BursaDEX+
Beli KriptoPasaranSpotNiaga hadapan500XPerolehAcara
Lagi
Blue Chip Blitz
Harga Avantis langsung hari ini ialah 0.5406 USD.AVNT modal pasaran ialah 139,586,111.241094786332 USD. Jejaki masa nyata AVNT kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga Avantis langsung hari ini ialah 0.5406 USD.AVNT modal pasaran ialah 139,586,111.241094786332 USD. Jejaki masa nyata AVNT kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai AVNT

Maklumat Harga AVNT

Apakah AVNT

Kertas putih AVNT

Laman Web Rasmi AVNT

Tokenomik AVNT

Ramalan Harga AVNT

Sejarah AVNT

AVNT Panduan Membeli

Penukar Mata Wang AVNT-ke-Fiat

AVNT Spot

AVNT Niaga Hadapan USDT-M

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Avantis Logo

AvantisHargae(AVNT)

1 AVNT ke USD Harga Langsung:

$0.5406
$0.5406$0.5406
+0.16%1D
USD
Avantis (AVNT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 00:08:01 (UTC+8)

Avantis Harga Hari Ini

Harga langsung Avantis (AVNT) hari ini ialah $ 0.5406, dengan 0.16% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa AVNT kepada USD penukaran adalah $ 0.5406 setiap AVNT.

Avantis kini berada pada kedudukan #261 mengikut permodalan pasaran pada $ 139.59M, dengan bekalan edaran sebanyak 258.21M AVNT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, AVNT didagangkan antara $ 0.5109 (rendah) dan $ 0.5446 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 2.662191408541985, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.17956381875221758.

Dalam prestasi jangka pendek, AVNT dipindahkan -0.47% dalam sejam terakhir dan -15.13% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 643.42K.

Avantis (AVNT) Maklumat Pasaran

No.261

$ 139.59M
$ 139.59M$ 139.59M

$ 643.42K
$ 643.42K$ 643.42K

$ 540.60M
$ 540.60M$ 540.60M

258.21M
258.21M 258.21M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

25.82%

0.01%

BASE

Had Pasaran semasa Avantis ialah $ 139.59M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 643.42K. Bekalan edaran AVNT ialah 258.21M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 540.60M.

Avantis Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.5109
$ 0.5109$ 0.5109
24J Rendah
$ 0.5446
$ 0.5446$ 0.5446
24J Tinggi

$ 0.5109
$ 0.5109$ 0.5109

$ 0.5446
$ 0.5446$ 0.5446

$ 2.662191408541985
$ 2.662191408541985$ 2.662191408541985

$ 0.17956381875221758
$ 0.17956381875221758$ 0.17956381875221758

-0.47%

+0.16%

-15.13%

-15.13%

Avantis (AVNT) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Avantis hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000864+0.16%
30 Hari$ -0.2563-32.17%
60 Hari$ +0.1929+55.47%
90 Hari$ +0.4906+981.20%
Perubahan Harga Avantis Hari Ini

Hari ini, AVNT mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.000864 (+0.16%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariAvantis

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.2563 (-32.17%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Avantis

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, AVNT mengalami perubahan sebanyak $ +0.1929 (+55.47%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Avantis

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.4906 (+981.20%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Avantis (AVNT)?

Semak Avantishalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk Avantis

Cerapan dipacu AI yang menganalisis Avantis pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga Avantis?

Several key factors influence Avantis (AVNT) token prices:

1. Market sentiment and overall crypto market trends
2. Trading volume and liquidity on exchanges
3. Protocol adoption and total value locked (TVL)
4. Token utility and staking rewards
5. Partnership announcements and integrations
6. Regulatory developments affecting DeFi
7. Competition from other perpetual trading platforms
8. Technical developments and platform updates
9. Macroeconomic factors like interest rates
10. Supply dynamics including token burns or emissions

Mengapa orang ingin tahu harga Avantis hari ini?

People want to know Avantis (AVNT) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entries/exits, assessing investment gains/losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities.

Ramalan Harga untuk Avantis

Avantis (AVNT) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran AVNT pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Avantis (AVNT) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Avantis berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Avantis yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk AVNT ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Avantis Ramalan Harga.

Perihal Avantis

AVNT is a digital asset that operates on the Ethereum blockchain. It is the native token of the Aventus Network, a layer-2 blockchain protocol that aims to bring scalability, lower costs, and speed to Ethereum. AVNT is used for governance within the Aventus Network, allowing holders to vote on various proposals and decisions that shape the future of the platform. The token also serves as a utility within the ecosystem, enabling users to pay for transactions and services. The Aventus Network is designed to serve a wide range of decentralized applications (dApps), with a particular focus on ticketing, supply chain, and finance sectors.

Bagaimana untuk membeli & Melabur Avantis dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan Avantis? Membeli AVNT adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli Avantis. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan Avantis (AVNT) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan 258.21M token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan Avantis akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli Avantis (AVNT)

Apa yang boleh anda lakukan dengan Avantis

Memiliki Avantis membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli Avantis (AVNT) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
--
Pembuat
--
Pengambil
Yuran dagangan Niaga Hadapan:
--
Pembuat
--
Pengambil

Semak yuran dagangan kompetitif MEXC

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu Avantis (AVNT)

Avantis is a decentralized perpetuals exchange designed for high-leverage trading across crypto and real-world assets (RWAs), including FX, commodities, indices, and soon, equities. Backed by Pantera and Coinbase, Avantis is the largest DEX on Base by volumes, and brings institutional-grade products to DeFi, letting users trade with up to 500x leverage in a transparent, permissionless environment.

Avantis Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Avantis, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Avantis Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Avantis

Berapakah nilai 1 Avantis pada tahun 2030?
Jika Avantis berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Avantis berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 00:08:01 (UTC+8)

Avantis (AVNT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Berita Panas

Mengapa Ramai Orang Masih Kehilangan Wang Dalam Bull Run?

October 6, 2025

Kenaikan Rangkaian Lapisan 2 Bitcoin: Memahami Teknologi yang Mengubah Masa Depan Bitcoin di 2025

October 6, 2025

Altcoin pada 2025: Apabila TOTAL3 Mencapai Tahap Tinggi Baru tetapi Portfolio Anda Tidak Bergerak

October 5, 2025
Lihat Lagi

Terokai Lagi tentang Avantis

AVNT USDT (Perdagangan Niaga Hadapan)

Pergi panjang atau pendek AVNT dengan leveraj. Terokai AVNT dagangan niaga hadapan USDT di MEXC dan memanfaatkan perubahan pasaran.

Perdagangan Avantis (AVNT) Pasaran di MEXC

Terokai pasaran spot dan niaga hadapan, lihat harga Avantis langsung, volum dan dagangan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24J
Volum 24J
AVNT/USDT
$0.5406
$0.5406$0.5406
+0.16%
0.00% (USDT)

Lebih Banyak Matawang Kripto untuk Dijelajahi

Mata wang kripto teratas dengan data pasaran tersedia di MEXC

PANAS

Mata wang kripto yang menjadi trend masa kini yang mendapat perhatian pasaran yang ketara

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Baru Ditambah

Terakhir disenaraikan mata wang kripto yang tersedia untuk perdagangan

FREEZONE

FREEZONE

FREEZONE

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

IRIS Chain

IRIS Chain

IRC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Janction

Janction

JCT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.04050
$0.04050$0.04050

+102.50%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.1045
$0.1045$0.1045

+10.00%

Pemegang Untung Tertinggi Terbanyak

Pam kripto teratas hari ini

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0008325
$0.0008325$0.0008325

+65.57%

PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.00210
$0.00210$0.00210

+44.82%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000003780
$0.000003780$0.000003780

+45.38%

Zyphora

Zyphora

ZYPH

$0.0000002084
$0.0000002084$0.0000002084

+60.30%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00008007
$0.00008007$0.00008007

+30.21%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator AVNT-ke-USD

Jumlah

AVNT
AVNT
USD
USD

1 AVNT = 0.5406 USD