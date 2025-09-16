Apakah itu Baby Swap (BABYSWAP)

BabySwap is the best AMM+NFT decentralized exchange for newborn projects on Binance Smart Chain, providing a more friendly trading experience and better project support.

Tokenomik Baby Swap (BABYSWAP)

Memahami tokenomik Baby Swap (BABYSWAP) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BABYSWAP dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Baby Swap Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Baby Swap, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Baby Swap Berapakah nilai Baby Swap (BABYSWAP) hari ini? Harga langsung BABYSWAP dalam USD ialah 0.0003608 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa BABYSWAP ke USD? $ 0.0003608 . Lihat Harga semasa BABYSWAP ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Baby Swap? Had pasaran untuk BABYSWAP ialah $ 224.02K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran BABYSWAP? Bekalan edaran BABYSWAP ialah 620.90M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BABYSWAP? BABYSWAP mencapai harga ATH sebanyak 4.48589634767712 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BABYSWAP? BABYSWAP melihat harga ATL sebanyak 0.000282555222021002 USD . Berapakah jumlah dagangan BABYSWAP? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BABYSWAPialah $ 55.82K USD . Adakah BABYSWAP akan naik lebih tinggi tahun ini? BABYSWAP mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BABYSWAPramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Baby Swap (BABYSWAP) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

