Baby Swap Logo

Baby SwapHargae(BABYSWAP)

1 BABYSWAP ke USD Harga Langsung:

$0.0003608
$0.0003608$0.0003608
+1.77%1D
USD
Baby Swap (BABYSWAP) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:22:53 (UTC+8)

Baby Swap (BABYSWAP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0003528
$ 0.0003528$ 0.0003528
24J Rendah
$ 0.0003683
$ 0.0003683$ 0.0003683
24J Tinggi

$ 0.0003528
$ 0.0003528$ 0.0003528

$ 0.0003683
$ 0.0003683$ 0.0003683

$ 4.48589634767712
$ 4.48589634767712$ 4.48589634767712

$ 0.000282555222021002
$ 0.000282555222021002$ 0.000282555222021002

+1.14%

+1.77%

+1.80%

+1.80%

Baby Swap (BABYSWAP) harga masa nyata ialah $ 0.0003608. Sepanjang 24 jam yang lalu, BABYSWAP didagangkan antara $ 0.0003528 rendah dan $ 0.0003683 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BABYSWAP sepanjang masa ialah $ 4.48589634767712, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000282555222021002.

Dari segi prestasi jangka pendek, BABYSWAP telah berubah sebanyak +1.14% sejak sejam yang lalu, +1.77% dalam 24 jam dan +1.80% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Baby Swap (BABYSWAP) Maklumat Pasaran

No.2804

$ 224.02K
$ 224.02K$ 224.02K

$ 55.82K
$ 55.82K$ 55.82K

$ 360.80K
$ 360.80K$ 360.80K

620.90M
620.90M 620.90M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

62.08%

BSC

Had Pasaran semasa Baby Swap ialah $ 224.02K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 55.82K. Bekalan edaran BABYSWAP ialah 620.90M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 360.80K.

Baby Swap (BABYSWAP) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Baby Swap hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000006275+1.77%
30 Hari$ +0.0000141+4.06%
60 Hari$ +0.0000653+22.09%
90 Hari$ -0.0006263-63.45%
Perubahan Harga Baby Swap Hari Ini

Hari ini, BABYSWAP mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.000006275 (+1.77%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariBaby Swap

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.0000141 (+4.06%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Baby Swap

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, BABYSWAP mengalami perubahan sebanyak $ +0.0000653 (+22.09%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Baby Swap

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0006263 (-63.45%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Baby Swap (BABYSWAP)?

Semak Baby Swaphalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Baby Swap (BABYSWAP)

BabySwap is the best AMM+NFT decentralized exchange for newborn projects on Binance Smart Chain, providing a more friendly trading experience and better project support.

Baby Swap tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Baby Swap pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak BABYSWAP ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Baby Swap di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Baby Swap anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Baby Swap Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Baby Swap (BABYSWAP) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Baby Swap (BABYSWAP) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Baby Swap.

Semak Baby Swap ramalan harga sekarang!

Tokenomik Baby Swap (BABYSWAP)

Memahami tokenomik Baby Swap (BABYSWAP) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BABYSWAP dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Baby Swap (BABYSWAP)

Mencari cara membeli Baby Swap? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Baby Swap di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

BABYSWAP kepada Mata Wang Tempatan

Baby Swap Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Baby Swap, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Baby Swap Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Baby Swap

Berapakah nilai Baby Swap (BABYSWAP) hari ini?
Harga langsung BABYSWAP dalam USD ialah 0.0003608 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BABYSWAP ke USD?
Harga semasa BABYSWAP ke USD ialah $ 0.0003608. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Baby Swap?
Had pasaran untuk BABYSWAP ialah $ 224.02K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BABYSWAP?
Bekalan edaran BABYSWAP ialah 620.90M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BABYSWAP?
BABYSWAP mencapai harga ATH sebanyak 4.48589634767712 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BABYSWAP?
BABYSWAP melihat harga ATL sebanyak 0.000282555222021002 USD.
Berapakah jumlah dagangan BABYSWAP?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BABYSWAPialah $ 55.82K USD.
Adakah BABYSWAP akan naik lebih tinggi tahun ini?
BABYSWAP mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BABYSWAPramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:22:53 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

