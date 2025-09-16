Lagi Mengenai BAKE

Bakery

Bakery Harga (BAKE)

1 BAKE ke USD Harga Langsung:

$0.05285
$0.05285$0.05285
-33.95%1D
USD
Bakery (BAKE) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:23:30 (UTC+8)

Bakery (BAKE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.05017
$ 0.05017$ 0.05017
24J Rendah
$ 0.09102
$ 0.09102$ 0.09102
24J Tinggi

$ 0.05017
$ 0.05017$ 0.05017

$ 0.09102
$ 0.09102$ 0.09102

$ 8.47949809
$ 8.47949809$ 8.47949809

$ 0.00756707
$ 0.00756707$ 0.00756707

-1.59%

-33.95%

+52.45%

+52.45%

Bakery (BAKE) harga masa nyata ialah $ 0.05269. Sepanjang 24 jam yang lalu, BAKE didagangkan antara $ 0.05017 rendah dan $ 0.09102 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BAKE sepanjang masa ialah $ 8.47949809, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00756707.

Dari segi prestasi jangka pendek, BAKE telah berubah sebanyak -1.59% sejak sejam yang lalu, -33.95% dalam 24 jam dan +52.45% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Bakery (BAKE) Maklumat Pasaran

No.941

$ 15.27M
$ 15.27M$ 15.27M

$ 778.06K
$ 778.06K$ 778.06K

$ 15.27M
$ 15.27M$ 15.27M

289.77M
289.77M 289.77M

289,770,497.6233005
289,770,497.6233005 289,770,497.6233005

BSC

Had Pasaran semasa Bakery ialah $ 15.27M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 778.06K. Bekalan edaran BAKE ialah 289.77M, dengan jumlah bekalan sebanyak 289770497.6233005. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 15.27M.

Bakery (BAKE) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Bakery hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0271651-33.95%
30 Hari$ -0.03533-40.14%
60 Hari$ -0.04159-44.12%
90 Hari$ -0.04741-47.37%
Perubahan Harga Bakery Hari Ini

Hari ini, BAKE mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0271651 (-33.95%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 Hari Bakery

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.03533 (-40.14%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Bakery

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, BAKE mengalami perubahan sebanyak $ -0.04159 (-44.12%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Bakery

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.04741 (-47.37%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Bakery (BAKE)?

Semak Bakeryhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Bakery (BAKE)

Bakeryswap is the next iteration of the current Uniswap. It's like Uniswap, but faster and cheaper. In addition to all of the above, liquidity providers will also receive Bake Token rewards from which they can receive a portion of the Bakeryswap transaction fees and can be used to vote as part of Bakeryswap governance.

Bakery tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Bakery pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak BAKE ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Bakery di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Bakery anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Bakery Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Bakery (BAKE) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Bakery (BAKE) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Bakery.

Semak Bakery ramalan harga sekarang!

Tokenomik Bakery (BAKE)

Memahami tokenomik Bakery (BAKE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BAKE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Bakery (BAKE)

Mencari cara membeli Bakery? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Bakery di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

BAKE kepada Mata Wang Tempatan

1 Bakery(BAKE) ke VND
1,386.53735
1 Bakery(BAKE) ke AUD
A$0.0785081
1 Bakery(BAKE) ke GBP
0.0384637
1 Bakery(BAKE) ke EUR
0.0442596
1 Bakery(BAKE) ke USD
$0.05269
1 Bakery(BAKE) ke MYR
RM0.221298
1 Bakery(BAKE) ke TRY
2.1755701
1 Bakery(BAKE) ke JPY
¥7.69274
1 Bakery(BAKE) ke ARS
ARS$77.2577663
1 Bakery(BAKE) ke RUB
4.362732
1 Bakery(BAKE) ke INR
4.6393545
1 Bakery(BAKE) ke IDR
Rp863.7703536
1 Bakery(BAKE) ke KRW
72.7759549
1 Bakery(BAKE) ke PHP
2.9991148
1 Bakery(BAKE) ke EGP
￡E.2.534389
1 Bakery(BAKE) ke BRL
R$0.279257
1 Bakery(BAKE) ke CAD
C$0.0721853
1 Bakery(BAKE) ke BDT
6.417642
1 Bakery(BAKE) ke NGN
78.7589044
1 Bakery(BAKE) ke COP
$205.8203125
1 Bakery(BAKE) ke ZAR
R.0.9141715
1 Bakery(BAKE) ke UAH
2.1692473
1 Bakery(BAKE) ke VES
Bs8.4304
1 Bakery(BAKE) ke CLP
$50.00281
1 Bakery(BAKE) ke PKR
Rs14.9555296
1 Bakery(BAKE) ke KZT
28.5116128
1 Bakery(BAKE) ke THB
฿1.670273
1 Bakery(BAKE) ke TWD
NT$1.5870228
1 Bakery(BAKE) ke AED
د.إ0.1933723
1 Bakery(BAKE) ke CHF
Fr0.0416251
1 Bakery(BAKE) ke HKD
HK$0.4099282
1 Bakery(BAKE) ke AMD
֏20.148656
1 Bakery(BAKE) ke MAD
.د.م0.4726293
1 Bakery(BAKE) ke MXN
$0.9663346
1 Bakery(BAKE) ke SAR
ريال0.1975875
1 Bakery(BAKE) ke PLN
0.189684
1 Bakery(BAKE) ke RON
лв0.2255132
1 Bakery(BAKE) ke SEK
kr0.4873825
1 Bakery(BAKE) ke BGN
лв0.0869385
1 Bakery(BAKE) ke HUF
Ft17.3950766
1 Bakery(BAKE) ke CZK
1.085414
1 Bakery(BAKE) ke KWD
د.ك0.01607045
1 Bakery(BAKE) ke ILS
0.1759846
1 Bakery(BAKE) ke AOA
Kz48.0306233
1 Bakery(BAKE) ke BHD
.د.ب0.01981144
1 Bakery(BAKE) ke BMD
$0.05269
1 Bakery(BAKE) ke DKK
kr0.3330008
1 Bakery(BAKE) ke HNL
L1.3820587
1 Bakery(BAKE) ke MUR
2.3842225
1 Bakery(BAKE) ke NAD
$0.9152253
1 Bakery(BAKE) ke NOK
kr0.5168889
1 Bakery(BAKE) ke NZD
$0.0879923
1 Bakery(BAKE) ke PAB
B/.0.05269
1 Bakery(BAKE) ke PGK
K0.2202442
1 Bakery(BAKE) ke QAR
ر.ق0.1917916
1 Bakery(BAKE) ke RSD
дин.5.2294825

Bakery Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Bakery, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Bakery Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Bakery

Berapakah nilai Bakery (BAKE) hari ini?
Harga langsung BAKE dalam USD ialah 0.05269 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BAKE ke USD?
Harga semasa BAKE ke USD ialah $ 0.05269. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Bakery?
Had pasaran untuk BAKE ialah $ 15.27M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BAKE?
Bekalan edaran BAKE ialah 289.77M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BAKE?
BAKE mencapai harga ATH sebanyak 8.47949809 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BAKE?
BAKE melihat harga ATL sebanyak 0.00756707 USD.
Berapakah jumlah dagangan BAKE?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BAKEialah $ 778.06K USD.
Adakah BAKE akan naik lebih tinggi tahun ini?
BAKE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BAKEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:23:30 (UTC+8)

Bakery (BAKE) Kemas Kini Industri Penting

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

