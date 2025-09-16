Lagi Mengenai B3

Maklumat Harga B3

Kertas putih B3

Laman Web Rasmi B3

Tokenomik B3

Ramalan Harga B3

Sejarah B3

B3 Panduan Membeli

Penukar Mata Wang B3-ke-Fiat

B3 Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

B3 Base Logo

B3 BaseHargae(B3)

1 B3 ke USD Harga Langsung:

$0.002957
$0.002957$0.002957
+3.86%1D
USD
B3 Base (B3) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:32:10 (UTC+8)

B3 Base (B3) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.002784
$ 0.002784$ 0.002784
24J Rendah
$ 0.003055
$ 0.003055$ 0.003055
24J Tinggi

$ 0.002784
$ 0.002784$ 0.002784

$ 0.003055
$ 0.003055$ 0.003055

$ 0.019059569089739516
$ 0.019059569089739516$ 0.019059569089739516

$ 0.00240858399752729
$ 0.00240858399752729$ 0.00240858399752729

-1.73%

+3.86%

+10.50%

+10.50%

B3 Base (B3) harga masa nyata ialah $ 0.002957. Sepanjang 24 jam yang lalu, B3 didagangkan antara $ 0.002784 rendah dan $ 0.003055 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi B3 sepanjang masa ialah $ 0.019059569089739516, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00240858399752729.

Dari segi prestasi jangka pendek, B3 telah berubah sebanyak -1.73% sejak sejam yang lalu, +3.86% dalam 24 jam dan +10.50% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

B3 Base (B3) Maklumat Pasaran

No.518

$ 62.96M
$ 62.96M$ 62.96M

$ 910.73K
$ 910.73K$ 910.73K

$ 295.70M
$ 295.70M$ 295.70M

21.29B
21.29B 21.29B

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

BASE

Had Pasaran semasa B3 Base ialah $ 62.96M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 910.73K. Bekalan edaran B3 ialah 21.29B, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 295.70M.

B3 Base (B3) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk B3 Base hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0001099+3.86%
30 Hari$ -0.000122-3.97%
60 Hari$ +0.000132+4.67%
90 Hari$ -0.00007-2.32%
Perubahan Harga B3 Base Hari Ini

Hari ini, B3 mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0001099 (+3.86%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariB3 Base

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.000122 (-3.97%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari B3 Base

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, B3 mengalami perubahan sebanyak $ +0.000132 (+4.67%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari B3 Base

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00007 (-2.32%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga B3 Base (B3)?

Semak B3 Basehalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu B3 Base (B3)

B3 is a groundbreaking blockchain project reimagining how games and gaming infrastructure interact with Web3 technology. Built as a Layer 3 settlement layer on Base (the “Protocol” or “B3”), B3 focuses on addressing critical industry pain points that have hindered the mainstream adoption of blockchain-based gaming. Through its innovative Open Gaming ecosystem, B3 aims to bridge the gap between developers and players by offering a seamless, interconnected platform that combines advanced technology with user-friendly design.

B3 Base tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus B3 Base pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak B3 ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang B3 Base di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian B3 Base anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

B3 Base Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai B3 Base (B3) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset B3 Base (B3) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk B3 Base.

Semak B3 Base ramalan harga sekarang!

Tokenomik B3 Base (B3)

Memahami tokenomik B3 Base (B3) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token B3 dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli B3 Base (B3)

Mencari cara membeli B3 Base? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah B3 Base di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

B3 kepada Mata Wang Tempatan

1 B3 Base(B3) ke VND
77.813455
1 B3 Base(B3) ke AUD
A$0.0044355
1 B3 Base(B3) ke GBP
0.00215861
1 B3 Base(B3) ke EUR
0.00248388
1 B3 Base(B3) ke USD
$0.002957
1 B3 Base(B3) ke MYR
RM0.0124194
1 B3 Base(B3) ke TRY
0.12206496
1 B3 Base(B3) ke JPY
¥0.431722
1 B3 Base(B3) ke ARS
ARS$4.32307486
1 B3 Base(B3) ke RUB
0.2460224
1 B3 Base(B3) ke INR
0.26027514
1 B3 Base(B3) ke IDR
Rp48.47540208
1 B3 Base(B3) ke KRW
4.08988584
1 B3 Base(B3) ke PHP
0.1679576
1 B3 Base(B3) ke EGP
￡E.0.14217256
1 B3 Base(B3) ke BRL
R$0.0156721
1 B3 Base(B3) ke CAD
C$0.00405109
1 B3 Base(B3) ke BDT
0.3601626
1 B3 Base(B3) ke NGN
4.42000532
1 B3 Base(B3) ke COP
$11.50583485
1 B3 Base(B3) ke ZAR
R.0.05133352
1 B3 Base(B3) ke UAH
0.12173969
1 B3 Base(B3) ke VES
Bs0.47312
1 B3 Base(B3) ke CLP
$2.80915
1 B3 Base(B3) ke PKR
Rs0.83931488
1 B3 Base(B3) ke KZT
1.60009184
1 B3 Base(B3) ke THB
฿0.09379604
1 B3 Base(B3) ke TWD
NT$0.08897613
1 B3 Base(B3) ke AED
د.إ0.01085219
1 B3 Base(B3) ke CHF
Fr0.00230646
1 B3 Base(B3) ke HKD
HK$0.02300546
1 B3 Base(B3) ke AMD
֏1.1307568
1 B3 Base(B3) ke MAD
.د.م0.02652429
1 B3 Base(B3) ke MXN
$0.05417224
1 B3 Base(B3) ke SAR
ريال0.01108875
1 B3 Base(B3) ke PLN
0.01061563
1 B3 Base(B3) ke RON
лв0.01262639
1 B3 Base(B3) ke SEK
kr0.02732268
1 B3 Base(B3) ke BGN
лв0.00487905
1 B3 Base(B3) ke HUF
Ft0.97397666
1 B3 Base(B3) ke CZK
0.06073678
1 B3 Base(B3) ke KWD
د.ك0.000898928
1 B3 Base(B3) ke ILS
0.00984681
1 B3 Base(B3) ke AOA
Kz2.69551249
1 B3 Base(B3) ke BHD
.د.ب0.001114789
1 B3 Base(B3) ke BMD
$0.002957
1 B3 Base(B3) ke DKK
kr0.0186291
1 B3 Base(B3) ke HNL
L0.07756211
1 B3 Base(B3) ke MUR
0.13380425
1 B3 Base(B3) ke NAD
$0.05136309
1 B3 Base(B3) ke NOK
kr0.02891946
1 B3 Base(B3) ke NZD
$0.00493819
1 B3 Base(B3) ke PAB
B/.0.002957
1 B3 Base(B3) ke PGK
K0.01236026
1 B3 Base(B3) ke QAR
ر.ق0.01076348
1 B3 Base(B3) ke RSD
дин.0.292743

B3 Base Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang B3 Base, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web B3 Base Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai B3 Base

Berapakah nilai B3 Base (B3) hari ini?
Harga langsung B3 dalam USD ialah 0.002957 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa B3 ke USD?
Harga semasa B3 ke USD ialah $ 0.002957. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran B3 Base?
Had pasaran untuk B3 ialah $ 62.96M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran B3?
Bekalan edaran B3 ialah 21.29B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) B3?
B3 mencapai harga ATH sebanyak 0.019059569089739516 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa B3?
B3 melihat harga ATL sebanyak 0.00240858399752729 USD.
Berapakah jumlah dagangan B3?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk B3ialah $ 910.73K USD.
Adakah B3 akan naik lebih tinggi tahun ini?
B3 mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak B3ramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:32:10 (UTC+8)

B3 Base (B3) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator B3-ke-USD

Jumlah

B3
B3
USD
USD

1 B3 = 0.002957 USD

Berdagang B3

B3USDT
$0.002957
$0.002957$0.002957
+3.64%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan