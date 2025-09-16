Lagi Mengenai BAR

FC Barcelona FTHargae(BAR)

1 BAR ke USD Harga Langsung:

$1.119
USD
FC Barcelona FT (BAR) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:23:08 (UTC+8)

FC Barcelona FT (BAR) Maklumat Harga (USD)

FC Barcelona FT (BAR) harga masa nyata ialah $ 1.12. Sepanjang 24 jam yang lalu, BAR didagangkan antara $ 1.105 rendah dan $ 1.133 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BAR sepanjang masa ialah $ 79.25934055, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.991574489714179.

Dari segi prestasi jangka pendek, BAR telah berubah sebanyak -0.45% sejak sejam yang lalu, -0.16% dalam 24 jam dan -1.67% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

FC Barcelona FT (BAR) Maklumat Pasaran

No.998

$ 16.14M
$ 16.14M$ 16.14M

$ 215.52K
$ 215.52K$ 215.52K

$ 44.76M
$ 44.76M$ 44.76M

14.41M
14.41M 14.41M

39,960,000
39,960,000 39,960,000

CHZ

Had Pasaran semasa FC Barcelona FT ialah $ 16.14M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 215.52K. Bekalan edaran BAR ialah 14.41M, dengan jumlah bekalan sebanyak 39960000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 44.76M.

FC Barcelona FT (BAR) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk FC Barcelona FT hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00191-0.16%
30 Hari$ -0.195-14.83%
60 Hari$ -0.005-0.45%
90 Hari$ -0.063-5.33%
Perubahan Harga FC Barcelona FT Hari Ini

Hari ini, BAR mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00191 (-0.16%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariFC Barcelona FT

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.195 (-14.83%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari FC Barcelona FT

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, BAR mengalami perubahan sebanyak $ -0.005 (-0.45%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari FC Barcelona FT

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.063 (-5.33%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga FC Barcelona FT (BAR)?

Semak FC Barcelona FThalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu FC Barcelona FT (BAR)

FC Barcelona Fan Tokens ($BAR) are digital assets that can be purchased through the Socios.com app, which will reward fans from all over the world for every activity they take on the app. They can climb leaderboards and earn reward points that can be used to purchase exclusive items and once-in-a-lifetime events. $BAR Fan Token holders can also expect a slew of new and exciting services, including chat, fan token trading, games and community challenges.

FC Barcelona FT tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus FC Barcelona FT pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak BAR ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang FC Barcelona FT di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian FC Barcelona FT anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

FC Barcelona FT Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai FC Barcelona FT (BAR) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset FC Barcelona FT (BAR) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk FC Barcelona FT.

Semak FC Barcelona FT ramalan harga sekarang!

Tokenomik FC Barcelona FT (BAR)

Memahami tokenomik FC Barcelona FT (BAR) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BAR dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli FC Barcelona FT (BAR)

Mencari cara membeli FC Barcelona FT? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah FC Barcelona FT di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

BAR kepada Mata Wang Tempatan

FC Barcelona FT Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang FC Barcelona FT, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web FC Barcelona FT Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai FC Barcelona FT

Berapakah nilai FC Barcelona FT (BAR) hari ini?
Harga langsung BAR dalam USD ialah 1.12 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BAR ke USD?
Harga semasa BAR ke USD ialah $ 1.12. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran FC Barcelona FT?
Had pasaran untuk BAR ialah $ 16.14M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BAR?
Bekalan edaran BAR ialah 14.41M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BAR?
BAR mencapai harga ATH sebanyak 79.25934055 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BAR?
BAR melihat harga ATL sebanyak 0.991574489714179 USD.
Berapakah jumlah dagangan BAR?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BARialah $ 215.52K USD.
Adakah BAR akan naik lebih tinggi tahun ini?
BAR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BARramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:23:08 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

