Ava AI Logo

Ava AIHargae(AVAAI)

1 AVAAI ke USD Harga Langsung:

$0.02218
+2.35%1D
USD
Ava AI (AVAAI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:22:18 (UTC+8)

Ava AI (AVAAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.02111
24J Rendah
$ 0.02287
24J Tinggi

$ 0.02111
$ 0.02287
$ 0.33547388338563844
$ 0.011283386189164465
+1.04%

+2.35%

-10.75%

-10.75%

Ava AI (AVAAI) harga masa nyata ialah $ 0.02218. Sepanjang 24 jam yang lalu, AVAAI didagangkan antara $ 0.02111 rendah dan $ 0.02287 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AVAAI sepanjang masa ialah $ 0.33547388338563844, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.011283386189164465.

Dari segi prestasi jangka pendek, AVAAI telah berubah sebanyak +1.04% sejak sejam yang lalu, +2.35% dalam 24 jam dan -10.75% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Ava AI (AVAAI) Maklumat Pasaran

No.879

$ 22.18M
$ 86.42K
$ 22.18M
999.99M
999,995,926.72
999,994,070
99.99%

SOL

Had Pasaran semasa Ava AI ialah $ 22.18M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 86.42K. Bekalan edaran AVAAI ialah 999.99M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999994070. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 22.18M.

Ava AI (AVAAI) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Ava AI hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0005093+2.35%
30 Hari$ -0.00897-28.80%
60 Hari$ -0.02077-48.36%
90 Hari$ -0.00451-16.90%
Perubahan Harga Ava AI Hari Ini

Hari ini, AVAAI mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0005093 (+2.35%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariAva AI

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00897 (-28.80%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Ava AI

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, AVAAI mengalami perubahan sebanyak $ -0.02077 (-48.36%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Ava AI

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00451 (-16.90%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Ava AI (AVAAI)?

Semak Ava AIhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Ava AI (AVAAI)

AVAAI is a meme coin.

Ava AI tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Ava AI pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak AVAAI ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Ava AI di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Ava AI anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Ava AI Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Ava AI (AVAAI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Ava AI (AVAAI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Ava AI.

Semak Ava AI ramalan harga sekarang!

Tokenomik Ava AI (AVAAI)

Memahami tokenomik Ava AI (AVAAI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token AVAAI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Ava AI (AVAAI)

Mencari cara membeli Ava AI? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Ava AI di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

AVAAI kepada Mata Wang Tempatan

1 Ava AI(AVAAI) ke VND
583.6667
1 Ava AI(AVAAI) ke AUD
A$0.0330482
1 Ava AI(AVAAI) ke GBP
0.0161914
1 Ava AI(AVAAI) ke EUR
0.0186312
1 Ava AI(AVAAI) ke USD
$0.02218
1 Ava AI(AVAAI) ke MYR
RM0.093156
1 Ava AI(AVAAI) ke TRY
0.9158122
1 Ava AI(AVAAI) ke JPY
¥3.23828
1 Ava AI(AVAAI) ke ARS
ARS$32.5218686
1 Ava AI(AVAAI) ke RUB
1.836504
1 Ava AI(AVAAI) ke INR
1.952949
1 Ava AI(AVAAI) ke IDR
Rp363.6064992
1 Ava AI(AVAAI) ke KRW
30.6352378
1 Ava AI(AVAAI) ke PHP
1.2624856
1 Ava AI(AVAAI) ke EGP
￡E.1.066858
1 Ava AI(AVAAI) ke BRL
R$0.117554
1 Ava AI(AVAAI) ke CAD
C$0.0303866
1 Ava AI(AVAAI) ke BDT
2.701524
1 Ava AI(AVAAI) ke NGN
33.1537768
1 Ava AI(AVAAI) ke COP
$86.640625
1 Ava AI(AVAAI) ke ZAR
R.0.384823
1 Ava AI(AVAAI) ke UAH
0.9131506
1 Ava AI(AVAAI) ke VES
Bs3.5488
1 Ava AI(AVAAI) ke CLP
$21.04882
1 Ava AI(AVAAI) ke PKR
Rs6.2955712
1 Ava AI(AVAAI) ke KZT
12.0020416
1 Ava AI(AVAAI) ke THB
฿0.703106
1 Ava AI(AVAAI) ke TWD
NT$0.6680616
1 Ava AI(AVAAI) ke AED
د.إ0.0814006
1 Ava AI(AVAAI) ke CHF
Fr0.0175222
1 Ava AI(AVAAI) ke HKD
HK$0.1725604
1 Ava AI(AVAAI) ke AMD
֏8.481632
1 Ava AI(AVAAI) ke MAD
.د.م0.1989546
1 Ava AI(AVAAI) ke MXN
$0.4067812
1 Ava AI(AVAAI) ke SAR
ريال0.083175
1 Ava AI(AVAAI) ke PLN
0.079848
1 Ava AI(AVAAI) ke RON
лв0.0949304
1 Ava AI(AVAAI) ke SEK
kr0.205165
1 Ava AI(AVAAI) ke BGN
лв0.036597
1 Ava AI(AVAAI) ke HUF
Ft7.3225052
1 Ava AI(AVAAI) ke CZK
0.456908
1 Ava AI(AVAAI) ke KWD
د.ك0.0067649
1 Ava AI(AVAAI) ke ILS
0.0740812
1 Ava AI(AVAAI) ke AOA
Kz20.2186226
1 Ava AI(AVAAI) ke BHD
.د.ب0.00833968
1 Ava AI(AVAAI) ke BMD
$0.02218
1 Ava AI(AVAAI) ke DKK
kr0.1401776
1 Ava AI(AVAAI) ke HNL
L0.5817814
1 Ava AI(AVAAI) ke MUR
1.003645
1 Ava AI(AVAAI) ke NAD
$0.3852666
1 Ava AI(AVAAI) ke NOK
kr0.2175858
1 Ava AI(AVAAI) ke NZD
$0.0370406
1 Ava AI(AVAAI) ke PAB
B/.0.02218
1 Ava AI(AVAAI) ke PGK
K0.0927124
1 Ava AI(AVAAI) ke QAR
ر.ق0.0807352
1 Ava AI(AVAAI) ke RSD
дин.2.201365

Ava AI Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Ava AI, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Ava AI Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Ava AI

Berapakah nilai Ava AI (AVAAI) hari ini?
Harga langsung AVAAI dalam USD ialah 0.02218 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa AVAAI ke USD?
Harga semasa AVAAI ke USD ialah $ 0.02218. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Ava AI?
Had pasaran untuk AVAAI ialah $ 22.18M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran AVAAI?
Bekalan edaran AVAAI ialah 999.99M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) AVAAI?
AVAAI mencapai harga ATH sebanyak 0.33547388338563844 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa AVAAI?
AVAAI melihat harga ATL sebanyak 0.011283386189164465 USD.
Berapakah jumlah dagangan AVAAI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk AVAAIialah $ 86.42K USD.
Adakah AVAAI akan naik lebih tinggi tahun ini?
AVAAI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak AVAAIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:22:18 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

