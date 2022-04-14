Tokenomik Baby Bonk (BABYBONK)

Tokenomik Baby Bonk (BABYBONK)

Lihat cerapan utama tentang Baby Bonk (BABYBONK), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Baby Bonk (BABYBONK) Maklumat

Baby Bonk started as a fun memecoin but has quickly grown into one of the most talked-about tokens on BSC, inspired by its predecessor Bonk. Built around community and culture, it has become a standout project in the crowded meme space. At the center of it all are BULL N BEAR [launchpad and trading terminal], and BONK ROYALE [GAMEFI, NFT card game].

Baby Bonk (BABYBONK) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Baby Bonk (BABYBONK), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

$ 0.000014488
$ 0.000011705
Tokenomik Baby Bonk (BABYBONK): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Baby Bonk (BABYBONK) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token BABYBONK yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token BABYBONK yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik BABYBONK, terokai BABYBONK harga langsung token!

Baby Bonk (BABYBONK) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga BABYBONK membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

BABYBONK Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju BABYBONK? Halaman ramalan harga BABYBONK kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

