BadgerDAO Logo

BadgerDAOHargae(BADGER)

1 BADGER ke USD Harga Langsung:

$1.0791
$1.0791$1.0791
-0.73%1D
USD
BadgerDAO (BADGER) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:17:54 (UTC+8)

BadgerDAO (BADGER) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 1
$ 1$ 1
24J Rendah
$ 1.207
$ 1.207$ 1.207
24J Tinggi

$ 1
$ 1$ 1

$ 1.207
$ 1.207$ 1.207

$ 89.50387575
$ 89.50387575$ 89.50387575

$ 0.7534487788836807
$ 0.7534487788836807$ 0.7534487788836807

+0.68%

-0.73%

+22.09%

+22.09%

BadgerDAO (BADGER) harga masa nyata ialah $ 1.0787. Sepanjang 24 jam yang lalu, BADGER didagangkan antara $ 1 rendah dan $ 1.207 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BADGER sepanjang masa ialah $ 89.50387575, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.7534487788836807.

Dari segi prestasi jangka pendek, BADGER telah berubah sebanyak +0.68% sejak sejam yang lalu, -0.73% dalam 24 jam dan +22.09% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BadgerDAO (BADGER) Maklumat Pasaran

No.898

$ 21.65M
$ 21.65M$ 21.65M

$ 1.59M
$ 1.59M$ 1.59M

$ 22.65M
$ 22.65M$ 22.65M

20.07M
20.07M 20.07M

21,000,000
21,000,000 21,000,000

21,000,000
21,000,000 21,000,000

95.58%

ETH

Had Pasaran semasa BadgerDAO ialah $ 21.65M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.59M. Bekalan edaran BADGER ialah 20.07M, dengan jumlah bekalan sebanyak 21000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 22.65M.

BadgerDAO (BADGER) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk BadgerDAO hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.007935-0.73%
30 Hari$ +0.0556+5.43%
60 Hari$ -0.1243-10.34%
90 Hari$ +0.1346+14.25%
Perubahan Harga BadgerDAO Hari Ini

Hari ini, BADGER mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.007935 (-0.73%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariBadgerDAO

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.0556 (+5.43%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari BadgerDAO

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, BADGER mengalami perubahan sebanyak $ -0.1243 (-10.34%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari BadgerDAO

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.1346 (+14.25%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga BadgerDAO (BADGER)?

Semak BadgerDAOhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu BadgerDAO (BADGER)

Badger DAO is meant to be a community where all the best builders in the space can come together and build products to help accelerate BTC in DeFi.

BadgerDAO tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus BadgerDAO pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak BADGER ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang BadgerDAO di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian BadgerDAO anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

BadgerDAO Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai BadgerDAO (BADGER) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset BadgerDAO (BADGER) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk BadgerDAO.

Semak BadgerDAO ramalan harga sekarang!

Tokenomik BadgerDAO (BADGER)

Memahami tokenomik BadgerDAO (BADGER) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BADGER dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli BadgerDAO (BADGER)

Mencari cara membeli BadgerDAO? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah BadgerDAO di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

BADGER kepada Mata Wang Tempatan

1 BadgerDAO(BADGER) ke VND
28,385.9905
1 BadgerDAO(BADGER) ke AUD
A$1.607263
1 BadgerDAO(BADGER) ke GBP
0.787451
1 BadgerDAO(BADGER) ke EUR
0.906108
1 BadgerDAO(BADGER) ke USD
$1.0787
1 BadgerDAO(BADGER) ke MYR
RM4.53054
1 BadgerDAO(BADGER) ke TRY
44.517949
1 BadgerDAO(BADGER) ke JPY
¥157.4902
1 BadgerDAO(BADGER) ke ARS
ARS$1,583.984654
1 BadgerDAO(BADGER) ke RUB
89.74784
1 BadgerDAO(BADGER) ke INR
94.904026
1 BadgerDAO(BADGER) ke IDR
Rp17,683.603728
1 BadgerDAO(BADGER) ke KRW
1,487.861697
1 BadgerDAO(BADGER) ke PHP
61.302521
1 BadgerDAO(BADGER) ke EGP
￡E.51.863896
1 BadgerDAO(BADGER) ke BRL
R$5.706323
1 BadgerDAO(BADGER) ke CAD
C$1.477819
1 BadgerDAO(BADGER) ke BDT
131.38566
1 BadgerDAO(BADGER) ke NGN
1,612.397612
1 BadgerDAO(BADGER) ke COP
$4,197.275635
1 BadgerDAO(BADGER) ke ZAR
R.18.683084
1 BadgerDAO(BADGER) ke UAH
44.410079
1 BadgerDAO(BADGER) ke VES
Bs172.592
1 BadgerDAO(BADGER) ke CLP
$1,023.6863
1 BadgerDAO(BADGER) ke PKR
Rs306.178208
1 BadgerDAO(BADGER) ke KZT
583.706144
1 BadgerDAO(BADGER) ke THB
฿34.151642
1 BadgerDAO(BADGER) ke TWD
NT$32.46887
1 BadgerDAO(BADGER) ke AED
د.إ3.958829
1 BadgerDAO(BADGER) ke CHF
Fr0.841386
1 BadgerDAO(BADGER) ke HKD
HK$8.392286
1 BadgerDAO(BADGER) ke AMD
֏412.49488
1 BadgerDAO(BADGER) ke MAD
.د.م9.675939
1 BadgerDAO(BADGER) ke MXN
$19.718636
1 BadgerDAO(BADGER) ke SAR
ريال4.045125
1 BadgerDAO(BADGER) ke PLN
3.861746
1 BadgerDAO(BADGER) ke RON
лв4.595262
1 BadgerDAO(BADGER) ke SEK
kr9.945614
1 BadgerDAO(BADGER) ke BGN
лв1.779855
1 BadgerDAO(BADGER) ke HUF
Ft354.018553
1 BadgerDAO(BADGER) ke CZK
22.091776
1 BadgerDAO(BADGER) ke KWD
د.ك0.3279248
1 BadgerDAO(BADGER) ke ILS
3.592071
1 BadgerDAO(BADGER) ke AOA
Kz983.310559
1 BadgerDAO(BADGER) ke BHD
.د.ب0.4066699
1 BadgerDAO(BADGER) ke BMD
$1.0787
1 BadgerDAO(BADGER) ke DKK
kr6.785023
1 BadgerDAO(BADGER) ke HNL
L28.294301
1 BadgerDAO(BADGER) ke MUR
48.811175
1 BadgerDAO(BADGER) ke NAD
$18.737019
1 BadgerDAO(BADGER) ke NOK
kr10.517325
1 BadgerDAO(BADGER) ke NZD
$1.790642
1 BadgerDAO(BADGER) ke PAB
B/.1.0787
1 BadgerDAO(BADGER) ke PGK
K4.508966
1 BadgerDAO(BADGER) ke QAR
ر.ق3.926468
1 BadgerDAO(BADGER) ke RSD
дин.106.510838

BadgerDAO Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang BadgerDAO, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web BadgerDAO Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai BadgerDAO

Berapakah nilai BadgerDAO (BADGER) hari ini?
Harga langsung BADGER dalam USD ialah 1.0787 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BADGER ke USD?
Harga semasa BADGER ke USD ialah $ 1.0787. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran BadgerDAO?
Had pasaran untuk BADGER ialah $ 21.65M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BADGER?
Bekalan edaran BADGER ialah 20.07M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BADGER?
BADGER mencapai harga ATH sebanyak 89.50387575 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BADGER?
BADGER melihat harga ATL sebanyak 0.7534487788836807 USD.
Berapakah jumlah dagangan BADGER?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BADGERialah $ 1.59M USD.
Adakah BADGER akan naik lebih tinggi tahun ini?
BADGER mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BADGERramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:17:54 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator BADGER-ke-USD

Jumlah

BADGER
BADGER
USD
USD

1 BADGER = 1.0787 USD

Berdagang BADGER

BADGERUSDT
$1.0791
$1.0791$1.0791
-0.77%
BADGERBTC
$0.000009244
$0.000009244$0.000009244
-1.64%

