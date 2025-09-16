Apakah itu Azit (AZIT)

Azit is a blockchain-based, point integration platform for real estate and residential services. Azit partners with companies like Dabang and WeMatch Daisa which are no. 1 real estate and moving service in Korea. Partners are interlocked with Azit DAPP where users can exchange their mileage point against AZIT Token to use the proper residential service in need.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Azit Berapakah nilai Azit (AZIT) hari ini? Harga langsung AZIT dalam USD ialah 0.01309 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa AZIT ke USD? $ 0.01309 . Lihat Harga semasa AZIT ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Azit? Had pasaran untuk AZIT ialah $ 4.72M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran AZIT? Bekalan edaran AZIT ialah 360.93M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) AZIT? AZIT mencapai harga ATH sebanyak 1.0090500656505639 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa AZIT? AZIT melihat harga ATL sebanyak 0.009119511856648504 USD . Berapakah jumlah dagangan AZIT? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk AZITialah $ 45.55K USD . Adakah AZIT akan naik lebih tinggi tahun ini? AZIT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak AZITramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

