AventusHargae(AVT)

1 AVT ke USD Harga Langsung:

$1.6339
-1.90%1D
USD
Aventus (AVT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:17:12 (UTC+8)

Aventus (AVT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 1.6339
24J Rendah
$ 1.7306
24J Tinggi

$ 1.6339
$ 1.7306
$ 11.093199729919434
$ 0.0291590858799
-0.96%

-1.90%

-11.71%

-11.71%

Aventus (AVT) harga masa nyata ialah $ 1.6339. Sepanjang 24 jam yang lalu, AVT didagangkan antara $ 1.6339 rendah dan $ 1.7306 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AVT sepanjang masa ialah $ 11.093199729919434, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0291590858799.

Dari segi prestasi jangka pendek, AVT telah berubah sebanyak -0.96% sejak sejam yang lalu, -1.90% dalam 24 jam dan -11.71% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Aventus (AVT) Maklumat Pasaran

No.1168

$ 9.80M
$ 2.99K
$ 16.34M
6.00M
10,000,000
10,000,000
60.00%

ETH

Had Pasaran semasa Aventus ialah $ 9.80M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 2.99K. Bekalan edaran AVT ialah 6.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 16.34M.

Aventus (AVT) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Aventus hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.031645-1.90%
30 Hari$ +0.0799+5.14%
60 Hari$ -0.2101-11.40%
90 Hari$ +0.2129+14.98%
Perubahan Harga Aventus Hari Ini

Hari ini, AVT mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.031645 (-1.90%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariAventus

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.0799 (+5.14%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Aventus

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, AVT mengalami perubahan sebanyak $ -0.2101 (-11.40%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Aventus

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.2129 (+14.98%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Aventus (AVT)?

Semak Aventushalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Aventus (AVT)

The Aventus Network belongs to a new generation of composable blockchain networks built with the scalability and interoperability needed for real-world use cases, including asset tokenization and blockchain apps. It is capable of high transaction throughput, low and predictable transaction costs, and provides deterministic finality. The network currently operates as a Polkadot parachain with continued interoperability with Ethereum, and is used by several production applications. AVT is the token that powers the Aventus Network.

Aventus tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Aventus pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak AVT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Aventus di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Aventus anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Aventus Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Aventus (AVT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Aventus (AVT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Aventus.

Semak Aventus ramalan harga sekarang!

Tokenomik Aventus (AVT)

Memahami tokenomik Aventus (AVT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token AVT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Aventus (AVT)

Mencari cara membeli Aventus? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Aventus di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

AVT kepada Mata Wang Tempatan

Aventus Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Aventus, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Aventus Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Aventus

Berapakah nilai Aventus (AVT) hari ini?
Harga langsung AVT dalam USD ialah 1.6339 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa AVT ke USD?
Harga semasa AVT ke USD ialah $ 1.6339. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Aventus?
Had pasaran untuk AVT ialah $ 9.80M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran AVT?
Bekalan edaran AVT ialah 6.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) AVT?
AVT mencapai harga ATH sebanyak 11.093199729919434 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa AVT?
AVT melihat harga ATL sebanyak 0.0291590858799 USD.
Berapakah jumlah dagangan AVT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk AVTialah $ 2.99K USD.
Adakah AVT akan naik lebih tinggi tahun ini?
AVT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak AVTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:17:12 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

