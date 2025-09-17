Apakah itu AVA (AVA)

AVA plans to tokenise the concept of loyalty reward programs using blockchain technology. The AVA token functions as the key to accessing web3 loyalty programs and provides perks to end users, such as AVA payment discounts, AVA loyalty rewards, gated access benefits, and more. Launched in 2017, the AVA Foundation says their overarching mission is to create a decentralised and self-sufficient blockchain-based loyalty ecosystem with AVA at its core.

AVA tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus AVA pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak AVA ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang AVA di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian AVA anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

AVA Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai AVA (AVA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset AVA (AVA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk AVA.

Semak AVA ramalan harga sekarang!

Tokenomik AVA (AVA)

Memahami tokenomik AVA (AVA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token AVA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli AVA (AVA)

Mencari cara membeli AVA? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah AVA di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

AVA kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

AVA Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang AVA, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai AVA Berapakah nilai AVA (AVA) hari ini? Harga langsung AVA dalam USD ialah 0.5439 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa AVA ke USD? $ 0.5439 . Lihat Harga semasa AVA ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran AVA? Had pasaran untuk AVA ialah $ 38.05M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran AVA? Bekalan edaran AVA ialah 69.95M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) AVA? AVA mencapai harga ATH sebanyak 6.47585961 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa AVA? AVA melihat harga ATL sebanyak 0.0439477 USD . Berapakah jumlah dagangan AVA? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk AVAialah $ 180.64K USD . Adakah AVA akan naik lebih tinggi tahun ini? AVA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak AVAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

AVA (AVA) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan