Comedian Logo

ComedianHargae(BAN)

1 BAN ke USD Harga Langsung:

$0.07785
$0.07785$0.07785
-1.41%1D
USD
Comedian (BAN) Carta Harga Langsung
Comedian (BAN) Maklumat Harga (USD)

Comedian (BAN) harga masa nyata ialah $ 0.07785. Sepanjang 24 jam yang lalu, BAN didagangkan antara $ 0.0763 rendah dan $ 0.08125 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BAN sepanjang masa ialah $ 0.3992826346662066, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000023698956851675.

Dari segi prestasi jangka pendek, BAN telah berubah sebanyak +1.03% sejak sejam yang lalu, -1.41% dalam 24 jam dan -15.66% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Comedian (BAN) Maklumat Pasaran

No.441

$ 77.85M
$ 77.85M$ 77.85M

$ 160.65K
$ 160.65K$ 160.65K

$ 77.85M
$ 77.85M$ 77.85M

999.96M
999.96M 999.96M

999,961,859
999,961,859 999,961,859

999,961,859
999,961,859 999,961,859

100.00%

SOL

Had Pasaran semasa Comedian ialah $ 77.85M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 160.65K. Bekalan edaran BAN ialah 999.96M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999961859. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 77.85M.

Comedian (BAN) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Comedian hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0011134-1.41%
30 Hari$ +0.00695+9.80%
60 Hari$ +0.01261+19.32%
90 Hari$ +0.01909+32.48%
Perubahan Harga Comedian Hari Ini

Hari ini, BAN mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0011134 (-1.41%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariComedian

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.00695 (+9.80%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Comedian

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, BAN mengalami perubahan sebanyak $ +0.01261 (+19.32%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Comedian

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.01909 (+32.48%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Comedian (BAN)?

Semak Comedianhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Comedian (BAN)

BAN is a meme coin on the Solana chain.

Comedian tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Comedian pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak BAN ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Comedian di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Comedian anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Comedian Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Comedian (BAN) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Comedian (BAN) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Comedian.

Semak Comedian ramalan harga sekarang!

Tokenomik Comedian (BAN)

Memahami tokenomik Comedian (BAN) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BAN dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Comedian (BAN)

Mencari cara membeli Comedian? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Comedian di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

Comedian Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Comedian, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Comedian Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Comedian

Berapakah nilai Comedian (BAN) hari ini?
Harga langsung BAN dalam USD ialah 0.07785 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BAN ke USD?
Harga semasa BAN ke USD ialah $ 0.07785. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Comedian?
Had pasaran untuk BAN ialah $ 77.85M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BAN?
Bekalan edaran BAN ialah 999.96M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BAN?
BAN mencapai harga ATH sebanyak 0.3992826346662066 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BAN?
BAN melihat harga ATL sebanyak 0.000023698956851675 USD.
Berapakah jumlah dagangan BAN?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BANialah $ 160.65K USD.
Adakah BAN akan naik lebih tinggi tahun ini?
BAN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BANramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
