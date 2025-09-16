Lagi Mengenai AVAIL

1 AVAIL ke USD Harga Langsung:

$0.01632
-15.39%1D
AVAIL (AVAIL) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:31:40 (UTC+8)

AVAIL (AVAIL) Maklumat Harga (USD)

$ 0.01496
24J Rendah
$ 0.02012
24J Tinggi

+1.74%

-15.39%

+32.03%

+32.03%

AVAIL (AVAIL) harga masa nyata ialah $ 0.01632. Sepanjang 24 jam yang lalu, AVAIL didagangkan antara $ 0.01496 rendah dan $ 0.02012 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AVAIL sepanjang masa ialah $ 0.2439235691578749, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.011591277901473221.

Dari segi prestasi jangka pendek, AVAIL telah berubah sebanyak +1.74% sejak sejam yang lalu, -15.39% dalam 24 jam dan +32.03% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

AVAIL (AVAIL) Maklumat Pasaran

No.547

$ 56.82M
$ 56.82M$ 56.82M

$ 121.00K
$ 121.00K$ 121.00K

$ 173.07M
$ 173.07M$ 173.07M

3.48B
3.48B 3.48B

10,604,720,496
10,604,720,496 10,604,720,496

AVAIL

Had Pasaran semasa AVAIL ialah $ 56.82M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 121.00K. Bekalan edaran AVAIL ialah 3.48B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10604720496. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 173.07M.

AVAIL (AVAIL) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk AVAIL hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0029685-15.39%
30 Hari$ -0.00202-11.02%
60 Hari$ -0.00296-15.36%
90 Hari$ -0.01417-46.48%
Perubahan Harga AVAIL Hari Ini

Hari ini, AVAIL mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0029685 (-15.39%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariAVAIL

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00202 (-11.02%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari AVAIL

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, AVAIL mengalami perubahan sebanyak $ -0.00296 (-15.36%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari AVAIL

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.01417 (-46.48%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga AVAIL (AVAIL)?

Semak AVAILhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu AVAIL (AVAIL)

Avail is designed to be a platform that connects different ecosystems by providing a modular, scalable, and interoperable platform. Avail's vision is to provide a cohesive, unified user experience within a flexible and modular blockchain ecosystem, drawing on lessons from Web2 to innovate in Web3.

AVAIL tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus AVAIL pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak AVAIL ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang AVAIL di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian AVAIL anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

AVAIL Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai AVAIL (AVAIL) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset AVAIL (AVAIL) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk AVAIL.

Semak AVAIL ramalan harga sekarang!

Tokenomik AVAIL (AVAIL)

Memahami tokenomik AVAIL (AVAIL) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token AVAIL dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli AVAIL (AVAIL)

Mencari cara membeli AVAIL? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah AVAIL di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

AVAIL kepada Mata Wang Tempatan

AVAIL Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang AVAIL, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web AVAIL Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai AVAIL

Berapakah nilai AVAIL (AVAIL) hari ini?
Harga langsung AVAIL dalam USD ialah 0.01632 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa AVAIL ke USD?
Harga semasa AVAIL ke USD ialah $ 0.01632. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran AVAIL?
Had pasaran untuk AVAIL ialah $ 56.82M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran AVAIL?
Bekalan edaran AVAIL ialah 3.48B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) AVAIL?
AVAIL mencapai harga ATH sebanyak 0.2439235691578749 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa AVAIL?
AVAIL melihat harga ATL sebanyak 0.011591277901473221 USD.
Berapakah jumlah dagangan AVAIL?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk AVAILialah $ 121.00K USD.
Adakah AVAIL akan naik lebih tinggi tahun ini?
AVAIL mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak AVAILramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:31:40 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

