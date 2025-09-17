Lagi Mengenai AWARE

1 AWARE ke USD Harga Langsung:

$0.004602
$0.004602$0.004602
+2.79%1D
USD
ChainAware (AWARE) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:17:19 (UTC+8)

ChainAware (AWARE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.004353
$ 0.004353$ 0.004353
24J Rendah
$ 0.005192
$ 0.005192$ 0.005192
24J Tinggi

$ 0.004353
$ 0.004353$ 0.004353

$ 0.005192
$ 0.005192$ 0.005192

$ 0.08194072435007951
$ 0.08194072435007951$ 0.08194072435007951

$ 0.004813035134698013
$ 0.004813035134698013$ 0.004813035134698013

+2.79%

+2.79%

-6.11%

-6.11%

ChainAware (AWARE) harga masa nyata ialah $ 0.004602. Sepanjang 24 jam yang lalu, AWARE didagangkan antara $ 0.004353 rendah dan $ 0.005192 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AWARE sepanjang masa ialah $ 0.08194072435007951, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.004813035134698013.

Dari segi prestasi jangka pendek, AWARE telah berubah sebanyak +2.79% sejak sejam yang lalu, +2.79% dalam 24 jam dan -6.11% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ChainAware (AWARE) Maklumat Pasaran

No.2822

$ 169.47K
$ 169.47K$ 169.47K

$ 421.29
$ 421.29$ 421.29

$ 460.20K
$ 460.20K$ 460.20K

36.83M
36.83M 36.83M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

36.82%

BSC

Had Pasaran semasa ChainAware ialah $ 169.47K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 421.29. Bekalan edaran AWARE ialah 36.83M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 460.20K.

ChainAware (AWARE) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk ChainAware hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00012491+2.79%
30 Hari$ -0.001831-28.47%
60 Hari$ -0.001603-25.84%
90 Hari$ -0.003167-40.77%
Perubahan Harga ChainAware Hari Ini

Hari ini, AWARE mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00012491 (+2.79%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariChainAware

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.001831 (-28.47%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari ChainAware

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, AWARE mengalami perubahan sebanyak $ -0.001603 (-25.84%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari ChainAware

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.003167 (-40.77%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga ChainAware (AWARE)?

Semak ChainAwarehalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu ChainAware (AWARE)

ChainAware is an AI-powered platform offering a real-time fraud detector, rug pull alerts, and a Wallet Auditor with a trust score (0-100) to help individual users confidently navigate Web3. By analyzing transaction histories, behavioral patterns, and liquidity pools, it predicts and flags high-risk interactions while also providing a credit score that opens doors to better lending rates and partnership opportunities.

ChainAware tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus ChainAware pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak AWARE ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang ChainAware di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian ChainAware anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

ChainAware Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai ChainAware (AWARE) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset ChainAware (AWARE) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk ChainAware.

Semak ChainAware ramalan harga sekarang!

Tokenomik ChainAware (AWARE)

Memahami tokenomik ChainAware (AWARE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token AWARE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli ChainAware (AWARE)

Mencari cara membeli ChainAware? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah ChainAware di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ChainAware Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang ChainAware, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web ChainAware Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai ChainAware

Berapakah nilai ChainAware (AWARE) hari ini?
Harga langsung AWARE dalam USD ialah 0.004602 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa AWARE ke USD?
Harga semasa AWARE ke USD ialah $ 0.004602. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran ChainAware?
Had pasaran untuk AWARE ialah $ 169.47K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran AWARE?
Bekalan edaran AWARE ialah 36.83M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) AWARE?
AWARE mencapai harga ATH sebanyak 0.08194072435007951 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa AWARE?
AWARE melihat harga ATL sebanyak 0.004813035134698013 USD.
Berapakah jumlah dagangan AWARE?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk AWAREialah $ 421.29 USD.
Adakah AWARE akan naik lebih tinggi tahun ini?
AWARE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak AWAREramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:17:19 (UTC+8)

