Broadcom Harga Hari Ini

Harga langsung Broadcom (AVGOON) hari ini ialah $ 351.64, dengan 2.91% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa AVGOON kepada USD penukaran adalah $ 351.64 setiap AVGOON.

Broadcom kini berada pada kedudukan #2058 mengikut permodalan pasaran pada $ 1.15M, dengan bekalan edaran sebanyak 3.26K AVGOON. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, AVGOON didagangkan antara $ 339.17 (rendah) dan $ 357.95 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 390.63879187276996, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 297.29808264469034.

Dalam prestasi jangka pendek, AVGOON dipindahkan +0.12% dalam sejam terakhir dan -3.93% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 53.50K.

Broadcom (AVGOON) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.2058 Modal Pasaran $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M Kelantangan (24J) $ 53.50K$ 53.50K $ 53.50K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M Bekalan Peredaran 3.26K 3.26K 3.26K Jumlah Bekalan 3,261.37436607 3,261.37436607 3,261.37436607 Rantaian Blok Awam ETH

Had Pasaran semasa Broadcom ialah $ 1.15M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 53.50K. Bekalan edaran AVGOON ialah 3.26K, dengan jumlah bekalan sebanyak 3261.37436607. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.15M.