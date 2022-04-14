Tokenomik Baby Shark Meme (BABYSHARK)

Lihat cerapan utama tentang Baby Shark Meme (BABYSHARK), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Baby Shark Meme (BABYSHARK) Maklumat

Baby Shark Crypto is a Web3 meme coin that brings the iconic Baby Shark character into the blockchain world. With NFTs, games, and tokenomics, it engages over 1 billion fans in a fun, decentralized community, combining entertainment and crypto to create a unique digital experience.

Laman Web Rasmi:
https://babysharkmeme.io/
Peneroka Blok:
https://solscan.io/token/8nKP8Vc72pRZB6bhCy8D1UYf6ZjwYT859i6awyinpump

Baby Shark Meme (BABYSHARK) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Baby Shark Meme (BABYSHARK), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 1.47M
Jumlah Bekalan:
$ 1000.00M
Bekalan Edaran:
$ 849.35M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 1.73M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.285
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.000837027518705513
Harga Semasa:
$ 0.001734
Tokenomik Baby Shark Meme (BABYSHARK): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Baby Shark Meme (BABYSHARK) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token BABYSHARK yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token BABYSHARK yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik BABYSHARK, terokai BABYSHARK harga langsung token!

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.