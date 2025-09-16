Apakah itu Banana (BANANAS31)

Banana is a community-driven meme launched 100% fairly on the BNB Smart Chain. The goal of Banana is to introduce the world to this fun measuring method. Elon Musk scaled Banana on Starship 31, making it the first meme ever to be sent to the moon.

Banana tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Banana pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak BANANAS31 ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang Banana di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Banana anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Banana Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Banana (BANANAS31) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Banana (BANANAS31) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Banana.

Semak Banana ramalan harga sekarang!

Tokenomik Banana (BANANAS31)

Memahami tokenomik Banana (BANANAS31) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BANANAS31 dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Banana (BANANAS31)

Mencari cara membeli Banana? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Banana di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

BANANAS31 kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Banana Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Banana, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Banana Berapakah nilai Banana (BANANAS31) hari ini? Harga langsung BANANAS31 dalam USD ialah 0.005786 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa BANANAS31 ke USD? $ 0.005786 . Lihat Harga semasa BANANAS31 ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Banana? Had pasaran untuk BANANAS31 ialah $ 57.86M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran BANANAS31? Bekalan edaran BANANAS31 ialah 10.00B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BANANAS31? BANANAS31 mencapai harga ATH sebanyak 0.05919351623644855 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BANANAS31? BANANAS31 melihat harga ATL sebanyak 0.000318457851005224 USD . Berapakah jumlah dagangan BANANAS31? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BANANAS31ialah $ 72.81K USD . Adakah BANANAS31 akan naik lebih tinggi tahun ini? BANANAS31 mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BANANAS31ramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Banana (BANANAS31) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)