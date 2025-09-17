Lagi Mengenai AXS

Axie Infinity Logo

Axie InfinityHargae(AXS)

1 AXS ke USD Harga Langsung:

$2.47
$2.47$2.47
+0.48%1D
USD
Axie Infinity (AXS) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:17:26 (UTC+8)

Axie Infinity (AXS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 2.373
$ 2.373$ 2.373
24J Rendah
$ 2.474
$ 2.474$ 2.474
24J Tinggi

$ 2.373
$ 2.373$ 2.373

$ 2.474
$ 2.474$ 2.474

$ 165.36907993744018
$ 165.36907993744018$ 165.36907993744018

$ 0.12343134
$ 0.12343134$ 0.12343134

0.00%

+0.48%

-0.57%

-0.57%

Axie Infinity (AXS) harga masa nyata ialah $ 2.468. Sepanjang 24 jam yang lalu, AXS didagangkan antara $ 2.373 rendah dan $ 2.474 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AXS sepanjang masa ialah $ 165.36907993744018, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.12343134.

Dari segi prestasi jangka pendek, AXS telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, +0.48% dalam 24 jam dan -0.57% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Axie Infinity (AXS) Maklumat Pasaran

No.140

$ 411.69M
$ 411.69M$ 411.69M

$ 843.51K
$ 843.51K$ 843.51K

$ 666.36M
$ 666.36M$ 666.36M

166.81M
166.81M 166.81M

270,000,000
270,000,000 270,000,000

0.01%

2021-03-30 00:00:00

ETH

Had Pasaran semasa Axie Infinity ialah $ 411.69M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 843.51K. Bekalan edaran AXS ialah 166.81M, dengan jumlah bekalan sebanyak 270000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 666.36M.

Axie Infinity (AXS) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Axie Infinity hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0118+0.48%
30 Hari$ +0.04+1.64%
60 Hari$ -0.202-7.57%
90 Hari$ +0.248+11.17%
Perubahan Harga Axie Infinity Hari Ini

Hari ini, AXS mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0118 (+0.48%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariAxie Infinity

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.04 (+1.64%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Axie Infinity

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, AXS mengalami perubahan sebanyak $ -0.202 (-7.57%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Axie Infinity

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.248 (+11.17%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Axie Infinity (AXS)?

Semak Axie Infinityhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Axie Infinity (AXS)

Axie Infinity is a blockchain-based trading and battling game that is partially owned and operated by its players. AXS is the unique governance token of Axie Infinity, which is used to participate in key governance votes. It will give holders a say in how funds in the Axie Community Treasury are spent. Axie Infinity Shards (AXS) are the glue that binds all Axie community members together. AXS holders will be able to claim rewards if they stake their tokens, play the game, and participate in key governance votes. Players will also be able to earn $ AXS when they play various games within the Axie Infinity Universe and through user-generated content initiatives.

Axie Infinity tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Axie Infinity pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak AXS ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Axie Infinity di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Axie Infinity anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Axie Infinity Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Axie Infinity (AXS) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Axie Infinity (AXS) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Axie Infinity.

Semak Axie Infinity ramalan harga sekarang!

Tokenomik Axie Infinity (AXS)

Memahami tokenomik Axie Infinity (AXS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token AXS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Axie Infinity (AXS)

Mencari cara membeli Axie Infinity? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Axie Infinity di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

AXS kepada Mata Wang Tempatan

1 Axie Infinity(AXS) ke VND
64,945.42
1 Axie Infinity(AXS) ke AUD
A$3.67732
1 Axie Infinity(AXS) ke GBP
1.80164
1 Axie Infinity(AXS) ke EUR
2.07312
1 Axie Infinity(AXS) ke USD
$2.468
1 Axie Infinity(AXS) ke MYR
RM10.3656
1 Axie Infinity(AXS) ke TRY
101.85436
1 Axie Infinity(AXS) ke JPY
¥360.328
1 Axie Infinity(AXS) ke ARS
ARS$3,624.06056
1 Axie Infinity(AXS) ke RUB
205.3376
1 Axie Infinity(AXS) ke INR
217.13464
1 Axie Infinity(AXS) ke IDR
Rp40,459.00992
1 Axie Infinity(AXS) ke KRW
3,404.13708
1 Axie Infinity(AXS) ke PHP
140.25644
1 Axie Infinity(AXS) ke EGP
￡E.118.66144
1 Axie Infinity(AXS) ke BRL
R$13.05572
1 Axie Infinity(AXS) ke CAD
C$3.38116
1 Axie Infinity(AXS) ke BDT
300.6024
1 Axie Infinity(AXS) ke NGN
3,689.06768
1 Axie Infinity(AXS) ke COP
$9,603.1114
1 Axie Infinity(AXS) ke ZAR
R.42.74576
1 Axie Infinity(AXS) ke UAH
101.60756
1 Axie Infinity(AXS) ke VES
Bs394.88
1 Axie Infinity(AXS) ke CLP
$2,342.132
1 Axie Infinity(AXS) ke PKR
Rs700.51712
1 Axie Infinity(AXS) ke KZT
1,335.48416
1 Axie Infinity(AXS) ke THB
฿78.13688
1 Axie Infinity(AXS) ke TWD
NT$74.2868
1 Axie Infinity(AXS) ke AED
د.إ9.05756
1 Axie Infinity(AXS) ke CHF
Fr1.92504
1 Axie Infinity(AXS) ke HKD
HK$19.20104
1 Axie Infinity(AXS) ke AMD
֏943.7632
1 Axie Infinity(AXS) ke MAD
.د.م22.13796
1 Axie Infinity(AXS) ke MXN
$45.11504
1 Axie Infinity(AXS) ke SAR
ريال9.255
1 Axie Infinity(AXS) ke PLN
8.83544
1 Axie Infinity(AXS) ke RON
лв10.51368
1 Axie Infinity(AXS) ke SEK
kr22.75496
1 Axie Infinity(AXS) ke BGN
лв4.0722
1 Axie Infinity(AXS) ke HUF
Ft809.97292
1 Axie Infinity(AXS) ke CZK
50.54464
1 Axie Infinity(AXS) ke KWD
د.ك0.750272
1 Axie Infinity(AXS) ke ILS
8.21844
1 Axie Infinity(AXS) ke AOA
Kz2,249.75476
1 Axie Infinity(AXS) ke BHD
.د.ب0.930436
1 Axie Infinity(AXS) ke BMD
$2.468
1 Axie Infinity(AXS) ke DKK
kr15.52372
1 Axie Infinity(AXS) ke HNL
L64.73564
1 Axie Infinity(AXS) ke MUR
111.677
1 Axie Infinity(AXS) ke NAD
$42.86916
1 Axie Infinity(AXS) ke NOK
kr24.063
1 Axie Infinity(AXS) ke NZD
$4.09688
1 Axie Infinity(AXS) ke PAB
B/.2.468
1 Axie Infinity(AXS) ke PGK
K10.31624
1 Axie Infinity(AXS) ke QAR
ر.ق8.98352
1 Axie Infinity(AXS) ke RSD
дин.243.69032

Axie Infinity Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Axie Infinity, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Axie Infinity Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Axie Infinity

Berapakah nilai Axie Infinity (AXS) hari ini?
Harga langsung AXS dalam USD ialah 2.468 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa AXS ke USD?
Harga semasa AXS ke USD ialah $ 2.468. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Axie Infinity?
Had pasaran untuk AXS ialah $ 411.69M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran AXS?
Bekalan edaran AXS ialah 166.81M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) AXS?
AXS mencapai harga ATH sebanyak 165.36907993744018 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa AXS?
AXS melihat harga ATL sebanyak 0.12343134 USD.
Berapakah jumlah dagangan AXS?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk AXSialah $ 843.51K USD.
Adakah AXS akan naik lebih tinggi tahun ini?
AXS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak AXSramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:17:26 (UTC+8)

Axie Infinity (AXS) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

