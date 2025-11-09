Bagwork Harga Hari Ini

Harga langsung Bagwork (BAGWORK) hari ini ialah $ 0.0011115, dengan 0.81% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BAGWORK kepada USD penukaran adalah $ 0.0011115 setiap BAGWORK.

Bagwork kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- BAGWORK. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BAGWORK didagangkan antara $ 0.00108 (rendah) dan $ 0.00123 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, BAGWORK dipindahkan -0.97% dalam sejam terakhir dan -7.31% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 63.79K.

Bagwork (BAGWORK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 63.79K$ 63.79K $ 63.79K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan ---- -- Rantaian Blok Awam SOL

Had Pasaran semasa Bagwork ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 63.79K. Bekalan edaran BAGWORK ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak --. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah --.