 69.95M, dengan jumlah bekalan sebanyak 69949531. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 54.39M.

AVA (AVA) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk AVA hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000981-0.18%
30 Hari$ -0.0463-7.85%
60 Hari$ -0.0931-14.62%
90 Hari$ +0.0152+2.87%
Perubahan Harga AVA Hari Ini

Hari ini, AVA mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.000981 (-0.18%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariAVA

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0463 (-7.85%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari AVA

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, AVA mengalami perubahan sebanyak $ -0.0931 (-14.62%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari AVA

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0152 (+2.87%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga AVA (AVA)?

Semak AVAhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu AVA (AVA)

AVA plans to tokenise the concept of loyalty reward programs using blockchain technology. The AVA token functions as the key to accessing web3 loyalty programs and provides perks to end users, such as AVA payment discounts, AVA loyalty rewards, gated access benefits, and more. Launched in 2017, the AVA Foundation says their overarching mission is to create a decentralised and self-sufficient blockchain-based loyalty ecosystem with AVA at its core.

AVA tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus AVA pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak AVA ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang AVA di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian AVA anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

AVA Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai AVA (AVA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset AVA (AVA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk AVA.

Semak AVA ramalan harga sekarang!

Tokenomik AVA (AVA)

Memahami tokenomik AVA (AVA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token AVA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli AVA (AVA)

Mencari cara membeli AVA? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah AVA di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

AVA kepada Mata Wang Tempatan

1 AVA(AVA) ke VND
14,312.7285
1 AVA(AVA) ke AUD
A$0.810411
1 AVA(AVA) ke GBP
0.397047
1 AVA(AVA) ke EUR
0.456876
1 AVA(AVA) ke USD
$0.5439
1 AVA(AVA) ke MYR
RM2.28438
1 AVA(AVA) ke TRY
22.446753
1 AVA(AVA) ke JPY
¥79.4094
1 AVA(AVA) ke ARS
ARS$796.334868
1 AVA(AVA) ke RUB
45.25248
1 AVA(AVA) ke INR
47.852322
1 AVA(AVA) ke IDR
Rp8,916.392016
1 AVA(AVA) ke KRW
750.206709
1 AVA(AVA) ke PHP
30.915276
1 AVA(AVA) ke EGP
￡E.26.156151
1 AVA(AVA) ke BRL
R$2.877231
1 AVA(AVA) ke CAD
C$0.745143
1 AVA(AVA) ke BDT
66.24702
1 AVA(AVA) ke NGN
812.999964
1 AVA(AVA) ke COP
$2,116.342095
1 AVA(AVA) ke ZAR
R.9.425787
1 AVA(AVA) ke UAH
22.392363
1 AVA(AVA) ke VES
Bs87.024
1 AVA(AVA) ke CLP
$516.705
1 AVA(AVA) ke PKR
Rs154.380576
1 AVA(AVA) ke KZT
294.315168
1 AVA(AVA) ke THB
฿17.230752
1 AVA(AVA) ke TWD
NT$16.37139
1 AVA(AVA) ke AED
د.إ1.996113
1 AVA(AVA) ke CHF
Fr0.424242
1 AVA(AVA) ke HKD
HK$4.231542
1 AVA(AVA) ke AMD
֏207.98736
1 AVA(AVA) ke MAD
.د.م4.878783
1 AVA(AVA) ke MXN
$9.95337
1 AVA(AVA) ke SAR
ريال2.039625
1 AVA(AVA) ke PLN
1.947162
1 AVA(AVA) ke RON
лв2.317014
1 AVA(AVA) ke SEK
kr5.014758
1 AVA(AVA) ke BGN
лв0.897435
1 AVA(AVA) ke HUF
Ft178.502541
1 AVA(AVA) ke CZK
11.139072
1 AVA(AVA) ke KWD
د.ك0.1653456
1 AVA(AVA) ke ILS
1.811187
1 AVA(AVA) ke AOA
Kz495.802923
1 AVA(AVA) ke BHD
.د.ب0.2050503
1 AVA(AVA) ke BMD
$0.5439
1 AVA(AVA) ke DKK
kr3.415692
1 AVA(AVA) ke HNL
L14.266497
1 AVA(AVA) ke MUR
24.611475
1 AVA(AVA) ke NAD
$9.447543
1 AVA(AVA) ke NOK
kr5.303025
1 AVA(AVA) ke NZD
$0.908313
1 AVA(AVA) ke PAB
B/.0.5439
1 AVA(AVA) ke PGK
K2.273502
1 AVA(AVA) ke QAR
ر.ق1.979796
1 AVA(AVA) ke RSD
дин.53.677491

AVA Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang AVA, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web AVA Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai AVA

Berapakah nilai AVA (AVA) hari ini?
Harga langsung AVA dalam USD ialah 0.5439 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa AVA ke USD?
Harga semasa AVA ke USD ialah $ 0.5439. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran AVA?
Had pasaran untuk AVA ialah $ 38.05M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran AVA?
Bekalan edaran AVA ialah 69.95M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) AVA?
AVA mencapai harga ATH sebanyak 6.47585961 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa AVA?
AVA melihat harga ATL sebanyak 0.0439477 USD.
Berapakah jumlah dagangan AVA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk AVAialah $ 180.64K USD.
Adakah AVA akan naik lebih tinggi tahun ini?
AVA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak AVAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:08:11 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator AVA-ke-USD

Jumlah

AVA
AVA
USD
USD

1 AVA = 0.5439 USD

Berdagang AVA

AVAUSDT
$0.5439
$0.5439$0.5439
-0.16%

