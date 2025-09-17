Lagi Mengenai B2

BSquared Network

BSquared Network (B2)

1 B2 ke USD Harga Langsung:

$0.53652
$0.53652$0.53652
+0.51%1D
USD
BSquared Network (B2) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:17:47 (UTC+8)

BSquared Network (B2) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.51142
$ 0.51142$ 0.51142
24J Rendah
$ 0.55386
$ 0.55386$ 0.55386
24J Tinggi

$ 0.51142
$ 0.51142$ 0.51142

$ 0.55386
$ 0.55386$ 0.55386

$ 0.775982192516107
$ 0.775982192516107$ 0.775982192516107

$ 0.3168599590333596
$ 0.3168599590333596$ 0.3168599590333596

-0.34%

+0.51%

+32.54%

+32.54%

BSquared Network (B2) harga masa nyata ialah $ 0.53652. Sepanjang 24 jam yang lalu, B2 didagangkan antara $ 0.51142 rendah dan $ 0.55386 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi B2 sepanjang masa ialah $ 0.775982192516107, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.3168599590333596.

Dari segi prestasi jangka pendek, B2 telah berubah sebanyak -0.34% sejak sejam yang lalu, +0.51% dalam 24 jam dan +32.54% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BSquared Network (B2) Maklumat Pasaran

No.843

$ 25.16M
$ 25.16M$ 25.16M

$ 172.84K
$ 172.84K$ 172.84K

$ 112.67M
$ 112.67M$ 112.67M

46.90M
46.90M 46.90M

210,000,000
210,000,000 210,000,000

210,000,000
210,000,000 210,000,000

22.33%

BSQUARED

Had Pasaran semasa BSquared Network ialah $ 25.16M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 172.84K. Bekalan edaran B2 ialah 46.90M, dengan jumlah bekalan sebanyak 210000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 112.67M.

BSquared Network (B2) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk BSquared Network hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0027224+0.51%
30 Hari$ +0.1843+52.32%
60 Hari$ +0.15028+38.90%
90 Hari$ +0.20752+63.07%
Perubahan Harga BSquared Network Hari Ini

Hari ini, B2 mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0027224 (+0.51%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariBSquared Network

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.1843 (+52.32%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari BSquared Network

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, B2 mengalami perubahan sebanyak $ +0.15028 (+38.90%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari BSquared Network

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.20752 (+63.07%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga BSquared Network (B2)?

Semak BSquared Networkhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu BSquared Network (B2)

B² Network is a modular Bitcoin Scaling solution. It introduces B² Rollup (the first Bitcoin rollup based on zero-knowledge proof verification commitment), B² Hub (the first Bitcoin Data Availability layer that achieves finality on the Bitcoin network) and MiningSquared (The first Bitcoin mining pool offering auto-subscribable BTC yield products).

BSquared Network tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus BSquared Network pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak B2 ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang BSquared Network di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian BSquared Network anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

BSquared Network Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai BSquared Network (B2) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset BSquared Network (B2) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk BSquared Network.

Semak BSquared Network ramalan harga sekarang!

Tokenomik BSquared Network (B2)

Memahami tokenomik BSquared Network (B2) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token B2 dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli BSquared Network (B2)

Mencari cara membeli BSquared Network? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah BSquared Network di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

B2 kepada Mata Wang Tempatan

1 BSquared Network(B2) ke VND
14,118.5238
1 BSquared Network(B2) ke AUD
A$0.7994148
1 BSquared Network(B2) ke GBP
0.3916596
1 BSquared Network(B2) ke EUR
0.4506768
1 BSquared Network(B2) ke USD
$0.53652
1 BSquared Network(B2) ke MYR
RM2.253384
1 BSquared Network(B2) ke TRY
22.1421804
1 BSquared Network(B2) ke JPY
¥78.33192
1 BSquared Network(B2) ke ARS
ARS$787.8366984
1 BSquared Network(B2) ke RUB
44.638464
1 BSquared Network(B2) ke INR
47.2030296
1 BSquared Network(B2) ke IDR
Rp8,795.4084288
1 BSquared Network(B2) ke KRW
740.0274012
1 BSquared Network(B2) ke PHP
30.4904316
1 BSquared Network(B2) ke EGP
￡E.25.7958816
1 BSquared Network(B2) ke BRL
R$2.8381908
1 BSquared Network(B2) ke CAD
C$0.7350324
1 BSquared Network(B2) ke BDT
65.348136
1 BSquared Network(B2) ke NGN
801.9686352
1 BSquared Network(B2) ke COP
$2,087.626146
1 BSquared Network(B2) ke ZAR
R.9.2925264
1 BSquared Network(B2) ke UAH
22.0885284
1 BSquared Network(B2) ke VES
Bs85.8432
1 BSquared Network(B2) ke CLP
$509.15748
1 BSquared Network(B2) ke PKR
Rs152.2858368
1 BSquared Network(B2) ke KZT
290.3217024
1 BSquared Network(B2) ke THB
฿16.9862232
1 BSquared Network(B2) ke TWD
NT$16.149252
1 BSquared Network(B2) ke AED
د.إ1.9690284
1 BSquared Network(B2) ke CHF
Fr0.4184856
1 BSquared Network(B2) ke HKD
HK$4.1741256
1 BSquared Network(B2) ke AMD
֏205.165248
1 BSquared Network(B2) ke MAD
.د.م4.8125844
1 BSquared Network(B2) ke MXN
$9.8075856
1 BSquared Network(B2) ke SAR
ريال2.01195
1 BSquared Network(B2) ke PLN
1.9207416
1 BSquared Network(B2) ke RON
лв2.2855752
1 BSquared Network(B2) ke SEK
kr4.9467144
1 BSquared Network(B2) ke BGN
лв0.885258
1 BSquared Network(B2) ke HUF
Ft176.0804988
1 BSquared Network(B2) ke CZK
10.9879296
1 BSquared Network(B2) ke KWD
د.ك0.16310208
1 BSquared Network(B2) ke ILS
1.7866116
1 BSquared Network(B2) ke AOA
Kz489.0755364
1 BSquared Network(B2) ke BHD
.د.ب0.20226804
1 BSquared Network(B2) ke BMD
$0.53652
1 BSquared Network(B2) ke DKK
kr3.3747108
1 BSquared Network(B2) ke HNL
L14.0729196
1 BSquared Network(B2) ke MUR
24.27753
1 BSquared Network(B2) ke NAD
$9.3193524
1 BSquared Network(B2) ke NOK
kr5.23107
1 BSquared Network(B2) ke NZD
$0.8906232
1 BSquared Network(B2) ke PAB
B/.0.53652
1 BSquared Network(B2) ke PGK
K2.2426536
1 BSquared Network(B2) ke QAR
ر.ق1.9529328
1 BSquared Network(B2) ke RSD
дин.52.9759848

BSquared Network Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang BSquared Network, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web BSquared Network Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai BSquared Network

Berapakah nilai BSquared Network (B2) hari ini?
Harga langsung B2 dalam USD ialah 0.53652 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa B2 ke USD?
Harga semasa B2 ke USD ialah $ 0.53652. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran BSquared Network?
Had pasaran untuk B2 ialah $ 25.16M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran B2?
Bekalan edaran B2 ialah 46.90M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) B2?
B2 mencapai harga ATH sebanyak 0.775982192516107 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa B2?
B2 melihat harga ATL sebanyak 0.3168599590333596 USD.
Berapakah jumlah dagangan B2?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk B2ialah $ 172.84K USD.
Adakah B2 akan naik lebih tinggi tahun ini?
B2 mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak B2ramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:17:47 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

