Alibaba Harga Hari Ini

Harga langsung Alibaba (BABAON) hari ini ialah $ 164.99, dengan 0.12% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BABAON kepada USD penukaran adalah $ 164.99 setiap BABAON.

Alibaba kini berada pada kedudukan #2011 mengikut permodalan pasaran pada $ 1.27M, dengan bekalan edaran sebanyak 7.69K BABAON. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BABAON didagangkan antara $ 160.32 (rendah) dan $ 186.44 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 192.1874154822472, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 130.22737422531634.

Dalam prestasi jangka pendek, BABAON dipindahkan +0.04% dalam sejam terakhir dan -2.78% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 66.58K.

Alibaba (BABAON) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.2011 Modal Pasaran $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M Kelantangan (24J) $ 66.58K$ 66.58K $ 66.58K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M Bekalan Peredaran 7.69K 7.69K 7.69K Jumlah Bekalan 7,688.39857548 7,688.39857548 7,688.39857548 Rantaian Blok Awam ETH

Had Pasaran semasa Alibaba ialah $ 1.27M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 66.58K. Bekalan edaran BABAON ialah 7.69K, dengan jumlah bekalan sebanyak 7688.39857548. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.27M.