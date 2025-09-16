Lagi Mengenai BAL

Maklumat Harga BAL

Kertas putih BAL

Laman Web Rasmi BAL

Tokenomik BAL

Ramalan Harga BAL

Sejarah BAL

BAL Panduan Membeli

Penukar Mata Wang BAL-ke-Fiat

BAL Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

balancer Logo

balancerHargae(BAL)

1 BAL ke USD Harga Langsung:

$1.2213
$1.2213$1.2213
-1.15%1D
USD
balancer (BAL) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:32:31 (UTC+8)

balancer (BAL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 1.2173
$ 1.2173$ 1.2173
24J Rendah
$ 1.2838
$ 1.2838$ 1.2838
24J Tinggi

$ 1.2173
$ 1.2173$ 1.2173

$ 1.2838
$ 1.2838$ 1.2838

$ 74.77226165
$ 74.77226165$ 74.77226165

$ 0.7530492732247144
$ 0.7530492732247144$ 0.7530492732247144

-1.30%

-1.15%

-0.87%

-0.87%

balancer (BAL) harga masa nyata ialah $ 1.2213. Sepanjang 24 jam yang lalu, BAL didagangkan antara $ 1.2173 rendah dan $ 1.2838 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BAL sepanjang masa ialah $ 74.77226165, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.7530492732247144.

Dari segi prestasi jangka pendek, BAL telah berubah sebanyak -1.30% sejak sejam yang lalu, -1.15% dalam 24 jam dan -0.87% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

balancer (BAL) Maklumat Pasaran

No.421

$ 82.03M
$ 82.03M$ 82.03M

$ 204.12K
$ 204.12K$ 204.12K

$ 117.43M
$ 117.43M$ 117.43M

67.16M
67.16M 67.16M

96,150,704
96,150,704 96,150,704

69,823,606.58152045
69,823,606.58152045 69,823,606.58152045

69.85%

2020-06-24 00:00:00

ETH

Had Pasaran semasa balancer ialah $ 82.03M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 204.12K. Bekalan edaran BAL ialah 67.16M, dengan jumlah bekalan sebanyak 69823606.58152045. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 117.43M.

balancer (BAL) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk balancer hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.014208-1.15%
30 Hari$ -0.1498-10.93%
60 Hari$ -0.0397-3.15%
90 Hari$ +0.1524+14.25%
Perubahan Harga balancer Hari Ini

Hari ini, BAL mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.014208 (-1.15%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 Haribalancer

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.1498 (-10.93%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari balancer

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, BAL mengalami perubahan sebanyak $ -0.0397 (-3.15%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari balancer

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.1524 (+14.25%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga balancer (BAL)?

Semak balancerhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu balancer (BAL)

Balancer is a non-custodial portfolio manager, liquidity provider, and price sensor. For more information of the project, please visit its official website above.

balancer tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus balancer pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak BAL ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang balancer di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian balancer anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

balancer Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai balancer (BAL) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset balancer (BAL) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk balancer.

Semak balancer ramalan harga sekarang!

Tokenomik balancer (BAL)

Memahami tokenomik balancer (BAL) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BAL dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli balancer (BAL)

Mencari cara membeli balancer? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah balancer di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

BAL kepada Mata Wang Tempatan

1 balancer(BAL) ke VND
32,138.5095
1 balancer(BAL) ke AUD
A$1.83195
1 balancer(BAL) ke GBP
0.891549
1 balancer(BAL) ke EUR
1.025892
1 balancer(BAL) ke USD
$1.2213
1 balancer(BAL) ke MYR
RM5.12946
1 balancer(BAL) ke TRY
50.415264
1 balancer(BAL) ke JPY
¥178.3098
1 balancer(BAL) ke ARS
ARS$1,785.516174
1 balancer(BAL) ke RUB
101.61216
1 balancer(BAL) ke INR
107.498826
1 balancer(BAL) ke IDR
Rp20,021.308272
1 balancer(BAL) ke KRW
1,689.204456
1 balancer(BAL) ke PHP
69.36984
1 balancer(BAL) ke EGP
￡E.58.720104
1 balancer(BAL) ke BRL
R$6.47289
1 balancer(BAL) ke CAD
C$1.673181
1 balancer(BAL) ke BDT
148.75434
1 balancer(BAL) ke NGN
1,825.550388
1 balancer(BAL) ke COP
$4,752.139365
1 balancer(BAL) ke ZAR
R.21.201768
1 balancer(BAL) ke UAH
50.280921
1 balancer(BAL) ke VES
Bs195.408
1 balancer(BAL) ke CLP
$1,160.235
1 balancer(BAL) ke PKR
Rs346.653792
1 balancer(BAL) ke KZT
660.869856
1 balancer(BAL) ke THB
฿38.739636
1 balancer(BAL) ke TWD
NT$36.748917
1 balancer(BAL) ke AED
د.إ4.482171
1 balancer(BAL) ke CHF
Fr0.952614
1 balancer(BAL) ke HKD
HK$9.501714
1 balancer(BAL) ke AMD
֏467.02512
1 balancer(BAL) ke MAD
.د.م10.955061
1 balancer(BAL) ke MXN
$22.374216
1 balancer(BAL) ke SAR
ريال4.579875
1 balancer(BAL) ke PLN
4.384467
1 balancer(BAL) ke RON
лв5.214951
1 balancer(BAL) ke SEK
kr11.284812
1 balancer(BAL) ke BGN
лв2.015145
1 balancer(BAL) ke HUF
Ft402.271794
1 balancer(BAL) ke CZK
25.085502
1 balancer(BAL) ke KWD
د.ك0.3712752
1 balancer(BAL) ke ILS
4.066929
1 balancer(BAL) ke AOA
Kz1,113.300441
1 balancer(BAL) ke BHD
.د.ب0.4604301
1 balancer(BAL) ke BMD
$1.2213
1 balancer(BAL) ke DKK
kr7.69419
1 balancer(BAL) ke HNL
L32.034699
1 balancer(BAL) ke MUR
55.263825
1 balancer(BAL) ke NAD
$21.213981
1 balancer(BAL) ke NOK
kr11.944314
1 balancer(BAL) ke NZD
$2.039571
1 balancer(BAL) ke PAB
B/.1.2213
1 balancer(BAL) ke PGK
K5.105034
1 balancer(BAL) ke QAR
ر.ق4.445532
1 balancer(BAL) ke RSD
дин.120.9087

balancer Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang balancer, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web balancer Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai balancer

Berapakah nilai balancer (BAL) hari ini?
Harga langsung BAL dalam USD ialah 1.2213 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BAL ke USD?
Harga semasa BAL ke USD ialah $ 1.2213. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran balancer?
Had pasaran untuk BAL ialah $ 82.03M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BAL?
Bekalan edaran BAL ialah 67.16M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BAL?
BAL mencapai harga ATH sebanyak 74.77226165 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BAL?
BAL melihat harga ATL sebanyak 0.7530492732247144 USD.
Berapakah jumlah dagangan BAL?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BALialah $ 204.12K USD.
Adakah BAL akan naik lebih tinggi tahun ini?
BAL mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BALramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:32:31 (UTC+8)

balancer (BAL) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator BAL-ke-USD

Jumlah

BAL
BAL
USD
USD

1 BAL = 1.2213 USD

Berdagang BAL

BALUSDT
$1.2213
$1.2213$1.2213
-1.18%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan