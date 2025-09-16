Lagi Mengenai AZIT

Azit Logo

AzitHargae(AZIT)

1 AZIT ke USD Harga Langsung:

$0.01309
$0.01309$0.01309
-1.65%1D
USD
Azit (AZIT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:22:26 (UTC+8)

Azit (AZIT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.01306
$ 0.01306$ 0.01306
24J Rendah
$ 0.01343
$ 0.01343$ 0.01343
24J Tinggi

$ 0.01306
$ 0.01306$ 0.01306

$ 0.01343
$ 0.01343$ 0.01343

$ 1.0090500656505639
$ 1.0090500656505639$ 1.0090500656505639

$ 0.009119511856648504
$ 0.009119511856648504$ 0.009119511856648504

0.00%

-1.65%

+6.68%

+6.68%

Azit (AZIT) harga masa nyata ialah $ 0.01309. Sepanjang 24 jam yang lalu, AZIT didagangkan antara $ 0.01306 rendah dan $ 0.01343 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AZIT sepanjang masa ialah $ 1.0090500656505639, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.009119511856648504.

Dari segi prestasi jangka pendek, AZIT telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, -1.65% dalam 24 jam dan +6.68% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Azit (AZIT) Maklumat Pasaran

No.1488

$ 4.72M
$ 4.72M$ 4.72M

$ 45.55K
$ 45.55K$ 45.55K

$ 6.55M
$ 6.55M$ 6.55M

360.93M
360.93M 360.93M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

72.18%

KLAY

Had Pasaran semasa Azit ialah $ 4.72M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 45.55K. Bekalan edaran AZIT ialah 360.93M, dengan jumlah bekalan sebanyak 500000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.55M.

Azit (AZIT) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Azit hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0002196-1.65%
30 Hari$ -0.00002-0.16%
60 Hari$ -0.00156-10.65%
90 Hari$ -0.00015-1.14%
Perubahan Harga Azit Hari Ini

Hari ini, AZIT mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0002196 (-1.65%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariAzit

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00002 (-0.16%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Azit

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, AZIT mengalami perubahan sebanyak $ -0.00156 (-10.65%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Azit

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00015 (-1.14%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Azit (AZIT)?

Semak Azithalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Azit (AZIT)

Azit is a blockchain-based, point integration platform for real estate and residential services. Azit partners with companies like Dabang and WeMatch Daisa which are no. 1 real estate and moving service in Korea. Partners are interlocked with Azit DAPP where users can exchange their mileage point against AZIT Token to use the proper residential service in need.

Azit tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Azit pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak AZIT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Azit di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Azit anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Azit Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Azit (AZIT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Azit (AZIT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Azit.

Semak Azit ramalan harga sekarang!

Tokenomik Azit (AZIT)

Memahami tokenomik Azit (AZIT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token AZIT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Azit (AZIT)

Mencari cara membeli Azit? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Azit di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

AZIT kepada Mata Wang Tempatan

1 Azit(AZIT) ke VND
344.46335
1 Azit(AZIT) ke AUD
A$0.0195041
1 Azit(AZIT) ke GBP
0.0095557
1 Azit(AZIT) ke EUR
0.0109956
1 Azit(AZIT) ke USD
$0.01309
1 Azit(AZIT) ke MYR
RM0.054978
1 Azit(AZIT) ke TRY
0.5402243
1 Azit(AZIT) ke JPY
¥1.91114
1 Azit(AZIT) ke ARS
ARS$19.1373182
1 Azit(AZIT) ke RUB
1.0871245
1 Azit(AZIT) ke INR
1.15192
1 Azit(AZIT) ke IDR
Rp214.5901296
1 Azit(AZIT) ke KRW
18.0800389
1 Azit(AZIT) ke PHP
0.7439047
1 Azit(AZIT) ke EGP
￡E.0.6293672
1 Azit(AZIT) ke BRL
R$0.0695079
1 Azit(AZIT) ke CAD
C$0.0179333
1 Azit(AZIT) ke BDT
1.594362
1 Azit(AZIT) ke NGN
19.5372177
1 Azit(AZIT) ke COP
$51.1328125
1 Azit(AZIT) ke ZAR
R.0.2273733
1 Azit(AZIT) ke UAH
0.5389153
1 Azit(AZIT) ke VES
Bs2.0944
1 Azit(AZIT) ke CLP
$12.4355
1 Azit(AZIT) ke PKR
Rs3.7154656
1 Azit(AZIT) ke KZT
7.0832608
1 Azit(AZIT) ke THB
฿0.4142985
1 Azit(AZIT) ke TWD
NT$0.3936163
1 Azit(AZIT) ke AED
د.إ0.0480403
1 Azit(AZIT) ke CHF
Fr0.0102102
1 Azit(AZIT) ke HKD
HK$0.1018402
1 Azit(AZIT) ke AMD
֏5.005616
1 Azit(AZIT) ke MAD
.د.م0.1174173
1 Azit(AZIT) ke MXN
$0.2404633
1 Azit(AZIT) ke SAR
ريال0.0490875
1 Azit(AZIT) ke PLN
0.0469931
1 Azit(AZIT) ke RON
лв0.0560252
1 Azit(AZIT) ke SEK
kr0.1209516
1 Azit(AZIT) ke BGN
лв0.0215985
1 Azit(AZIT) ke HUF
Ft4.3128932
1 Azit(AZIT) ke CZK
0.2689995
1 Azit(AZIT) ke KWD
د.ك0.00399245
1 Azit(AZIT) ke ILS
0.0435897
1 Azit(AZIT) ke AOA
Kz11.9324513
1 Azit(AZIT) ke BHD
.د.ب0.00493493
1 Azit(AZIT) ke BMD
$0.01309
1 Azit(AZIT) ke DKK
kr0.0825979
1 Azit(AZIT) ke HNL
L0.3433507
1 Azit(AZIT) ke MUR
0.5923225
1 Azit(AZIT) ke NAD
$0.2273733
1 Azit(AZIT) ke NOK
kr0.1281511
1 Azit(AZIT) ke NZD
$0.0218603
1 Azit(AZIT) ke PAB
B/.0.01309
1 Azit(AZIT) ke PGK
K0.0547162
1 Azit(AZIT) ke QAR
ر.ق0.0476476
1 Azit(AZIT) ke RSD
дин.1.2965645

Azit Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Azit, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Azit Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Azit

Berapakah nilai Azit (AZIT) hari ini?
Harga langsung AZIT dalam USD ialah 0.01309 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa AZIT ke USD?
Harga semasa AZIT ke USD ialah $ 0.01309. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Azit?
Had pasaran untuk AZIT ialah $ 4.72M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran AZIT?
Bekalan edaran AZIT ialah 360.93M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) AZIT?
AZIT mencapai harga ATH sebanyak 1.0090500656505639 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa AZIT?
AZIT melihat harga ATL sebanyak 0.009119511856648504 USD.
Berapakah jumlah dagangan AZIT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk AZITialah $ 45.55K USD.
Adakah AZIT akan naik lebih tinggi tahun ini?
AZIT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak AZITramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:22:26 (UTC+8)

Azit (AZIT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

