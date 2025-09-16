Lagi Mengenai BABYBTC

Baby BitCoin Logo

Baby BitCoinHargae(BABYBTC)

1 BABYBTC ke USD Harga Langsung:

$0.0002968
$0.0002968$0.0002968
-0.36%1D
USD
Baby BitCoin (BABYBTC) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:22:56 (UTC+8)

Baby BitCoin (BABYBTC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0002702
$ 0.0002702$ 0.0002702
24J Rendah
$ 0.0003041
$ 0.0003041$ 0.0003041
24J Tinggi

$ 0.0002702
$ 0.0002702$ 0.0002702

$ 0.0003041
$ 0.0003041$ 0.0003041

$ 0.01001110548545098
$ 0.01001110548545098$ 0.01001110548545098

$ 0.000159606426516498
$ 0.000159606426516498$ 0.000159606426516498

0.00%

-0.36%

-13.35%

-13.35%

Baby BitCoin (BABYBTC) harga masa nyata ialah $ 0.0002968. Sepanjang 24 jam yang lalu, BABYBTC didagangkan antara $ 0.0002702 rendah dan $ 0.0003041 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BABYBTC sepanjang masa ialah $ 0.01001110548545098, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000159606426516498.

Dari segi prestasi jangka pendek, BABYBTC telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, -0.36% dalam 24 jam dan -13.35% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Baby BitCoin (BABYBTC) Maklumat Pasaran

No.2711

$ 296.80K
$ 296.80K$ 296.80K

$ 326.51
$ 326.51$ 326.51

$ 296.80K
$ 296.80K$ 296.80K

999.99M
999.99M 999.99M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,989,595.94
999,989,595.94 999,989,595.94

99.99%

SOL

Had Pasaran semasa Baby BitCoin ialah $ 296.80K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 326.51. Bekalan edaran BABYBTC ialah 999.99M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999989595.94. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 296.80K.

Baby BitCoin (BABYBTC) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Baby BitCoin hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000001072-0.36%
30 Hari$ -0.0000316-9.63%
60 Hari$ +0.0001087+57.78%
90 Hari$ +0.000104+53.94%
Perubahan Harga Baby BitCoin Hari Ini

Hari ini, BABYBTC mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.000001072 (-0.36%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariBaby BitCoin

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0000316 (-9.63%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Baby BitCoin

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, BABYBTC mengalami perubahan sebanyak $ +0.0001087 (+57.78%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Baby BitCoin

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.000104 (+53.94%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Baby BitCoin (BABYBTC)?

Semak Baby BitCoinhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Baby BitCoin (BABYBTC)

Baby Bitcoin ($BABYBTC) is a new, community-focused cryptocurrency inspired by the legacy of Bitcoin but designed for a new generation of crypto enthusiasts.

Baby BitCoin tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Baby BitCoin pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak BABYBTC ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Baby BitCoin di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Baby BitCoin anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Baby BitCoin Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Baby BitCoin (BABYBTC) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Baby BitCoin (BABYBTC) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Baby BitCoin.

Semak Baby BitCoin ramalan harga sekarang!

Tokenomik Baby BitCoin (BABYBTC)

Memahami tokenomik Baby BitCoin (BABYBTC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BABYBTC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Baby BitCoin (BABYBTC)

Mencari cara membeli Baby BitCoin? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Baby BitCoin di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

BABYBTC kepada Mata Wang Tempatan

1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke VND
7.810292
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke AUD
A$0.000442232
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke GBP
0.000216664
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke EUR
0.000249312
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke USD
$0.0002968
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke MYR
RM0.00124656
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke TRY
0.012254872
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke JPY
¥0.0433328
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke ARS
ARS$0.435188936
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke RUB
0.02457504
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke INR
0.02613324
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke IDR
Rp4.865572992
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke KRW
0.409943128
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke PHP
0.016893856
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke EGP
￡E.0.01427608
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke BRL
R$0.00157304
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke CAD
C$0.000406616
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke BDT
0.03615024
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke NGN
0.443644768
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke COP
$1.159375
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke ZAR
R.0.00514948
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke UAH
0.012219256
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke VES
Bs0.047488
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke CLP
$0.2816632
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke PKR
Rs0.084243712
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke KZT
0.160604416
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke THB
฿0.00940856
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke TWD
NT$0.008939616
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke AED
د.إ0.001089256
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke CHF
Fr0.000234472
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke HKD
HK$0.002309104
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke AMD
֏0.11349632
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke MAD
.د.م0.002662296
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke MXN
$0.005443312
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke SAR
ريال0.001113
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke PLN
0.00106848
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke RON
лв0.001270304
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke SEK
kr0.0027454
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke BGN
лв0.00048972
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke HUF
Ft0.097985552
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke CZK
0.00611408
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke KWD
د.ك0.000090524
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke ILS
0.000991312
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke AOA
Kz0.270553976
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke BHD
.د.ب0.0001115968
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke BMD
$0.0002968
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke DKK
kr0.001875776
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke HNL
L0.007785064
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke MUR
0.0134302
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke NAD
$0.005155416
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke NOK
kr0.002911608
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke NZD
$0.000495656
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke PAB
B/.0.0002968
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke PGK
K0.001240624
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke QAR
ر.ق0.001080352
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke RSD
дин.0.0294574

Baby BitCoin Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Baby BitCoin, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Baby BitCoin Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Baby BitCoin

Berapakah nilai Baby BitCoin (BABYBTC) hari ini?
Harga langsung BABYBTC dalam USD ialah 0.0002968 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BABYBTC ke USD?
Harga semasa BABYBTC ke USD ialah $ 0.0002968. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Baby BitCoin?
Had pasaran untuk BABYBTC ialah $ 296.80K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BABYBTC?
Bekalan edaran BABYBTC ialah 999.99M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BABYBTC?
BABYBTC mencapai harga ATH sebanyak 0.01001110548545098 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BABYBTC?
BABYBTC melihat harga ATL sebanyak 0.000159606426516498 USD.
Berapakah jumlah dagangan BABYBTC?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BABYBTCialah $ 326.51 USD.
Adakah BABYBTC akan naik lebih tinggi tahun ini?
BABYBTC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BABYBTCramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:22:56 (UTC+8)

Baby BitCoin (BABYBTC) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator BABYBTC-ke-USD

Jumlah

BABYBTC
BABYBTC
USD
USD

1 BABYBTC = 0.0002968 USD

Berdagang BABYBTC

BABYBTCUSDT
$0.0002968
$0.0002968$0.0002968
-0.36%

