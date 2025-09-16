Apakah itu Bakery (BAKE)

Bakeryswap is the next iteration of the current Uniswap. It's like Uniswap, but faster and cheaper. In addition to all of the above, liquidity providers will also receive Bake Token rewards from which they can receive a portion of the Bakeryswap transaction fees and can be used to vote as part of Bakeryswap governance.

Bakery tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak BAKE ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang Bakery di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Bakery anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Bakery Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Bakery (BAKE) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Bakery (BAKE) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Bakery.

Semak Bakery ramalan harga sekarang!

Tokenomik Bakery (BAKE)

Memahami tokenomik Bakery (BAKE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BAKE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Bakery (BAKE)

Mencari cara membeli Bakery? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Bakery di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

BAKE kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Bakery Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Bakery, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Bakery Berapakah nilai Bakery (BAKE) hari ini? Harga langsung BAKE dalam USD ialah 0.05269 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa BAKE ke USD? $ 0.05269 . Lihat Harga semasa BAKE ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Bakery? Had pasaran untuk BAKE ialah $ 15.27M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran BAKE? Bekalan edaran BAKE ialah 289.77M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BAKE? BAKE mencapai harga ATH sebanyak 8.47949809 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BAKE? BAKE melihat harga ATL sebanyak 0.00756707 USD . Berapakah jumlah dagangan BAKE? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BAKEialah $ 778.06K USD . Adakah BAKE akan naik lebih tinggi tahun ini? BAKE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BAKEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Bakery (BAKE) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

