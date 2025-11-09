AVIAH Protocol Harga Hari Ini

Harga langsung AVIAH Protocol (AVIAH) hari ini ialah $ 6.005, dengan 0.06% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa AVIAH kepada USD penukaran adalah $ 6.005 setiap AVIAH.

AVIAH Protocol kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- AVIAH. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, AVIAH didagangkan antara $ 5.998 (rendah) dan $ 6.011 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, AVIAH dipindahkan +0.10% dalam sejam terakhir dan -1.06% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 63.44K.

AVIAH Protocol (AVIAH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 63.44K$ 63.44K $ 63.44K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 30.03B$ 30.03B $ 30.03B Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 Rantaian Blok Awam SOL

Had Pasaran semasa AVIAH Protocol ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 63.44K. Bekalan edaran AVIAH ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 5000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 30.03B.