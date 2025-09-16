Lagi Mengenai AVL

Maklumat Harga AVL

Kertas putih AVL

Laman Web Rasmi AVL

Tokenomik AVL

Ramalan Harga AVL

Sejarah AVL

AVL Panduan Membeli

Penukar Mata Wang AVL-ke-Fiat

AVL Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Avalon Logo

AvalonHargae(AVL)

1 AVL ke USD Harga Langsung:

$0.191
$0.191$0.191
+10.85%1D
USD
Avalon (AVL) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:22:39 (UTC+8)

Avalon (AVL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.1632
$ 0.1632$ 0.1632
24J Rendah
$ 0.234
$ 0.234$ 0.234
24J Tinggi

$ 0.1632
$ 0.1632$ 0.1632

$ 0.234
$ 0.234$ 0.234

$ 1.4376502589895284
$ 1.4376502589895284$ 1.4376502589895284

$ 0.11254797111213097
$ 0.11254797111213097$ 0.11254797111213097

-6.66%

+10.85%

+40.36%

+40.36%

Avalon (AVL) harga masa nyata ialah $ 0.1909. Sepanjang 24 jam yang lalu, AVL didagangkan antara $ 0.1632 rendah dan $ 0.234 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AVL sepanjang masa ialah $ 1.4376502589895284, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.11254797111213097.

Dari segi prestasi jangka pendek, AVL telah berubah sebanyak -6.66% sejak sejam yang lalu, +10.85% dalam 24 jam dan +40.36% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Avalon (AVL) Maklumat Pasaran

No.702

$ 30.87M
$ 30.87M$ 30.87M

$ 239.93K
$ 239.93K$ 239.93K

$ 190.90M
$ 190.90M$ 190.90M

161.68M
161.68M 161.68M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

162,250,000.8
162,250,000.8 162,250,000.8

16.16%

ETH

Had Pasaran semasa Avalon ialah $ 30.87M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 239.93K. Bekalan edaran AVL ialah 161.68M, dengan jumlah bekalan sebanyak 162250000.8. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 190.90M.

Avalon (AVL) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Avalon hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.018695+10.85%
30 Hari$ +0.0405+26.92%
60 Hari$ +0.0482+33.77%
90 Hari$ +0.0634+49.72%
Perubahan Harga Avalon Hari Ini

Hari ini, AVL mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.018695 (+10.85%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariAvalon

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.0405 (+26.92%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Avalon

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, AVL mengalami perubahan sebanyak $ +0.0482 (+33.77%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Avalon

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0634 (+49.72%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Avalon (AVL)?

Semak Avalonhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Avalon (AVL)

Avalon Labs is the world’s largest issuer of Bitcoin-backed stablecoins. We’re building the ultimate on-chain financial hub for Bitcoin, offering a seamless ecosystem that includes a Bitcoin-backed stablecoin, BTC-backed lending, yield-generating accounts, and a credit card. We’re committed to creating a scalable, transparent, and accessible financial network that transforms Bitcoin into an active economic asset across global markets.

Avalon tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Avalon pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak AVL ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Avalon di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Avalon anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Avalon Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Avalon (AVL) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Avalon (AVL) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Avalon.

Semak Avalon ramalan harga sekarang!

Tokenomik Avalon (AVL)

Memahami tokenomik Avalon (AVL) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token AVL dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Avalon (AVL)

Mencari cara membeli Avalon? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Avalon di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

AVL kepada Mata Wang Tempatan

1 Avalon(AVL) ke VND
5,023.5335
1 Avalon(AVL) ke AUD
A$0.284441
1 Avalon(AVL) ke GBP
0.139357
1 Avalon(AVL) ke EUR
0.160356
1 Avalon(AVL) ke USD
$0.1909
1 Avalon(AVL) ke MYR
RM0.80178
1 Avalon(AVL) ke TRY
7.882261
1 Avalon(AVL) ke JPY
¥27.8714
1 Avalon(AVL) ke ARS
ARS$279.910943
1 Avalon(AVL) ke RUB
15.80652
1 Avalon(AVL) ke INR
16.808745
1 Avalon(AVL) ke IDR
Rp3,129.507696
1 Avalon(AVL) ke KRW
263.672989
1 Avalon(AVL) ke PHP
10.866028
1 Avalon(AVL) ke EGP
￡E.9.18229
1 Avalon(AVL) ke BRL
R$1.01177
1 Avalon(AVL) ke CAD
C$0.261533
1 Avalon(AVL) ke BDT
23.25162
1 Avalon(AVL) ke NGN
285.349684
1 Avalon(AVL) ke COP
$745.703125
1 Avalon(AVL) ke ZAR
R.3.312115
1 Avalon(AVL) ke UAH
7.859353
1 Avalon(AVL) ke VES
Bs30.544
1 Avalon(AVL) ke CLP
$181.1641
1 Avalon(AVL) ke PKR
Rs54.185056
1 Avalon(AVL) ke KZT
103.299808
1 Avalon(AVL) ke THB
฿6.05153
1 Avalon(AVL) ke TWD
NT$5.749908
1 Avalon(AVL) ke AED
د.إ0.700603
1 Avalon(AVL) ke CHF
Fr0.150811
1 Avalon(AVL) ke HKD
HK$1.485202
1 Avalon(AVL) ke AMD
֏73.00016
1 Avalon(AVL) ke MAD
.د.م1.712373
1 Avalon(AVL) ke MXN
$3.501106
1 Avalon(AVL) ke SAR
ريال0.715875
1 Avalon(AVL) ke PLN
0.68724
1 Avalon(AVL) ke RON
лв0.817052
1 Avalon(AVL) ke SEK
kr1.765825
1 Avalon(AVL) ke BGN
лв0.314985
1 Avalon(AVL) ke HUF
Ft63.023726
1 Avalon(AVL) ke CZK
3.93254
1 Avalon(AVL) ke KWD
د.ك0.0582245
1 Avalon(AVL) ke ILS
0.637606
1 Avalon(AVL) ke AOA
Kz174.018713
1 Avalon(AVL) ke BHD
.د.ب0.0717784
1 Avalon(AVL) ke BMD
$0.1909
1 Avalon(AVL) ke DKK
kr1.206488
1 Avalon(AVL) ke HNL
L5.007307
1 Avalon(AVL) ke MUR
8.638225
1 Avalon(AVL) ke NAD
$3.315933
1 Avalon(AVL) ke NOK
kr1.872729
1 Avalon(AVL) ke NZD
$0.318803
1 Avalon(AVL) ke PAB
B/.0.1909
1 Avalon(AVL) ke PGK
K0.797962
1 Avalon(AVL) ke QAR
ر.ق0.694876
1 Avalon(AVL) ke RSD
дин.18.946825

Avalon Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Avalon, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Avalon Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Avalon

Berapakah nilai Avalon (AVL) hari ini?
Harga langsung AVL dalam USD ialah 0.1909 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa AVL ke USD?
Harga semasa AVL ke USD ialah $ 0.1909. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Avalon?
Had pasaran untuk AVL ialah $ 30.87M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran AVL?
Bekalan edaran AVL ialah 161.68M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) AVL?
AVL mencapai harga ATH sebanyak 1.4376502589895284 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa AVL?
AVL melihat harga ATL sebanyak 0.11254797111213097 USD.
Berapakah jumlah dagangan AVL?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk AVLialah $ 239.93K USD.
Adakah AVL akan naik lebih tinggi tahun ini?
AVL mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak AVLramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:22:39 (UTC+8)

Avalon (AVL) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025

Sertai Pertandingan Perdagangan Salin MEXC dan kongsi kolam hadiah besar sebanyak 150,000 USDT

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator AVL-ke-USD

Jumlah

AVL
AVL
USD
USD

1 AVL = 0.1908 USD

Berdagang AVL

AVLUSDT
$0.191
$0.191$0.191
+10.53%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan