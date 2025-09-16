Lagi Mengenai BABYSHARK

Baby Shark Meme Logo

Baby Shark MemeHargae(BABYSHARK)

1 BABYSHARK ke USD Harga Langsung:

$0.0017314
-2.26%1D
USD
Baby Shark Meme (BABYSHARK) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:32:24 (UTC+8)

Baby Shark Meme (BABYSHARK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0016459
24J Rendah
$ 0.0018328
24J Tinggi

$ 0.0016459
$ 0.0018328
$ 0.1883438358982307
$ 0.000837027518705513
-0.27%

-2.26%

+64.09%

+64.09%

Baby Shark Meme (BABYSHARK) harga masa nyata ialah $ 0.0017314. Sepanjang 24 jam yang lalu, BABYSHARK didagangkan antara $ 0.0016459 rendah dan $ 0.0018328 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BABYSHARK sepanjang masa ialah $ 0.1883438358982307, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000837027518705513.

Dari segi prestasi jangka pendek, BABYSHARK telah berubah sebanyak -0.27% sejak sejam yang lalu, -2.26% dalam 24 jam dan +64.09% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Baby Shark Meme (BABYSHARK) Maklumat Pasaran

No.2031

$ 1.47M
$ 54.91K
$ 1.73M
849.35M
999,999,736
SOL

Had Pasaran semasa Baby Shark Meme ialah $ 1.47M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 54.91K. Bekalan edaran BABYSHARK ialah 849.35M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999999736. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.73M.

Baby Shark Meme (BABYSHARK) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Baby Shark Meme hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000040034-2.26%
30 Hari$ +0.0005904+51.74%
60 Hari$ +0.0003314+23.67%
90 Hari$ +0.0003794+28.06%
Perubahan Harga Baby Shark Meme Hari Ini

Hari ini, BABYSHARK mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.000040034 (-2.26%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariBaby Shark Meme

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.0005904 (+51.74%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Baby Shark Meme

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, BABYSHARK mengalami perubahan sebanyak $ +0.0003314 (+23.67%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Baby Shark Meme

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0003794 (+28.06%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Baby Shark Meme (BABYSHARK)?

Semak Baby Shark Meme halaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Baby Shark Meme (BABYSHARK)

Baby Shark Crypto is a Web3 meme coin that brings the iconic Baby Shark character into the blockchain world. With NFTs, games, and tokenomics, it engages over 1 billion fans in a fun, decentralized community, combining entertainment and crypto to create a unique digital experience.

Baby Shark Meme tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Baby Shark Meme pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak BABYSHARK ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Baby Shark Meme di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Baby Shark Meme anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Baby Shark Meme Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Baby Shark Meme (BABYSHARK) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Baby Shark Meme (BABYSHARK) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Baby Shark Meme.

Semak Baby Shark Meme ramalan harga sekarang!

Tokenomik Baby Shark Meme (BABYSHARK)

Memahami tokenomik Baby Shark Meme (BABYSHARK) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BABYSHARK dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Baby Shark Meme (BABYSHARK)

Mencari cara membeli Baby Shark Meme? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Baby Shark Meme di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

BABYSHARK kepada Mata Wang Tempatan

1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) ke VND
45.561791
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) ke AUD
A$0.0025971
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) ke GBP
0.001263922
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) ke EUR
0.001454376
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) ke USD
$0.0017314
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) ke MYR
RM0.00727188
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) ke TRY
0.071472192
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) ke JPY
¥0.2527844
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) ke ARS
ARS$2.531272172
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) ke RUB
0.14405248
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) ke INR
0.152397828
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) ke IDR
Rp28.383602016
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) ke KRW
2.394733968
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) ke PHP
0.09834352
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) ke EGP
￡E.0.083245712
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) ke BRL
R$0.00917642
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) ke CAD
C$0.002372018
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) ke BDT
0.21088452
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) ke NGN
2.588027464
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) ke COP
$6.73696397
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) ke ZAR
R.0.030057104
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) ke UAH
0.071281738
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) ke VES
Bs0.277024
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) ke CLP
$1.64483
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) ke PKR
Rs0.491440576
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) ke KZT
0.936895168
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) ke THB
฿0.054920008
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) ke TWD
NT$0.052097826
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) ke AED
د.إ0.006354238
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) ke CHF
Fr0.001350492
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) ke HKD
HK$0.013470292
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) ke AMD
֏0.66208736
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) ke MAD
.د.م0.015530658
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) ke MXN
$0.031719248
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) ke SAR
ريال0.00649275
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) ke PLN
0.006215726
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) ke RON
лв0.007393078
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) ke SEK
kr0.015998136
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) ke BGN
лв0.00285681
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) ke HUF
Ft0.570288532
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) ke CZK
0.035562956
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) ke KWD
د.ك0.0005263456
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) ke ILS
0.005765562
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) ke AOA
Kz1.578292298
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) ke BHD
.د.ب0.0006527378
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) ke BMD
$0.0017314
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) ke DKK
kr0.01090782
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) ke HNL
L0.045414622
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) ke MUR
0.07834585
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) ke NAD
$0.030074418
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) ke NOK
kr0.016933092
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) ke NZD
$0.002891438
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) ke PAB
B/.0.0017314
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) ke PGK
K0.007237252
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) ke QAR
ر.ق0.006302296
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) ke RSD
дин.0.1714086

Baby Shark Meme Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Baby Shark Meme, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Baby Shark Meme Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Baby Shark Meme

Berapakah nilai Baby Shark Meme (BABYSHARK) hari ini?
Harga langsung BABYSHARK dalam USD ialah 0.0017314 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BABYSHARK ke USD?
Harga semasa BABYSHARK ke USD ialah $ 0.0017314. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Baby Shark Meme?
Had pasaran untuk BABYSHARK ialah $ 1.47M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BABYSHARK?
Bekalan edaran BABYSHARK ialah 849.35M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BABYSHARK?
BABYSHARK mencapai harga ATH sebanyak 0.1883438358982307 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BABYSHARK?
BABYSHARK melihat harga ATL sebanyak 0.000837027518705513 USD.
Berapakah jumlah dagangan BABYSHARK?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BABYSHARKialah $ 54.91K USD.
Adakah BABYSHARK akan naik lebih tinggi tahun ini?
BABYSHARK mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BABYSHARKramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

