Apakah itu Banana Gun (BANANA)

Banana Gun is a Telegram bot that allows you to snipe upcoming launches, or safely buy tokens that are already live. We aim to be your go-to sniper / manual buyer on Ethereum Network, and probably more chains along the way.

Berapakah nilai Banana Gun (BANANA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Banana Gun (BANANA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang?

Tokenomik Banana Gun (BANANA)

Memahami tokenomik Banana Gun (BANANA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BANANA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Banana Gun Berapakah nilai Banana Gun (BANANA) hari ini? Harga langsung BANANA dalam USD ialah 21.03 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa BANANA ke USD? $ 21.03 . Lihat Harga semasa BANANA ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Banana Gun? Had pasaran untuk BANANA ialah $ 84.21M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran BANANA? Bekalan edaran BANANA ialah 4.00M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BANANA? BANANA mencapai harga ATH sebanyak 78.69544217538915 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BANANA? BANANA melihat harga ATL sebanyak 4.913122153494544 USD . Berapakah jumlah dagangan BANANA? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BANANAialah $ 1.20M USD . Adakah BANANA akan naik lebih tinggi tahun ini? BANANA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BANANAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Banana Gun (BANANA) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

