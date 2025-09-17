Apakah itu ChainAware (AWARE)

ChainAware is an AI-powered platform offering a real-time fraud detector, rug pull alerts, and a Wallet Auditor with a trust score (0-100) to help individual users confidently navigate Web3. By analyzing transaction histories, behavioral patterns, and liquidity pools, it predicts and flags high-risk interactions while also providing a credit score that opens doors to better lending rates and partnership opportunities.

ChainAware tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus ChainAware pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak AWARE ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang ChainAware di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian ChainAware anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

ChainAware Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai ChainAware (AWARE) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset ChainAware (AWARE) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk ChainAware.

Semak ChainAware ramalan harga sekarang!

Tokenomik ChainAware (AWARE)

Memahami tokenomik ChainAware (AWARE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token AWARE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli ChainAware (AWARE)

Mencari cara membeli ChainAware? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah ChainAware di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

AWARE kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

ChainAware Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang ChainAware, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai ChainAware Berapakah nilai ChainAware (AWARE) hari ini? Harga langsung AWARE dalam USD ialah 0.004602 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa AWARE ke USD? $ 0.004602 . Lihat Harga semasa AWARE ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran ChainAware? Had pasaran untuk AWARE ialah $ 169.47K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran AWARE? Bekalan edaran AWARE ialah 36.83M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) AWARE? AWARE mencapai harga ATH sebanyak 0.08194072435007951 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa AWARE? AWARE melihat harga ATL sebanyak 0.004813035134698013 USD . Berapakah jumlah dagangan AWARE? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk AWAREialah $ 421.29 USD . Adakah AWARE akan naik lebih tinggi tahun ini? AWARE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak AWAREramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

ChainAware (AWARE) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan