Apakah itu BADGE (BADGE)

There are many services in the world that are top-notch, but not yet known to the world. The influencers who gather in the exclusive salon "Badge" add real value to those services by providing their influence. "Badge" is provided by its parent entity, "Cryptonite". Influencers can receive these top-notch services free of charge on a semi-permanent basis, provided that they introduce them on SNS.

BADGE tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus BADGE pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak BADGE ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang BADGE di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian BADGE anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

BADGE Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai BADGE (BADGE) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset BADGE (BADGE) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk BADGE.

Semak BADGE ramalan harga sekarang!

Tokenomik BADGE (BADGE)

Memahami tokenomik BADGE (BADGE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BADGE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli BADGE (BADGE)

Mencari cara membeli BADGE? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah BADGE di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

BADGE kepada Mata Wang Tempatan

1 BADGE(BADGE) ke VND ₫ -- 1 BADGE(BADGE) ke AUD A$ -- 1 BADGE(BADGE) ke GBP ￡ -- 1 BADGE(BADGE) ke EUR € -- 1 BADGE(BADGE) ke USD $ -- 1 BADGE(BADGE) ke MYR RM -- 1 BADGE(BADGE) ke TRY ₺ -- 1 BADGE(BADGE) ke JPY ¥ -- 1 BADGE(BADGE) ke ARS ARS$ -- 1 BADGE(BADGE) ke RUB ₽ -- 1 BADGE(BADGE) ke INR ₹ -- 1 BADGE(BADGE) ke IDR Rp -- 1 BADGE(BADGE) ke KRW ₩ -- 1 BADGE(BADGE) ke PHP ₱ -- 1 BADGE(BADGE) ke EGP ￡E. -- 1 BADGE(BADGE) ke BRL R$ -- 1 BADGE(BADGE) ke CAD C$ -- 1 BADGE(BADGE) ke BDT ৳ -- 1 BADGE(BADGE) ke NGN ₦ -- 1 BADGE(BADGE) ke COP $ -- 1 BADGE(BADGE) ke ZAR R. -- 1 BADGE(BADGE) ke UAH ₴ -- 1 BADGE(BADGE) ke VES Bs -- 1 BADGE(BADGE) ke CLP $ -- 1 BADGE(BADGE) ke PKR Rs -- 1 BADGE(BADGE) ke KZT ₸ -- 1 BADGE(BADGE) ke THB ฿ -- 1 BADGE(BADGE) ke TWD NT$ -- 1 BADGE(BADGE) ke AED د.إ -- 1 BADGE(BADGE) ke CHF Fr -- 1 BADGE(BADGE) ke HKD HK$ -- 1 BADGE(BADGE) ke AMD ֏ -- 1 BADGE(BADGE) ke MAD .د.م -- 1 BADGE(BADGE) ke MXN $ -- 1 BADGE(BADGE) ke SAR ريال -- 1 BADGE(BADGE) ke PLN zł -- 1 BADGE(BADGE) ke RON лв -- 1 BADGE(BADGE) ke SEK kr -- 1 BADGE(BADGE) ke BGN лв -- 1 BADGE(BADGE) ke HUF Ft -- 1 BADGE(BADGE) ke CZK Kč -- 1 BADGE(BADGE) ke KWD د.ك -- 1 BADGE(BADGE) ke ILS ₪ -- 1 BADGE(BADGE) ke AOA Kz -- 1 BADGE(BADGE) ke BHD .د.ب -- 1 BADGE(BADGE) ke BMD $ -- 1 BADGE(BADGE) ke DKK kr -- 1 BADGE(BADGE) ke HNL L -- 1 BADGE(BADGE) ke MUR ₨ -- 1 BADGE(BADGE) ke NAD $ -- 1 BADGE(BADGE) ke NOK kr -- 1 BADGE(BADGE) ke NZD $ -- 1 BADGE(BADGE) ke PAB B/. -- 1 BADGE(BADGE) ke PGK K -- 1 BADGE(BADGE) ke QAR ر.ق -- 1 BADGE(BADGE) ke RSD дин. --

Cuba Penukar

BADGE Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang BADGE, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai BADGE Berapakah nilai BADGE (BADGE) hari ini? Harga langsung BADGE dalam USD ialah -- USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa BADGE ke USD? -- . Lihat Harga semasa BADGE ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran BADGE? Had pasaran untuk BADGE ialah -- USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran BADGE? Bekalan edaran BADGE ialah -- USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BADGE? BADGE mencapai harga ATH sebanyak -- USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BADGE? BADGE melihat harga ATL sebanyak -- USD . Berapakah jumlah dagangan BADGE? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BADGEialah -- USD . Adakah BADGE akan naik lebih tinggi tahun ini? BADGE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BADGEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

BADGE (BADGE) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Pump.fun (PUMP): Bagaimana Pelancaran Koin Meme Solana Menjadi Kuasa Pasaran

Data Watch: Tiga Isyarat Di Sebalik Setiap Peralihan Pasaran