Tokenomik balancer (BAL)

Lihat cerapan utama tentang balancer (BAL), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

balancer (BAL) Maklumat

Balancer is a non-custodial portfolio manager, liquidity provider, and price sensor. For more information of the project, please visit its official website above.

Laman Web Rasmi:
https://balancer.fi/
Kertas putih:
https://docs.balancer.fi/
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0xba100000625a3754423978a60c9317c58a424e3D

balancer (BAL) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk balancer (BAL), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 82.54M
Jumlah Bekalan:
$ 69.88M
Bekalan Edaran:
$ 67.22M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 118.06M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 74.82807
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.7530492732247144
Harga Semasa:
$ 1.2279
Tokenomik balancer (BAL): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik balancer (BAL) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token BAL yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token BAL yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik BAL, terokai BAL harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.