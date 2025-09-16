Lagi Mengenai BANANA

Banana Gun Logo

Banana GunHargae(BANANA)

1 BANANA ke USD Harga Langsung:

Banana Gun (BANANA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:23:01 (UTC+8)

Banana Gun (BANANA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
24J Rendah
24J Tinggi

-2.04%

Banana Gun (BANANA) harga masa nyata ialah $ 21.03. Sepanjang 24 jam yang lalu, BANANA didagangkan antara $ 20.96 rendah dan $ 22.01 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BANANA sepanjang masa ialah $ 78.69544217538915, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 4.913122153494544.

Dari segi prestasi jangka pendek, BANANA telah berubah sebanyak -2.24% sejak sejam yang lalu, -2.04% dalam 24 jam dan +3.69% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Banana Gun (BANANA) Maklumat Pasaran

No.413

40.04%

ETH

Had Pasaran semasa Banana Gun ialah $ 84.21M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.20M. Bekalan edaran BANANA ialah 4.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 8453104.49463985. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 210.30M.

Banana Gun (BANANA) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Banana Gun hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.4379-2.04%
30 Hari$ -4.26-16.85%
60 Hari$ -1.5-6.66%
90 Hari$ +4.66+28.46%
Perubahan Harga Banana Gun Hari Ini

Hari ini, BANANA mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.4379 (-2.04%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariBanana Gun

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -4.26 (-16.85%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Banana Gun

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, BANANA mengalami perubahan sebanyak $ -1.5 (-6.66%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Banana Gun

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +4.66 (+28.46%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Banana Gun (BANANA)?

Semak Banana Gunhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Banana Gun (BANANA)

Banana Gun is a Telegram bot that allows you to snipe upcoming launches, or safely buy tokens that are already live. We aim to be your go-to sniper / manual buyer on Ethereum Network, and probably more chains along the way.

Banana Gun tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Banana Gun pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak BANANA ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Banana Gun di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Banana Gun anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Banana Gun Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Banana Gun (BANANA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Banana Gun (BANANA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Banana Gun.

Semak Banana Gun ramalan harga sekarang!

Tokenomik Banana Gun (BANANA)

Memahami tokenomik Banana Gun (BANANA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BANANA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Banana Gun (BANANA)

Mencari cara membeli Banana Gun? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Banana Gun di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

BANANA kepada Mata Wang Tempatan

1 Banana Gun(BANANA) ke VND
553,404.45
1 Banana Gun(BANANA) ke AUD
A$31.3347
1 Banana Gun(BANANA) ke GBP
15.3519
1 Banana Gun(BANANA) ke EUR
17.6652
1 Banana Gun(BANANA) ke USD
$21.03
1 Banana Gun(BANANA) ke MYR
RM88.326
1 Banana Gun(BANANA) ke TRY
867.9081
1 Banana Gun(BANANA) ke JPY
¥3,070.38
1 Banana Gun(BANANA) ke ARS
ARS$30,745.4394
1 Banana Gun(BANANA) ke RUB
1,746.5415
1 Banana Gun(BANANA) ke INR
1,850.64
1 Banana Gun(BANANA) ke IDR
Rp344,754.0432
1 Banana Gun(BANANA) ke KRW
29,046.8463
1 Banana Gun(BANANA) ke PHP
1,195.1349
1 Banana Gun(BANANA) ke EGP
￡E.1,011.1224
1 Banana Gun(BANANA) ke BRL
R$111.6693
1 Banana Gun(BANANA) ke CAD
C$28.8111
1 Banana Gun(BANANA) ke BDT
2,561.454
1 Banana Gun(BANANA) ke NGN
31,387.9059
1 Banana Gun(BANANA) ke COP
$82,148.4375
1 Banana Gun(BANANA) ke ZAR
R.365.2911
1 Banana Gun(BANANA) ke UAH
865.8051
1 Banana Gun(BANANA) ke VES
Bs3,364.8
1 Banana Gun(BANANA) ke CLP
$19,978.5
1 Banana Gun(BANANA) ke PKR
Rs5,969.1552
1 Banana Gun(BANANA) ke KZT
11,379.7536
1 Banana Gun(BANANA) ke THB
฿665.5995
1 Banana Gun(BANANA) ke TWD
NT$632.3721
1 Banana Gun(BANANA) ke AED
د.إ77.1801
1 Banana Gun(BANANA) ke CHF
Fr16.4034
1 Banana Gun(BANANA) ke HKD
HK$163.6134
1 Banana Gun(BANANA) ke AMD
֏8,041.872
1 Banana Gun(BANANA) ke MAD
.د.م188.6391
1 Banana Gun(BANANA) ke MXN
$385.6902
1 Banana Gun(BANANA) ke SAR
ريال78.8625
1 Banana Gun(BANANA) ke PLN
75.4977
1 Banana Gun(BANANA) ke RON
лв90.0084
1 Banana Gun(BANANA) ke SEK
kr194.3172
1 Banana Gun(BANANA) ke BGN
лв34.6995
1 Banana Gun(BANANA) ke HUF
Ft6,928.9644
1 Banana Gun(BANANA) ke CZK
432.1665
1 Banana Gun(BANANA) ke KWD
د.ك6.41415
1 Banana Gun(BANANA) ke ILS
70.0299
1 Banana Gun(BANANA) ke AOA
Kz19,170.3171
1 Banana Gun(BANANA) ke BHD
.د.ب7.92831
1 Banana Gun(BANANA) ke BMD
$21.03
1 Banana Gun(BANANA) ke DKK
kr132.6993
1 Banana Gun(BANANA) ke HNL
L551.6169
1 Banana Gun(BANANA) ke MUR
951.6075
1 Banana Gun(BANANA) ke NAD
$365.2911
1 Banana Gun(BANANA) ke NOK
kr205.8837
1 Banana Gun(BANANA) ke NZD
$35.1201
1 Banana Gun(BANANA) ke PAB
B/.21.03
1 Banana Gun(BANANA) ke PGK
K87.9054
1 Banana Gun(BANANA) ke QAR
ر.ق76.5492
1 Banana Gun(BANANA) ke RSD
дин.2,083.0215

Banana Gun Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Banana Gun, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Banana Gun Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Banana Gun

Berapakah nilai Banana Gun (BANANA) hari ini?
Harga langsung BANANA dalam USD ialah 21.03 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BANANA ke USD?
Harga semasa BANANA ke USD ialah $ 21.03. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Banana Gun?
Had pasaran untuk BANANA ialah $ 84.21M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BANANA?
Bekalan edaran BANANA ialah 4.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BANANA?
BANANA mencapai harga ATH sebanyak 78.69544217538915 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BANANA?
BANANA melihat harga ATL sebanyak 4.913122153494544 USD.
Berapakah jumlah dagangan BANANA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BANANAialah $ 1.20M USD.
Adakah BANANA akan naik lebih tinggi tahun ini?
BANANA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BANANAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Banana Gun (BANANA) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

