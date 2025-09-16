Apakah itu AVAIL (AVAIL)

Avail is designed to be a platform that connects different ecosystems by providing a modular, scalable, and interoperable platform. Avail's vision is to provide a cohesive, unified user experience within a flexible and modular blockchain ecosystem, drawing on lessons from Web2 to innovate in Web3.

Tokenomik AVAIL (AVAIL)

Memahami tokenomik AVAIL (AVAIL) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token AVAIL dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai AVAIL Berapakah nilai AVAIL (AVAIL) hari ini? Harga langsung AVAIL dalam USD ialah 0.01632 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa AVAIL ke USD? $ 0.01632 . Lihat Harga semasa AVAIL ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran AVAIL? Had pasaran untuk AVAIL ialah $ 56.82M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran AVAIL? Bekalan edaran AVAIL ialah 3.48B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) AVAIL? AVAIL mencapai harga ATH sebanyak 0.2439235691578749 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa AVAIL? AVAIL melihat harga ATL sebanyak 0.011591277901473221 USD . Berapakah jumlah dagangan AVAIL? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk AVAILialah $ 121.00K USD . Adakah AVAIL akan naik lebih tinggi tahun ini? AVAIL mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak AVAILramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

AVAIL (AVAIL) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

