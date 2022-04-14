Tokenomik BSquared Network (B2)

Tokenomik BSquared Network (B2)

Lihat cerapan utama tentang BSquared Network (B2), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

BSquared Network (B2) Maklumat

B² Network is a modular Bitcoin Scaling solution. It introduces B² Rollup (the first Bitcoin rollup based on zero-knowledge proof verification commitment), B² Hub (the first Bitcoin Data Availability layer that achieves finality on the Bitcoin network) and MiningSquared (The first Bitcoin mining pool offering auto-subscribable BTC yield products).

Laman Web Rasmi:
https://www.bsquared.network/
Kertas putih:
https://docs.bsquared.network/
Peneroka Blok:
https://bscscan.com/token/0x783c3f003f172c6Ac5AC700218a357d2D66Ee2a2

BSquared Network (B2) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk BSquared Network (B2), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 28.96M
$ 28.96M$ 28.96M
Jumlah Bekalan:
$ 210.00M
$ 210.00M$ 210.00M
Bekalan Edaran:
$ 46.90M
$ 46.90M$ 46.90M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 129.65M
$ 129.65M$ 129.65M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.9
$ 0.9$ 0.9
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.3168599590333596
$ 0.3168599590333596$ 0.3168599590333596
Harga Semasa:
$ 0.6174
$ 0.6174$ 0.6174

Tokenomik BSquared Network (B2): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik BSquared Network (B2) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token B2 yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token B2 yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik B2, terokai B2 harga langsung token!

Cara Membeli B2

Berminat untuk menambah BSquared Network (B2) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli B2, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

BSquared Network (B2) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga B2 membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

B2 Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju B2? Halaman ramalan harga B2 kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.