Avantis Harga Hari Ini

Harga langsung Avantis (AVNT) hari ini ialah $ 0.5406, dengan 0.16% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa AVNT kepada USD penukaran adalah $ 0.5406 setiap AVNT.

Avantis kini berada pada kedudukan #261 mengikut permodalan pasaran pada $ 139.59M, dengan bekalan edaran sebanyak 258.21M AVNT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, AVNT didagangkan antara $ 0.5109 (rendah) dan $ 0.5446 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 2.662191408541985, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.17956381875221758.

Dalam prestasi jangka pendek, AVNT dipindahkan -0.47% dalam sejam terakhir dan -15.13% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 643.42K.

Avantis (AVNT) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.261 Modal Pasaran $ 139.59M$ 139.59M $ 139.59M Kelantangan (24J) $ 643.42K$ 643.42K $ 643.42K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 540.60M$ 540.60M $ 540.60M Bekalan Peredaran 258.21M 258.21M 258.21M Bekalan Maks 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Kadar Peredaran 25.82% Bahagian Pasaran 0.01% Rantaian Blok Awam BASE

Had Pasaran semasa Avantis ialah $ 139.59M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 643.42K. Bekalan edaran AVNT ialah 258.21M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 540.60M.