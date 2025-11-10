Tokenomik Avantis (AVNT)

Lihat cerapan utama tentang Avantis (AVNT), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 16:24:16 (UTC+8)
Avantis (AVNT) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Avantis (AVNT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 141.76M
$ 141.76M
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 258.21M
$ 258.21M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 549.00M
$ 549.00M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 2.75
$ 2.75
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.17956381875221758
$ 0.17956381875221758
Harga Semasa:
$ 0.549
$ 0.549

Avantis (AVNT) Maklumat

Avantis is a decentralized perpetuals exchange designed for high-leverage trading across crypto and real-world assets (RWAs), including FX, commodities, indices, and soon, equities. Backed by Pantera and Coinbase, Avantis is the largest DEX on Base by volumes, and brings institutional-grade products to DeFi, letting users trade with up to 500x leverage in a transparent, permissionless environment.

Laman Web Rasmi:
https://www.avantisfi.com/
Kertas putih:
https://docs.avantisfi.com/
Peneroka Blok:
https://basescan.org/token/0x696F9436B67233384889472Cd7cD58A6fB5DF4f1

Tokenomik Avantis (AVNT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Avantis (AVNT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token AVNT yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token AVNT yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik AVNT, terokai AVNT harga langsung token!

