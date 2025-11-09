Lombard Harga Hari Ini

Harga langsung Lombard (BARD) hari ini ialah $ 0.7995, dengan 8.01% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BARD kepada USD penukaran adalah $ 0.7995 setiap BARD.

Lombard kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- BARD. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BARD didagangkan antara $ 0.7271 (rendah) dan $ 0.7995 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, BARD dipindahkan +6.50% dalam sejam terakhir dan +17.62% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 361.13K.

Lombard (BARD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 361.13K$ 361.13K $ 361.13K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 799.50M$ 799.50M $ 799.50M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Rantaian Blok Awam ETH

Had Pasaran semasa Lombard ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 361.13K. Bekalan edaran BARD ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 799.50M.