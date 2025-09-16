Lagi Mengenai AVENTISAI

Aventis AI (AVENTISAI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:21:58 (UTC+8)

Aventis AI (AVENTISAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.002024
$ 0.002024$ 0.002024
24J Rendah
$ 0.003
$ 0.003$ 0.003
24J Tinggi

$ 0.002024
$ 0.002024$ 0.002024

$ 0.003
$ 0.003$ 0.003

$ 0.47388225139902757
$ 0.47388225139902757$ 0.47388225139902757

$ 0.002499963585571113
$ 0.002499963585571113$ 0.002499963585571113

-1.18%

-11.19%

-45.03%

-45.03%

Aventis AI (AVENTISAI) harga masa nyata ialah $ 0.002181. Sepanjang 24 jam yang lalu, AVENTISAI didagangkan antara $ 0.002024 rendah dan $ 0.003 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AVENTISAI sepanjang masa ialah $ 0.47388225139902757, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.002499963585571113.

Dari segi prestasi jangka pendek, AVENTISAI telah berubah sebanyak -1.18% sejak sejam yang lalu, -11.19% dalam 24 jam dan -45.03% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Aventis AI (AVENTISAI) Maklumat Pasaran

No.8101

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 38.88K
$ 38.88K$ 38.88K

$ 2.18M
$ 2.18M$ 2.18M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

BSC

Had Pasaran semasa Aventis AI ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 38.88K. Bekalan edaran AVENTISAI ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.18M.

Aventis AI (AVENTISAI) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Aventis AI hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0002748-11.19%
30 Hari$ -0.006569-75.08%
60 Hari$ -0.000719-24.80%
90 Hari$ -0.003769-63.35%
Perubahan Harga Aventis AI Hari Ini

Hari ini, AVENTISAI mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0002748 (-11.19%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariAventis AI

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.006569 (-75.08%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Aventis AI

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, AVENTISAI mengalami perubahan sebanyak $ -0.000719 (-24.80%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Aventis AI

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.003769 (-63.35%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Aventis AI (AVENTISAI)?

Semak Aventis AIhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Aventis AI (AVENTISAI)

Aventis Metaverse is the first AI-powered decentralized education platform, revolutionizing access to education for users globally, with a strong focus on making executive education affordable and accessible.

Aventis AI tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Aventis AI pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak AVENTISAI ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Aventis AI di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Aventis AI anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Aventis AI Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Aventis AI (AVENTISAI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Aventis AI (AVENTISAI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Aventis AI.

Semak Aventis AI ramalan harga sekarang!

Tokenomik Aventis AI (AVENTISAI)

Memahami tokenomik Aventis AI (AVENTISAI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token AVENTISAI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Aventis AI (AVENTISAI)

Mencari cara membeli Aventis AI? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Aventis AI di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

AVENTISAI kepada Mata Wang Tempatan

Aventis AI Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Aventis AI, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Aventis AI Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Aventis AI

Berapakah nilai Aventis AI (AVENTISAI) hari ini?
Harga langsung AVENTISAI dalam USD ialah 0.002181 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa AVENTISAI ke USD?
Harga semasa AVENTISAI ke USD ialah $ 0.002181. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Aventis AI?
Had pasaran untuk AVENTISAI ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran AVENTISAI?
Bekalan edaran AVENTISAI ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) AVENTISAI?
AVENTISAI mencapai harga ATH sebanyak 0.47388225139902757 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa AVENTISAI?
AVENTISAI melihat harga ATL sebanyak 0.002499963585571113 USD.
Berapakah jumlah dagangan AVENTISAI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk AVENTISAIialah $ 38.88K USD.
Adakah AVENTISAI akan naik lebih tinggi tahun ini?
AVENTISAI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak AVENTISAIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:21:58 (UTC+8)

Aventis AI (AVENTISAI) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

