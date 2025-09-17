Apakah itu Aleph Zero (AZERO)

Aleph Zero is an enterprise-ready, high-performance blockchain platform with a novel, Directed Acyclic Graph (DAG)-based consensus protocol that has been peer-reviewed and presented at an ACM conference. To date, Aleph Zero raised $15m for continued development, integrating with the Substrate stack, and expanding the team. In 2022, Aleph Zero plans to enable privacy-enhancing features based on secure multi-party computation research and zero-knowledge proofs.

Aleph Zero Ramalan Harga (USD)

Tokenomik Aleph Zero (AZERO)

Cara membeli Aleph Zero (AZERO)

Aleph Zero Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Aleph Zero, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Aleph Zero Berapakah nilai Aleph Zero (AZERO) hari ini? Harga langsung AZERO dalam USD ialah 0.02227 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa AZERO ke USD? $ 0.02227 . Lihat Harga semasa AZERO ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Aleph Zero? Had pasaran untuk AZERO ialah $ 5.94M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran AZERO? Bekalan edaran AZERO ialah 266.78M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) AZERO? AZERO mencapai harga ATH sebanyak 3.0914521459781383 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa AZERO? AZERO melihat harga ATL sebanyak 0.017382502005260283 USD . Berapakah jumlah dagangan AZERO? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk AZEROialah $ 67.36K USD . Adakah AZERO akan naik lebih tinggi tahun ini? AZERO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak AZEROramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Aleph Zero (AZERO) Kemas Kini Industri Penting

