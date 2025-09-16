Lagi Mengenai BAD

$0.0000000076
+0.39%1D
Bad Idea AI (BAD) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:23:17 (UTC+8)

Bad Idea AI (BAD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00000000745
24J Rendah
$ 0.0000000077
24J Tinggi

$ 0.00000000745
$ 0.0000000077
$ 0.00000019534950314
$ 0.000000000065979197
+0.13%

+0.39%

+8.41%

+8.41%

Bad Idea AI (BAD) harga masa nyata ialah $ 0.0000000076. Sepanjang 24 jam yang lalu, BAD didagangkan antara $ 0.00000000745 rendah dan $ 0.0000000077 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BAD sepanjang masa ialah $ 0.00000019534950314, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000000000065979197.

Dari segi prestasi jangka pendek, BAD telah berubah sebanyak +0.13% sejak sejam yang lalu, +0.39% dalam 24 jam dan +8.41% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Bad Idea AI (BAD) Maklumat Pasaran

No.1487

$ 4.70M
$ 12.40K
$ 6.32M
618.73T
831,041,059,897,327
829,489,818,339,148
74.45%

ETH

Had Pasaran semasa Bad Idea AI ialah $ 4.70M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 12.40K. Bekalan edaran BAD ialah 618.73T, dengan jumlah bekalan sebanyak 829489818339148. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.32M.

Bad Idea AI (BAD) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Bad Idea AI hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0000000000295+0.39%
30 Hari$ -0.00000000148-16.30%
60 Hari$ -0.00000000378-33.22%
90 Hari$ -0.00000000308-28.84%
Perubahan Harga Bad Idea AI Hari Ini

Hari ini, BAD mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0000000000295 (+0.39%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariBad Idea AI

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00000000148 (-16.30%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Bad Idea AI

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, BAD mengalami perubahan sebanyak $ -0.00000000378 (-33.22%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Bad Idea AI

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00000000308 (-28.84%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Bad Idea AI (BAD)?

Apakah itu Bad Idea AI (BAD)

$BAD is a decentralized experiment combining Blockchain, AI, and DAOs. Aiming to ensure AI works for humanity, it's a risky yet innovative approach. Created for education, entertainment, and experimentation, it represents a unique response to AI's growing influence.

Bad Idea AI tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Bad Idea AI pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak BAD ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Bad Idea AI di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Bad Idea AI anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Bad Idea AI Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Bad Idea AI (BAD) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Bad Idea AI (BAD) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Bad Idea AI.

Tokenomik Bad Idea AI (BAD)

Memahami tokenomik Bad Idea AI (BAD) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BAD dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Bad Idea AI (BAD)

Mencari cara membeli Bad Idea AI? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Bad Idea AI di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

BAD kepada Mata Wang Tempatan

1 Bad Idea AI(BAD) ke VND
0.000199994
1 Bad Idea AI(BAD) ke AUD
A$0.000000011324
1 Bad Idea AI(BAD) ke GBP
0.000000005548
1 Bad Idea AI(BAD) ke EUR
0.000000006384
1 Bad Idea AI(BAD) ke USD
$0.0000000076
1 Bad Idea AI(BAD) ke MYR
RM0.00000003192
1 Bad Idea AI(BAD) ke TRY
0.000000313804
1 Bad Idea AI(BAD) ke JPY
¥0.0000011096
1 Bad Idea AI(BAD) ke ARS
ARS$0.000011143652
1 Bad Idea AI(BAD) ke RUB
0.00000062928
1 Bad Idea AI(BAD) ke INR
0.00000066918
1 Bad Idea AI(BAD) ke IDR
Rp0.000124590144
1 Bad Idea AI(BAD) ke KRW
0.000010497196
1 Bad Idea AI(BAD) ke PHP
0.000000432592
1 Bad Idea AI(BAD) ke EGP
￡E.0.00000036556
1 Bad Idea AI(BAD) ke BRL
R$0.00000004028
1 Bad Idea AI(BAD) ke CAD
C$0.000000010412
1 Bad Idea AI(BAD) ke BDT
0.00000092568
1 Bad Idea AI(BAD) ke NGN
0.000011360176
1 Bad Idea AI(BAD) ke COP
$0.0000296875
1 Bad Idea AI(BAD) ke ZAR
R.0.00000013186
1 Bad Idea AI(BAD) ke UAH
0.000000312892
1 Bad Idea AI(BAD) ke VES
Bs0.000001216
1 Bad Idea AI(BAD) ke CLP
$0.0000072124
1 Bad Idea AI(BAD) ke PKR
Rs0.000002157184
1 Bad Idea AI(BAD) ke KZT
0.000004112512
1 Bad Idea AI(BAD) ke THB
฿0.00000024092
1 Bad Idea AI(BAD) ke TWD
NT$0.000000228912
1 Bad Idea AI(BAD) ke AED
د.إ0.000000027892
1 Bad Idea AI(BAD) ke CHF
Fr0.000000006004
1 Bad Idea AI(BAD) ke HKD
HK$0.000000059128
1 Bad Idea AI(BAD) ke AMD
֏0.00000290624
1 Bad Idea AI(BAD) ke MAD
.د.م0.000000068172
1 Bad Idea AI(BAD) ke MXN
$0.000000139384
1 Bad Idea AI(BAD) ke SAR
ريال0.0000000285
1 Bad Idea AI(BAD) ke PLN
0.00000002736
1 Bad Idea AI(BAD) ke RON
лв0.000000032528
1 Bad Idea AI(BAD) ke SEK
kr0.0000000703
1 Bad Idea AI(BAD) ke BGN
лв0.00000001254
1 Bad Idea AI(BAD) ke HUF
Ft0.000002509064
1 Bad Idea AI(BAD) ke CZK
0.00000015656
1 Bad Idea AI(BAD) ke KWD
د.ك0.000000002318
1 Bad Idea AI(BAD) ke ILS
0.000000025384
1 Bad Idea AI(BAD) ke AOA
Kz0.000006927932
1 Bad Idea AI(BAD) ke BHD
.د.ب0.0000000028576
1 Bad Idea AI(BAD) ke BMD
$0.0000000076
1 Bad Idea AI(BAD) ke DKK
kr0.000000048032
1 Bad Idea AI(BAD) ke HNL
L0.000000199348
1 Bad Idea AI(BAD) ke MUR
0.0000003439
1 Bad Idea AI(BAD) ke NAD
$0.000000132012
1 Bad Idea AI(BAD) ke NOK
kr0.000000074556
1 Bad Idea AI(BAD) ke NZD
$0.000000012692
1 Bad Idea AI(BAD) ke PAB
B/.0.0000000076
1 Bad Idea AI(BAD) ke PGK
K0.000000031768
1 Bad Idea AI(BAD) ke QAR
ر.ق0.000000027664
1 Bad Idea AI(BAD) ke RSD
дин.0.0000007543

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Bad Idea AI, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Bad Idea AI Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Bad Idea AI

Berapakah nilai Bad Idea AI (BAD) hari ini?
Harga langsung BAD dalam USD ialah 0.0000000076 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BAD ke USD?
Harga semasa BAD ke USD ialah $ 0.0000000076. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Bad Idea AI?
Had pasaran untuk BAD ialah $ 4.70M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BAD?
Bekalan edaran BAD ialah 618.73T USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BAD?
BAD mencapai harga ATH sebanyak 0.00000019534950314 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BAD?
BAD melihat harga ATL sebanyak 0.000000000065979197 USD.
Berapakah jumlah dagangan BAD?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BADialah $ 12.40K USD.
Adakah BAD akan naik lebih tinggi tahun ini?
BAD mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BADramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:23:17 (UTC+8)

Bad Idea AI (BAD) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025

Sertai Pertandingan Perdagangan Salin MEXC dan kongsi kolam hadiah besar sebanyak 150,000 USDT

September 15, 2025
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

