Apakah itu Aventus (AVT)

The Aventus Network belongs to a new generation of composable blockchain networks built with the scalability and interoperability needed for real-world use cases, including asset tokenization and blockchain apps. It is capable of high transaction throughput, low and predictable transaction costs, and provides deterministic finality. The network currently operates as a Polkadot parachain with continued interoperability with Ethereum, and is used by several production applications. AVT is the token that powers the Aventus Network.

Tokenomik Aventus (AVT)

Memahami tokenomik Aventus (AVT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token AVT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Aventus Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Aventus, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Aventus Berapakah nilai Aventus (AVT) hari ini? Harga langsung AVT dalam USD ialah 1.6339 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa AVT ke USD? $ 1.6339 . Lihat Harga semasa AVT ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Aventus? Had pasaran untuk AVT ialah $ 9.80M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran AVT? Bekalan edaran AVT ialah 6.00M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) AVT? AVT mencapai harga ATH sebanyak 11.093199729919434 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa AVT? AVT melihat harga ATL sebanyak 0.0291590858799 USD . Berapakah jumlah dagangan AVT? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk AVTialah $ 2.99K USD . Adakah AVT akan naik lebih tinggi tahun ini? AVT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak AVTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Aventus (AVT) Kemas Kini Industri Penting

