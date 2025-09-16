Lagi Mengenai BANANAS31

Banana Logo

BananaHargae(BANANAS31)

1 BANANAS31 ke USD Harga Langsung:

$0.005781
$0.005781$0.005781
+1.67%1D
USD
Banana (BANANAS31) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:23:44 (UTC+8)

Banana (BANANAS31) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00561
$ 0.00561$ 0.00561
24J Rendah
$ 0.0057997
$ 0.0057997$ 0.0057997
24J Tinggi

$ 0.00561
$ 0.00561$ 0.00561

$ 0.0057997
$ 0.0057997$ 0.0057997

$ 0.05919351623644855
$ 0.05919351623644855$ 0.05919351623644855

$ 0.000318457851005224
$ 0.000318457851005224$ 0.000318457851005224

+0.27%

+1.67%

-6.73%

-6.73%

Banana (BANANAS31) harga masa nyata ialah $ 0.005786. Sepanjang 24 jam yang lalu, BANANAS31 didagangkan antara $ 0.00561 rendah dan $ 0.0057997 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BANANAS31 sepanjang masa ialah $ 0.05919351623644855, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000318457851005224.

Dari segi prestasi jangka pendek, BANANAS31 telah berubah sebanyak +0.27% sejak sejam yang lalu, +1.67% dalam 24 jam dan -6.73% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Banana (BANANAS31) Maklumat Pasaran

No.533

$ 57.86M
$ 57.86M$ 57.86M

$ 72.81K
$ 72.81K$ 72.81K

$ 57.86M
$ 57.86M$ 57.86M

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

100.00%

BSC

Had Pasaran semasa Banana ialah $ 57.86M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 72.81K. Bekalan edaran BANANAS31 ialah 10.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 57.86M.

Banana (BANANAS31) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Banana hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000094957+1.67%
30 Hari$ -0.0012002-17.18%
60 Hari$ -0.0013609-19.05%
90 Hari$ +0.000092+1.61%
Perubahan Harga Banana Hari Ini

Hari ini, BANANAS31 mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.000094957 (+1.67%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariBanana

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0012002 (-17.18%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Banana

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, BANANAS31 mengalami perubahan sebanyak $ -0.0013609 (-19.05%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Banana

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.000092 (+1.61%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Banana (BANANAS31)?

Semak Bananahalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Banana (BANANAS31)

Banana is a community-driven meme launched 100% fairly on the BNB Smart Chain. The goal of Banana is to introduce the world to this fun measuring method. Elon Musk scaled Banana on Starship 31, making it the first meme ever to be sent to the moon.

Banana tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Banana pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak BANANAS31 ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Banana di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Banana anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Banana Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Banana (BANANAS31) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Banana (BANANAS31) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Banana.

Semak Banana ramalan harga sekarang!

Tokenomik Banana (BANANAS31)

Memahami tokenomik Banana (BANANAS31) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BANANAS31 dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Banana (BANANAS31)

Mencari cara membeli Banana? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Banana di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

BANANAS31 kepada Mata Wang Tempatan

1 Banana(BANANAS31) ke VND
152.25859
1 Banana(BANANAS31) ke AUD
A$0.00862114
1 Banana(BANANAS31) ke GBP
0.00422378
1 Banana(BANANAS31) ke EUR
0.00486024
1 Banana(BANANAS31) ke USD
$0.005786
1 Banana(BANANAS31) ke MYR
RM0.0243012
1 Banana(BANANAS31) ke TRY
0.23890394
1 Banana(BANANAS31) ke JPY
¥0.844756
1 Banana(BANANAS31) ke ARS
ARS$8.48383822
1 Banana(BANANAS31) ke RUB
0.4790808
1 Banana(BANANAS31) ke INR
0.5094573
1 Banana(BANANAS31) ke IDR
Rp94.85244384
1 Banana(BANANAS31) ke KRW
7.99168106
1 Banana(BANANAS31) ke PHP
0.32933912
1 Banana(BANANAS31) ke EGP
￡E.0.2783066
1 Banana(BANANAS31) ke BRL
R$0.0306658
1 Banana(BANANAS31) ke CAD
C$0.00792682
1 Banana(BANANAS31) ke BDT
0.7047348
1 Banana(BANANAS31) ke NGN
8.64868136
1 Banana(BANANAS31) ke COP
$22.6015625
1 Banana(BANANAS31) ke ZAR
R.0.1003871
1 Banana(BANANAS31) ke UAH
0.23820962
1 Banana(BANANAS31) ke VES
Bs0.92576
1 Banana(BANANAS31) ke CLP
$5.490914
1 Banana(BANANAS31) ke PKR
Rs1.64229824
1 Banana(BANANAS31) ke KZT
3.13092032
1 Banana(BANANAS31) ke THB
฿0.1834162
1 Banana(BANANAS31) ke TWD
NT$0.17427432
1 Banana(BANANAS31) ke AED
د.إ0.02123462
1 Banana(BANANAS31) ke CHF
Fr0.00457094
1 Banana(BANANAS31) ke HKD
HK$0.04501508
1 Banana(BANANAS31) ke AMD
֏2.2125664
1 Banana(BANANAS31) ke MAD
.د.م0.05190042
1 Banana(BANANAS31) ke MXN
$0.10611524
1 Banana(BANANAS31) ke SAR
ريال0.0216975
1 Banana(BANANAS31) ke PLN
0.0208296
1 Banana(BANANAS31) ke RON
лв0.02476408
1 Banana(BANANAS31) ke SEK
kr0.0535205
1 Banana(BANANAS31) ke BGN
лв0.0095469
1 Banana(BANANAS31) ke HUF
Ft1.91019004
1 Banana(BANANAS31) ke CZK
0.1191916
1 Banana(BANANAS31) ke KWD
د.ك0.00176473
1 Banana(BANANAS31) ke ILS
0.01932524
1 Banana(BANANAS31) ke AOA
Kz5.27434402
1 Banana(BANANAS31) ke BHD
.د.ب0.002175536
1 Banana(BANANAS31) ke BMD
$0.005786
1 Banana(BANANAS31) ke DKK
kr0.03656752
1 Banana(BANANAS31) ke HNL
L0.15176678
1 Banana(BANANAS31) ke MUR
0.2618165
1 Banana(BANANAS31) ke NAD
$0.10050282
1 Banana(BANANAS31) ke NOK
kr0.05676066
1 Banana(BANANAS31) ke NZD
$0.00966262
1 Banana(BANANAS31) ke PAB
B/.0.005786
1 Banana(BANANAS31) ke PGK
K0.02418548
1 Banana(BANANAS31) ke QAR
ر.ق0.02106104
1 Banana(BANANAS31) ke RSD
дин.0.5742605

Banana Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Banana, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Banana Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Banana

Berapakah nilai Banana (BANANAS31) hari ini?
Harga langsung BANANAS31 dalam USD ialah 0.005786 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BANANAS31 ke USD?
Harga semasa BANANAS31 ke USD ialah $ 0.005786. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Banana?
Had pasaran untuk BANANAS31 ialah $ 57.86M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BANANAS31?
Bekalan edaran BANANAS31 ialah 10.00B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BANANAS31?
BANANAS31 mencapai harga ATH sebanyak 0.05919351623644855 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BANANAS31?
BANANAS31 melihat harga ATL sebanyak 0.000318457851005224 USD.
Berapakah jumlah dagangan BANANAS31?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BANANAS31ialah $ 72.81K USD.
Adakah BANANAS31 akan naik lebih tinggi tahun ini?
BANANAS31 mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BANANAS31ramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:23:44 (UTC+8)

Banana (BANANAS31) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025

Sertai Pertandingan Perdagangan Salin MEXC dan kongsi kolam hadiah besar sebanyak 150,000 USDT

September 15, 2025
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator BANANAS31-ke-USD

Jumlah

BANANAS31
BANANAS31
USD
USD

1 BANANAS31 = 0.005786 USD

Berdagang BANANAS31

BANANAS31USDT
$0.005781
$0.005781$0.005781
+1.65%

