Blue Chip Blitz
Harga BAS langsung hari ini ialah 0.008861 USD.BAS modal pasaran ialah 22,152,500 USD. Jejaki masa nyata BAS kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai BAS

Maklumat Harga BAS

Apakah BAS

Kertas putih BAS

Laman Web Rasmi BAS

Tokenomik BAS

Ramalan Harga BAS

Sejarah BAS

BAS Panduan Membeli

Penukar Mata Wang BAS-ke-Fiat

BAS Logo

BASHargae(BAS)

1 BAS ke USD Harga Langsung:

$0.008861
$0.008861
+2.72%1D
USD
BAS (BAS) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:39:41 (UTC+8)

BAS Harga Hari Ini

Harga langsung BAS (BAS) hari ini ialah $ 0.008861, dengan 2.72% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BAS kepada USD penukaran adalah $ 0.008861 setiap BAS.

BAS kini berada pada kedudukan #665 mengikut permodalan pasaran pada $ 22.15M, dengan bekalan edaran sebanyak 2.50B BAS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BAS didagangkan antara $ 0.00843 (rendah) dan $ 0.008938 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.16763449915565898, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.004194192410779678.

Dalam prestasi jangka pendek, BAS dipindahkan +0.62% dalam sejam terakhir dan -23.47% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 131.86K.

BAS (BAS) Maklumat Pasaran

No.665

$ 22.15M
$ 22.15M

$ 131.86K
$ 131.86K

$ 88.61M
$ 88.61M

2.50B
2.50B

10,000,000,000
10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000

25.00%

BSC

Had Pasaran semasa BAS ialah $ 22.15M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 131.86K. Bekalan edaran BAS ialah 2.50B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 88.61M.

BAS Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00843
$ 0.00843
24J Rendah
$ 0.008938
$ 0.008938
24J Tinggi

$ 0.00843
$ 0.00843

$ 0.008938
$ 0.008938

$ 0.16763449915565898
$ 0.16763449915565898

$ 0.004194192410779678
$ 0.004194192410779678

+0.62%

+2.72%

-23.47%

-23.47%

BAS (BAS) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk BAS hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00023464+2.72%
30 Hari$ -0.015044-62.94%
60 Hari$ -0.013159-59.76%
90 Hari$ +0.008361+1,672.20%
Perubahan Harga BAS Hari Ini

Hari ini, BAS mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00023464 (+2.72%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariBAS

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.015044 (-62.94%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari BAS

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, BAS mengalami perubahan sebanyak $ -0.013159 (-59.76%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari BAS

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.008361 (+1,672.20%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga BAS (BAS)?

Semak BAShalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk BAS

Cerapan dipacu AI yang menganalisis BAS pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga BAS?

Several key factors influence BAS cryptocurrency prices:

1. Market demand and supply dynamics
2. Trading volume and liquidity levels
3. Overall cryptocurrency market sentiment
4. Bitcoin and major altcoin price movements
5. Project development updates and roadmap progress
6. Partnership announcements and collaborations
7. Regulatory news affecting crypto markets
8. Exchange listings and delisting events
9. Community adoption and user growth
10. Technical analysis patterns and trading signals

Mengapa orang ingin tahu harga BAS hari ini?

People want to know BAS price today for several key reasons:

1. Investment decisions - Current price helps determine buy/sell timing and portfolio allocation
2. Portfolio tracking - Monitor holdings value and performance in real-time
3. Trading opportunities - Identify profitable entry/exit points for day trading
4. Market analysis - Understand price trends and volatility patterns
5. Risk management - Make informed decisions about position sizing and stop-losses

Ramalan Harga untuk BAS

BAS (BAS) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran BAS pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
BAS (BAS) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga BAS berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga BAS yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk BAS ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik BAS Ramalan Harga.

Perihal BAS

BAS (Basis Share) is a decentralized cryptocurrency that operates on the Ethereum blockchain. It is a part of the Basis Cash protocol, a system designed to create a stablecoin that is algorithmically pegged to the value of the US dollar. The primary role of BAS is to act as a governance token within the Basis Cash ecosystem, allowing holders to vote on various proposals and changes within the system. It also serves as a mechanism to absorb the volatility of the stablecoin, acting as a speculative token that can be traded on the open market. The supply of BAS is elastic, adjusting based on market conditions to help maintain the stablecoin's peg to the dollar.

Bagaimana untuk membeli & Melabur BAS dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan BAS? Membeli BAS adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli BAS. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan BAS (BAS) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan 2.50B token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan BAS akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli BAS (BAS)

Apa yang boleh anda lakukan dengan BAS

Memiliki BAS membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli BAS (BAS) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
--
Pembuat
--
Pengambil
Yuran dagangan Niaga Hadapan:
--
Pembuat
--
Pengambil

Semak yuran dagangan kompetitif MEXC

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu BAS (BAS)

BAS is the native verification and reputation layer of BNB Chain, enabling on-chain KYC, identity, and asset proofs for RWA, DeFi, and token launches—built for Binance ecosystem scalability and compliance.

BAS Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang BAS, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web BAS Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai BAS

Berapakah nilai 1 BAS pada tahun 2030?
Jika BAS berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga BAS berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:39:41 (UTC+8)

BAS (BAS) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Berita Panas

Mengapa Ramai Orang Masih Kehilangan Wang Dalam Bull Run?

October 6, 2025

Kenaikan Rangkaian Lapisan 2 Bitcoin: Memahami Teknologi yang Mengubah Masa Depan Bitcoin di 2025

October 6, 2025

Altcoin pada 2025: Apabila TOTAL3 Mencapai Tahap Tinggi Baru tetapi Portfolio Anda Tidak Bergerak

October 5, 2025
Lihat Lagi

Terokai Lagi tentang BAS

BAS USDT (Perdagangan Niaga Hadapan)

Pergi panjang atau pendek BAS dengan leveraj. Terokai BAS dagangan niaga hadapan USDT di MEXC dan memanfaatkan perubahan pasaran.

Perdagangan BAS (BAS) Pasaran di MEXC

Terokai pasaran spot dan niaga hadapan, lihat harga BAS langsung, volum dan dagangan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24J
Volum 24J
BAS/USDT
$0.008861
$0.008861
+2.59%
0.00% (USDT)

Lebih Banyak Matawang Kripto untuk Dijelajahi

Mata wang kripto teratas dengan data pasaran tersedia di MEXC

$0.000000

$0.00000

$0.00000

$0.03926

$0.1021

$0.00006857

$0.0000346

$0.12746

$0.03890

$0.3816

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator BAS-ke-USD

Jumlah

BAS
BAS
USD
USD

1 BAS = 0.008861 USD