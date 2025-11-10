Baby 4 Harga Hari Ini

Harga langsung Baby 4 (BABY4) hari ini ialah $ 0.001322, dengan 0.07% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BABY4 kepada USD penukaran adalah $ 0.001322 setiap BABY4.

Baby 4 kini berada pada kedudukan #4964 mengikut permodalan pasaran pada $ 0.00, dengan bekalan edaran sebanyak 0.00 BABY4. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BABY4 didagangkan antara $ 0.001316 (rendah) dan $ 0.001366 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.006197557239479873, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.000096488596731516.

Dalam prestasi jangka pendek, BABY4 dipindahkan +0.15% dalam sejam terakhir dan -66.87% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 10.05K.

Baby 4 (BABY4) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.4964 Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 10.05K$ 10.05K $ 10.05K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Bekalan Maks 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Kadar Peredaran 0.00% Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa Baby 4 ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 10.05K. Bekalan edaran BABY4 ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.32M.