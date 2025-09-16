Lagi Mengenai AWE

AWE Network Logo

AWE NetworkHargae(AWE)

1 AWE ke USD Harga Langsung:

$0.07187
$0.07187
+6.79%1D
USD
AWE Network (AWE) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:31:48 (UTC+8)

AWE Network (AWE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.06661
$ 0.06661
24J Rendah
$ 0.0868
$ 0.0868
24J Tinggi

$ 0.06661
$ 0.06661

$ 0.0868
$ 0.0868

$ 0.28495505340478217
$ 0.28495505340478217

$ 0.00580325721876
$ 0.00580325721876

-0.12%

+6.79%

+39.96%

+39.96%

AWE Network (AWE) harga masa nyata ialah $ 0.07187. Sepanjang 24 jam yang lalu, AWE didagangkan antara $ 0.06661 rendah dan $ 0.0868 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AWE sepanjang masa ialah $ 0.28495505340478217, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00580325721876.

Dari segi prestasi jangka pendek, AWE telah berubah sebanyak -0.12% sejak sejam yang lalu, +6.79% dalam 24 jam dan +39.96% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

AWE Network (AWE) Maklumat Pasaran

No.278

$ 139.60M
$ 139.60M

$ 2.82M
$ 2.82M

$ 139.60M
$ 139.60M

1.94B
1.94B

1,942,420,283.027067
1,942,420,283.027067

1,942,420,283
1,942,420,283

100.00%

BASE

Had Pasaran semasa AWE Network ialah $ 139.60M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 2.82M. Bekalan edaran AWE ialah 1.94B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1942420283. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 139.60M.

AWE Network (AWE) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk AWE Network hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0045697+6.79%
30 Hari$ +0.02021+39.12%
60 Hari$ +0.01337+22.85%
90 Hari$ +0.02121+41.86%
Perubahan Harga AWE Network Hari Ini

Hari ini, AWE mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0045697 (+6.79%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariAWE Network

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.02021 (+39.12%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari AWE Network

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, AWE mengalami perubahan sebanyak $ +0.01337 (+22.85%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari AWE Network

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.02121 (+41.86%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga AWE Network (AWE)?

Semak AWE Networkhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu AWE Network (AWE)

AWE Network tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus AWE Network pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak AWE ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang AWE Network di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian AWE Network anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

AWE Network Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai AWE Network (AWE) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset AWE Network (AWE) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk AWE Network.

Semak AWE Network ramalan harga sekarang!

Tokenomik AWE Network (AWE)

Memahami tokenomik AWE Network (AWE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token AWE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli AWE Network (AWE)

Mencari cara membeli AWE Network? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah AWE Network di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

AWE kepada Mata Wang Tempatan

1 AWE Network(AWE) ke VND
1,891.25905
1 AWE Network(AWE) ke AUD
A$0.107805
1 AWE Network(AWE) ke GBP
0.0524651
1 AWE Network(AWE) ke EUR
0.0603708
1 AWE Network(AWE) ke USD
$0.07187
1 AWE Network(AWE) ke MYR
RM0.301854
1 AWE Network(AWE) ke TRY
2.9667936
1 AWE Network(AWE) ke JPY
¥10.49302
1 AWE Network(AWE) ke ARS
ARS$105.0725026
1 AWE Network(AWE) ke RUB
5.979584
1 AWE Network(AWE) ke INR
6.3259974
1 AWE Network(AWE) ke IDR
Rp1,178.1965328
1 AWE Network(AWE) ke KRW
99.4048344
1 AWE Network(AWE) ke PHP
4.082216
1 AWE Network(AWE) ke EGP
￡E.3.4555096
1 AWE Network(AWE) ke BRL
R$0.380911
1 AWE Network(AWE) ke CAD
C$0.0984619
1 AWE Network(AWE) ke BDT
8.753766
1 AWE Network(AWE) ke NGN
107.4284012
1 AWE Network(AWE) ke COP
$279.6497635
1 AWE Network(AWE) ke ZAR
R.1.2476632
1 AWE Network(AWE) ke UAH
2.9588879
1 AWE Network(AWE) ke VES
Bs11.4992
1 AWE Network(AWE) ke CLP
$68.2765
1 AWE Network(AWE) ke PKR
Rs20.3995808
1 AWE Network(AWE) ke KZT
38.8902944
1 AWE Network(AWE) ke THB
฿2.2797164
1 AWE Network(AWE) ke TWD
NT$2.1625683
1 AWE Network(AWE) ke AED
د.إ0.2637629
1 AWE Network(AWE) ke CHF
Fr0.0560586
1 AWE Network(AWE) ke HKD
HK$0.5591486
1 AWE Network(AWE) ke AMD
֏27.483088
1 AWE Network(AWE) ke MAD
.د.م0.6446739
1 AWE Network(AWE) ke MXN
$1.3166584
1 AWE Network(AWE) ke SAR
ريال0.2695125
1 AWE Network(AWE) ke PLN
0.2580133
1 AWE Network(AWE) ke RON
лв0.3068849
1 AWE Network(AWE) ke SEK
kr0.6640788
1 AWE Network(AWE) ke BGN
лв0.1185855
1 AWE Network(AWE) ke HUF
Ft23.6725406
1 AWE Network(AWE) ke CZK
1.4762098
1 AWE Network(AWE) ke KWD
د.ك0.02184848
1 AWE Network(AWE) ke ILS
0.2393271
1 AWE Network(AWE) ke AOA
Kz65.5145359
1 AWE Network(AWE) ke BHD
.د.ب0.02709499
1 AWE Network(AWE) ke BMD
$0.07187
1 AWE Network(AWE) ke DKK
kr0.452781
1 AWE Network(AWE) ke HNL
L1.8851501
1 AWE Network(AWE) ke MUR
3.2521175
1 AWE Network(AWE) ke NAD
$1.2483819
1 AWE Network(AWE) ke NOK
kr0.7028886
1 AWE Network(AWE) ke NZD
$0.1200229
1 AWE Network(AWE) ke PAB
B/.0.07187
1 AWE Network(AWE) ke PGK
K0.3004166
1 AWE Network(AWE) ke QAR
ر.ق0.2616068
1 AWE Network(AWE) ke RSD
дин.7.11513

AWE Network Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang AWE Network, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web AWE Network Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai AWE Network

Berapakah nilai AWE Network (AWE) hari ini?
Harga langsung AWE dalam USD ialah 0.07187 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa AWE ke USD?
Harga semasa AWE ke USD ialah $ 0.07187. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran AWE Network?
Had pasaran untuk AWE ialah $ 139.60M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran AWE?
Bekalan edaran AWE ialah 1.94B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) AWE?
AWE mencapai harga ATH sebanyak 0.28495505340478217 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa AWE?
AWE melihat harga ATL sebanyak 0.00580325721876 USD.
Berapakah jumlah dagangan AWE?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk AWEialah $ 2.82M USD.
Adakah AWE akan naik lebih tinggi tahun ini?
AWE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak AWEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:31:48 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator AWE-ke-USD

Jumlah

AWE
AWE
USD
USD

1 AWE = 0.07187 USD

Berdagang AWE

AWEUSDT
$0.07187
$0.07187
+6.77%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan