Aleph Zero Logo

Aleph ZeroHargae(AZERO)

Aleph Zero (AZERO) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:08:25 (UTC+8)

Aleph Zero (AZERO) Maklumat Harga (USD)

Aleph Zero (AZERO) harga masa nyata ialah $ 0.02227. Sepanjang 24 jam yang lalu, AZERO didagangkan antara $ 0.02201 rendah dan $ 0.02332 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AZERO sepanjang masa ialah $ 3.0914521459781383, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.017382502005260283.

Dari segi prestasi jangka pendek, AZERO telah berubah sebanyak -1.73% sejak sejam yang lalu, -1.67% dalam 24 jam dan -14.97% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Aleph Zero (AZERO) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa Aleph Zero ialah $ 5.94M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 67.36K. Bekalan edaran AZERO ialah 266.78M, dengan jumlah bekalan sebanyak 336231180. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.49M.

Aleph Zero (AZERO) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Aleph Zero hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0003782-1.67%
30 Hari$ -0.0009-3.89%
60 Hari$ -0.00656-22.76%
90 Hari$ -0.01513-40.46%
Perubahan Harga Aleph Zero Hari Ini

Hari ini, AZERO mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0003782 (-1.67%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariAleph Zero

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0009 (-3.89%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Aleph Zero

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, AZERO mengalami perubahan sebanyak $ -0.00656 (-22.76%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Aleph Zero

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.01513 (-40.46%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Aleph Zero (AZERO)?

Semak Aleph Zerohalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Aleph Zero (AZERO)

Aleph Zero is an enterprise-ready, high-performance blockchain platform with a novel, Directed Acyclic Graph (DAG)-based consensus protocol that has been peer-reviewed and presented at an ACM conference. To date, Aleph Zero raised $15m for continued development, integrating with the Substrate stack, and expanding the team. In 2022, Aleph Zero plans to enable privacy-enhancing features based on secure multi-party computation research and zero-knowledge proofs.

Aleph Zero tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Aleph Zero pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak AZERO ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Aleph Zero di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Aleph Zero anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Aleph Zero Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Aleph Zero (AZERO) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Aleph Zero (AZERO) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Aleph Zero.

Semak Aleph Zero ramalan harga sekarang!

Tokenomik Aleph Zero (AZERO)

Memahami tokenomik Aleph Zero (AZERO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token AZERO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Aleph Zero (AZERO)

Mencari cara membeli Aleph Zero? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Aleph Zero di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

AZERO kepada Mata Wang Tempatan

Aleph Zero Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Aleph Zero, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Aleph Zero Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Aleph Zero

Berapakah nilai Aleph Zero (AZERO) hari ini?
Harga langsung AZERO dalam USD ialah 0.02227 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa AZERO ke USD?
Harga semasa AZERO ke USD ialah $ 0.02227. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Aleph Zero?
Had pasaran untuk AZERO ialah $ 5.94M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran AZERO?
Bekalan edaran AZERO ialah 266.78M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) AZERO?
AZERO mencapai harga ATH sebanyak 3.0914521459781383 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa AZERO?
AZERO melihat harga ATL sebanyak 0.017382502005260283 USD.
Berapakah jumlah dagangan AZERO?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk AZEROialah $ 67.36K USD.
Adakah AZERO akan naik lebih tinggi tahun ini?
AZERO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak AZEROramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:08:25 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

