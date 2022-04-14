Tokenomik Avalox (AVALOX)

Tokenomik Avalox (AVALOX)

Lihat cerapan utama tentang Avalox (AVALOX), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Avalox (AVALOX) Maklumat

Introducing Avalox, the ultimate blend of Meme and DeFi on the Avalanche chain! Embrace the power of laughter and financial innovation as Avalox brings joy to the crypto space. Token holders enjoy meme-worthy moments while benefiting from decentralized finance opportunities.

Laman Web Rasmi:
https://avaloxtoken.com/
Kertas putih:
https://sg.docworkspace.com/d/sIO6U1Ji_AeCpn68G
Peneroka Blok:
https://snowtrace.io/token/0x1209810df5370f68b28e6832dc4ac80072e2d0b8

Avalox (AVALOX) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Avalox (AVALOX), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Jumlah Bekalan:
$ 100.00B
$ 100.00B$ 100.00B
Bekalan Edaran:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 343.00K
$ 343.00K$ 343.00K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 8.5
$ 8.5$ 8.5
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.000001417956268482
$ 0.000001417956268482$ 0.000001417956268482
Harga Semasa:
$ 0.00000343
$ 0.00000343$ 0.00000343

Tokenomik Avalox (AVALOX): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Avalox (AVALOX) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token AVALOX yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token AVALOX yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik AVALOX, terokai AVALOX harga langsung token!

Cara Membeli AVALOX

Berminat untuk menambah Avalox (AVALOX) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli AVALOX, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Avalox (AVALOX) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga AVALOX membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

AVALOX Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju AVALOX? Halaman ramalan harga AVALOX kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

