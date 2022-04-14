Tokenomik B3 Base (B3)

Tokenomik B3 Base (B3)

Lihat cerapan utama tentang B3 Base (B3), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
B3 Base (B3) Maklumat

B3 is a groundbreaking blockchain project reimagining how games and gaming infrastructure interact with Web3 technology. Built as a Layer 3 settlement layer on Base (the “Protocol” or “B3”), B3 focuses on addressing critical industry pain points that have hindered the mainstream adoption of blockchain-based gaming. Through its innovative Open Gaming ecosystem, B3 aims to bridge the gap between developers and players by offering a seamless, interconnected platform that combines advanced technology with user-friendly design.

https://b3.fun/
https://docs.b3.fun/
https://basescan.org/token/0xB3B32F9f8827D4634fE7d973Fa1034Ec9fdDB3B3

B3 Base (B3) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk B3 Base (B3), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 65.24M
$ 65.24M$ 65.24M
Jumlah Bekalan:
$ 100.00B
$ 100.00B$ 100.00B
Bekalan Edaran:
$ 21.29B
$ 21.29B$ 21.29B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya): $ 306.40M
$ 306.40M
$ 306.40M$ 306.40M
Tertinggi Sepanjang Masa: $ 0.019926
$ 0.019926
$ 0.019926$ 0.019926
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00240858399752729
$ 0.00240858399752729$ 0.00240858399752729
Harga Semasa:
$ 0.003064
$ 0.003064$ 0.003064

Tokenomik B3 Base (B3): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik B3 Base (B3) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token B3 yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token B3 yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik B3, terokai B3 harga langsung token!

Penafian

