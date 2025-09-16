Apakah itu B3 Base (B3)

B3 is a groundbreaking blockchain project reimagining how games and gaming infrastructure interact with Web3 technology. Built as a Layer 3 settlement layer on Base (the “Protocol” or “B3”), B3 focuses on addressing critical industry pain points that have hindered the mainstream adoption of blockchain-based gaming. Through its innovative Open Gaming ecosystem, B3 aims to bridge the gap between developers and players by offering a seamless, interconnected platform that combines advanced technology with user-friendly design.

B3 Base tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus B3 Base pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak B3 ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang B3 Base di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian B3 Base anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

B3 Base Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai B3 Base (B3) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset B3 Base (B3) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk B3 Base.

Semak B3 Base ramalan harga sekarang!

Tokenomik B3 Base (B3)

Memahami tokenomik B3 Base (B3) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token B3 dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli B3 Base (B3)

Mencari cara membeli B3 Base? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah B3 Base di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

B3 kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

B3 Base Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang B3 Base, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai B3 Base Berapakah nilai B3 Base (B3) hari ini? Harga langsung B3 dalam USD ialah 0.002957 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa B3 ke USD? $ 0.002957 . Lihat Harga semasa B3 ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran B3 Base? Had pasaran untuk B3 ialah $ 62.96M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran B3? Bekalan edaran B3 ialah 21.29B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) B3? B3 mencapai harga ATH sebanyak 0.019059569089739516 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa B3? B3 melihat harga ATL sebanyak 0.00240858399752729 USD . Berapakah jumlah dagangan B3? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk B3ialah $ 910.73K USD . Adakah B3 akan naik lebih tinggi tahun ini? B3 mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak B3ramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

B3 Base (B3) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC