Lorenzo Protocol Logo

Lorenzo ProtocolHargae(BANK)

1 BANK ke USD Harga Langsung:

$0.09227
$0.09227$0.09227
+12.62%1D
USD
Lorenzo Protocol (BANK) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:23:51 (UTC+8)

Lorenzo Protocol (BANK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.07885
$ 0.07885$ 0.07885
24J Rendah
$ 0.1031
$ 0.1031$ 0.1031
24J Tinggi

$ 0.07885
$ 0.07885$ 0.07885

$ 0.1031
$ 0.1031$ 0.1031

$ 0.0962936077220356
$ 0.0962936077220356$ 0.0962936077220356

$ 0.018389388782512995
$ 0.018389388782512995$ 0.018389388782512995

+1.44%

+12.62%

+37.51%

+37.51%

Lorenzo Protocol (BANK) harga masa nyata ialah $ 0.09227. Sepanjang 24 jam yang lalu, BANK didagangkan antara $ 0.07885 rendah dan $ 0.1031 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BANK sepanjang masa ialah $ 0.0962936077220356, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.018389388782512995.

Dari segi prestasi jangka pendek, BANK telah berubah sebanyak +1.44% sejak sejam yang lalu, +12.62% dalam 24 jam dan +37.51% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Lorenzo Protocol (BANK) Maklumat Pasaran

No.1028

$ 16.11M
$ 16.11M$ 16.11M

$ 332.25K
$ 332.25K$ 332.25K

$ 193.77M
$ 193.77M$ 193.77M

174.65M
174.65M 174.65M

2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000

527,916,666.6666667
527,916,666.6666667 527,916,666.6666667

8.31%

BSC

Had Pasaran semasa Lorenzo Protocol ialah $ 16.11M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 332.25K. Bekalan edaran BANK ialah 174.65M, dengan jumlah bekalan sebanyak 527916666.6666667. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 193.77M.

Lorenzo Protocol (BANK) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Lorenzo Protocol hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0103396+12.62%
30 Hari$ +0.02877+45.30%
60 Hari$ +0.03118+51.03%
90 Hari$ +0.05002+118.39%
Perubahan Harga Lorenzo Protocol Hari Ini

Hari ini, BANK mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0103396 (+12.62%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariLorenzo Protocol

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.02877 (+45.30%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Lorenzo Protocol

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, BANK mengalami perubahan sebanyak $ +0.03118 (+51.03%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Lorenzo Protocol

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.05002 (+118.39%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Lorenzo Protocol (BANK)?

Semak Lorenzo Protocolhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Lorenzo Protocol (BANK)

Lorenzo is an institutional-grade asset management platform that issues yield-bearing tokens backed by diverse underlying strategies, with two flagship products featuring BTC Liquid Staking Token stBTC powered by Babylon staking yields and wrapped BTC enzoBTC containing Lorenzo native yield and on-chain liquidity farming yields.

Lorenzo Protocol tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Lorenzo Protocol pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak BANK ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Lorenzo Protocol di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Lorenzo Protocol anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Lorenzo Protocol Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Lorenzo Protocol (BANK) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Lorenzo Protocol (BANK) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Lorenzo Protocol.

Semak Lorenzo Protocol ramalan harga sekarang!

Tokenomik Lorenzo Protocol (BANK)

Memahami tokenomik Lorenzo Protocol (BANK) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BANK dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Lorenzo Protocol (BANK)

Mencari cara membeli Lorenzo Protocol? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Lorenzo Protocol di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

Lorenzo Protocol Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Lorenzo Protocol, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Lorenzo Protocol Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Lorenzo Protocol

Berapakah nilai Lorenzo Protocol (BANK) hari ini?
Harga langsung BANK dalam USD ialah 0.09227 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BANK ke USD?
Harga semasa BANK ke USD ialah $ 0.09227. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Lorenzo Protocol?
Had pasaran untuk BANK ialah $ 16.11M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BANK?
Bekalan edaran BANK ialah 174.65M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BANK?
BANK mencapai harga ATH sebanyak 0.0962936077220356 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BANK?
BANK melihat harga ATL sebanyak 0.018389388782512995 USD.
Berapakah jumlah dagangan BANK?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BANKialah $ 332.25K USD.
Adakah BANK akan naik lebih tinggi tahun ini?
BANK mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BANKramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:23:51 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

