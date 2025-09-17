Apakah itu Axie Infinity (AXS)

Axie Infinity is a blockchain-based trading and battling game that is partially owned and operated by its players. AXS is the unique governance token of Axie Infinity, which is used to participate in key governance votes. It will give holders a say in how funds in the Axie Community Treasury are spent. Axie Infinity Shards (AXS) are the glue that binds all Axie community members together. AXS holders will be able to claim rewards if they stake their tokens, play the game, and participate in key governance votes. Players will also be able to earn $ AXS when they play various games within the Axie Infinity Universe and through user-generated content initiatives.

Tokenomik Axie Infinity (AXS)

Memahami tokenomik Axie Infinity (AXS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token AXS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Axie Infinity (AXS)

Axie Infinity Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Axie Infinity, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Axie Infinity Berapakah nilai Axie Infinity (AXS) hari ini? Harga langsung AXS dalam USD ialah 2.468 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa AXS ke USD? $ 2.468 . Lihat Harga semasa AXS ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Axie Infinity? Had pasaran untuk AXS ialah $ 411.69M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran AXS? Bekalan edaran AXS ialah 166.81M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) AXS? AXS mencapai harga ATH sebanyak 165.36907993744018 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa AXS? AXS melihat harga ATL sebanyak 0.12343134 USD . Berapakah jumlah dagangan AXS? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk AXSialah $ 843.51K USD . Adakah AXS akan naik lebih tinggi tahun ini? AXS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak AXSramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

