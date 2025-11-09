AVB Harga Hari Ini

Harga langsung AVB (AVB) hari ini ialah $ 0.002108, dengan 6.37% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa AVB kepada USD penukaran adalah $ 0.002108 setiap AVB.

AVB kini berada pada kedudukan #3837 mengikut permodalan pasaran pada $ 0.00, dengan bekalan edaran sebanyak 0.00 AVB. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, AVB didagangkan antara $ 0.001833 (rendah) dan $ 0.002263 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.07838687215106645, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00012291405298022.

Dalam prestasi jangka pendek, AVB dipindahkan +0.47% dalam sejam terakhir dan -45.56% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 52.14K.

AVB (AVB) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.3837 Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 52.14K$ 52.14K $ 52.14K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.11M$ 2.11M $ 2.11M Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Rantaian Blok Awam SOL

Had Pasaran semasa AVB ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 52.14K. Bekalan edaran AVB ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.11M.