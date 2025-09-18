Lagi Mengenai B3TR

B3TR (B3TR) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-18 00:56:21 (UTC+8)

B3TR (B3TR) Maklumat Harga (USD)

24J Rendah
24J Tinggi

+0.04%

-0.05%

+12.84%

+12.84%

B3TR (B3TR) harga masa nyata ialah $ 0.09363. Sepanjang 24 jam yang lalu, B3TR didagangkan antara $ 0.08606 rendah dan $ 0.09995 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi B3TR sepanjang masa ialah --, manakala harga terendah sepanjang masa ialah --.

Dari segi prestasi jangka pendek, B3TR telah berubah sebanyak +0.04% sejak sejam yang lalu, -0.05% dalam 24 jam dan +12.84% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

B3TR (B3TR) Maklumat Pasaran

$ 68.60K
$ 68.60K$ 68.60K

$ 230.21M
$ 230.21M$ 230.21M

2,458,677,443
2,458,677,443 2,458,677,443

VET

Had Pasaran semasa B3TR ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 68.60K. Bekalan edaran B3TR ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 2458677443. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 230.21M.

B3TR (B3TR) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk B3TR hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0000468-0.05%
30 Hari$ -0.00238-2.48%
60 Hari$ +0.00687+7.91%
90 Hari$ +0.05863+167.51%
Perubahan Harga B3TR Hari Ini

Hari ini, B3TR mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0000468 (-0.05%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariB3TR

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00238 (-2.48%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari B3TR

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, B3TR mengalami perubahan sebanyak $ +0.00687 (+7.91%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari B3TR

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.05863 (+167.51%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga B3TR (B3TR)?

Semak B3TRhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu B3TR (B3TR)

VeBetterDAO is an app-based gamified ecosystem where users earn rewards for different kinds of sustainable activities. Built on the VeChainThor blockchain, the platform allows users to create value by tokenizing real-world activities ranging from reducing waste, eating more healthily, driving EVs, or working out, among other things. The platform offers an incentive-based ecosystem, governed by a DAO, that empowers individuals, businesses, and institutions to make positive contributions while earning B3TR token as rewards.

B3TR tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus B3TR pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak B3TR ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang B3TR di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian B3TR anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

B3TR Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai B3TR (B3TR) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset B3TR (B3TR) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk B3TR.

Semak B3TR ramalan harga sekarang!

Tokenomik B3TR (B3TR)

Memahami tokenomik B3TR (B3TR) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token B3TR dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli B3TR (B3TR)

Mencari cara membeli B3TR? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah B3TR di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

B3TR kepada Mata Wang Tempatan

B3TR Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang B3TR, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web B3TR Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai B3TR

Berapakah nilai B3TR (B3TR) hari ini?
Harga langsung B3TR dalam USD ialah 0.09363 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa B3TR ke USD?
Harga semasa B3TR ke USD ialah $ 0.09363. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran B3TR?
Had pasaran untuk B3TR ialah -- USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran B3TR?
Bekalan edaran B3TR ialah -- USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) B3TR?
B3TR mencapai harga ATH sebanyak -- USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa B3TR?
B3TR melihat harga ATL sebanyak -- USD.
Berapakah jumlah dagangan B3TR?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk B3TRialah $ 68.60K USD.
Adakah B3TR akan naik lebih tinggi tahun ini?
B3TR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak B3TRramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-18 00:56:21 (UTC+8)

B3TR (B3TR) Kemas Kini Industri Penting

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

