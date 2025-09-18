Apakah itu B3TR (B3TR)

VeBetterDAO is an app-based gamified ecosystem where users earn rewards for different kinds of sustainable activities. Built on the VeChainThor blockchain, the platform allows users to create value by tokenizing real-world activities ranging from reducing waste, eating more healthily, driving EVs, or working out, among other things. The platform offers an incentive-based ecosystem, governed by a DAO, that empowers individuals, businesses, and institutions to make positive contributions while earning B3TR token as rewards.

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang B3TR, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai B3TR Berapakah nilai B3TR (B3TR) hari ini? Harga langsung B3TR dalam USD ialah 0.09363 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa B3TR ke USD? $ 0.09363 . Lihat Harga semasa B3TR ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran B3TR? Had pasaran untuk B3TR ialah -- USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran B3TR? Bekalan edaran B3TR ialah -- USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) B3TR? B3TR mencapai harga ATH sebanyak -- USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa B3TR? B3TR melihat harga ATL sebanyak -- USD . Berapakah jumlah dagangan B3TR? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk B3TRialah $ 68.60K USD . Adakah B3TR akan naik lebih tinggi tahun ini? B3TR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak B3TRramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

B3TR (B3TR) Kemas Kini Industri Penting

