Tokenomik Avalanche (AVAX)
Avalanche (AVAX) Maklumat
Avalanche is the fastest smart contracts platform in the blockchain industry, as measured by time-to-finality, and has the most validators securing its activity of any proof-of-stake protocol. Avalanche is blazingly fast, low cost, and green. Any smart contract-enabled application can outperform its competition on Avalanche.
Avalanche (AVAX) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Avalanche (AVAX), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Struktur Token Mendalam bagi Avalanche (AVAX)
Terokai lebih mendalam tentang cara token AVAX dikeluarkan, diperuntukkan dan dibuka kunci. Bahagian ini menyerlahkan aspek utama struktur ekonomi token: utiliti, insentif dan letak hak.
Avalanche (AVAX) is the native token of the Avalanche network, designed to secure the network, pay for transaction fees, and incentivize participation. Below is a comprehensive breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms.
Issuance Mechanism
- Initial Supply: 720 million AVAX at genesis.
- Staking Rewards: Up to 360 million AVAX (50% of initial supply) allocated for staking rewards, distributed to validators and delegators over time.
- No Hard Cap: While the initial supply is fixed, AVAX is inflationary due to ongoing staking rewards, but the emission rate can be adjusted via governance.
Allocation Mechanism
|Allocation Recipient
|Total Unlocked Amount (AVAX)
|% of Initial Supply
|Vesting/Lockup Details
|Team
|72,000,000
|10.00%
|4-year vesting
|Foundation
|66,672,000
|9.26%
|10-year vesting, quarterly unlocks
|Public Sale A2
|59,760,000
|8.33%
|18-month vesting, quarterly unlocks, 10% at mainnet
|Community & Development Endowment
|50,400,000
|7.00%
|1-year vesting
|Strategic Partners
|36,000,000
|5.00%
|4-year vesting
|Private Sale
|25,200,000
|3.50%
|Not specified
|Seed Sale
|18,000,000
|2.50%
|Not specified
|Airdrop
|18,000,000
|2.50%
|4-year vesting
|Public Sale A1
|7,200,000
|1.00%
|1-year vesting, quarterly unlocks, 10% at mainnet
|Public Sale B
|4,824,000
|0.67%
|No lockup
Usage and Incentive Mechanism
- Staking: Validators must self-stake at least 2,000 AVAX; delegators can stake a minimum of 25 AVAX. Staking secures the network and earns rewards.
- Transaction Fees: All network fees are paid in AVAX and are burned, reducing circulating supply over time.
- Governance: AVAX will be used for on-chain governance, allowing tokenholders to vote on network parameters (not yet live as of Nov. 2024).
- Incentive Programs: AVAX is used for ecosystem incentives, such as liquidity mining (e.g., Avalanche Rush), airdrops, and testnet rewards.
Locking Mechanism
- Staking Lock: Staked AVAX is locked for a minimum of 2 weeks and a maximum of 1 year.
- Vesting Schedules: Most allocations (team, foundation, partners, airdrops) are subject to multi-year vesting with periodic unlocks.
- Airdrops & Incentives: Some airdrops and incentive rewards are subject to lockups (e.g., 1-year lockup for testnet rewards).
Unlocking Time
- Foundation: 10-year quarterly vesting starting from December 9, 2020, with each unlock event releasing 1,666,800 AVAX.
- Team: 4-year vesting.
- Community & Development Endowment: 1-year vesting.
- Strategic Partners & Airdrop: 4-year vesting.
- Public Sale A1: 1-year vesting, quarterly unlocks, 10% at mainnet.
- Public Sale A2: 18-month vesting, quarterly unlocks, 10% at mainnet.
- Public Sale B: No lockup.
Example Unlock Schedule (Foundation)
|Unlock Date
|Amount Unlocked (AVAX)
|Unlock Type
|Granularity
|2028-05-01
|1,666,800
|Cliff
|Instant
|2028-07-30
|1,666,800
|Cliff
|Instant
|2028-10-28
|1,666,800
|Cliff
|Instant
|...
|...
|...
|...
|2030-07-20
|1,666,800
|Cliff
|Instant
Additional Notes
- No Superusers: There are no privileged accounts that can alter balances or transactions.
- Dynamic Fees: Avalanche uses a dynamic fee mechanism to adjust transaction costs based on network congestion.
- DeFi Growth: As of June 2025, Avalanche’s DeFi TVL reached approximately $1.5 billion, reflecting strong ecosystem adoption.
Summary Table: AVAX Tokenomics
|Mechanism
|Details
|Issuance
|720M initial, inflationary via staking rewards, emission rate adjustable by governance
|Allocation
|Team, Foundation, Sales, Community, Partners, Airdrops, Incentives
|Usage
|Staking, transaction fees (burned), governance (future), ecosystem incentives
|Locking
|Staking (2 weeks–1 year), vesting (1–10 years, quarterly unlocks), airdrop lockups
|Unlocking
|Scheduled per allocation, e.g., Foundation: 10 years, quarterly; Team: 4 years
Avalanche’s token economics are designed to balance long-term network security, ecosystem growth, and fair distribution, with robust mechanisms for staking, vesting, and dynamic fee adjustment.
Tokenomik Avalanche (AVAX): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Avalanche (AVAX) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token AVAX yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token AVAX yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik AVAX, terokai AVAX harga langsung token!
Cara Membeli AVAX
Berminat untuk menambah Avalanche (AVAX) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli AVAX, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.
Avalanche (AVAX) Sejarah Harga
Menganalisis sejarah harga AVAX membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.
AVAX Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju AVAX? Halaman ramalan harga AVAX kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?
MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.
Beli Avalanche (AVAX)
Jumlah
1 AVAX = 34.72 USD