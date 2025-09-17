Apakah itu BSquared Network (B2)

B² Network is a modular Bitcoin Scaling solution. It introduces B² Rollup (the first Bitcoin rollup based on zero-knowledge proof verification commitment), B² Hub (the first Bitcoin Data Availability layer that achieves finality on the Bitcoin network) and MiningSquared (The first Bitcoin mining pool offering auto-subscribable BTC yield products).

Tokenomik BSquared Network (B2)

Memahami tokenomik BSquared Network (B2) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token B2 dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli BSquared Network (B2)

BSquared Network Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang BSquared Network, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai BSquared Network Berapakah nilai BSquared Network (B2) hari ini? Harga langsung B2 dalam USD ialah 0.53652 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa B2 ke USD? $ 0.53652 . Lihat Harga semasa B2 ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran BSquared Network? Had pasaran untuk B2 ialah $ 25.16M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran B2? Bekalan edaran B2 ialah 46.90M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) B2? B2 mencapai harga ATH sebanyak 0.775982192516107 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa B2? B2 melihat harga ATL sebanyak 0.3168599590333596 USD . Berapakah jumlah dagangan B2? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk B2ialah $ 172.84K USD . Adakah B2 akan naik lebih tinggi tahun ini? B2 mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak B2ramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

BSquared Network (B2) Kemas Kini Industri Penting

