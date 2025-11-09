BAS Harga Hari Ini

Harga langsung BAS (BAS) hari ini ialah $ 0.008861, dengan 2.72% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BAS kepada USD penukaran adalah $ 0.008861 setiap BAS.

BAS kini berada pada kedudukan #665 mengikut permodalan pasaran pada $ 22.15M, dengan bekalan edaran sebanyak 2.50B BAS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BAS didagangkan antara $ 0.00843 (rendah) dan $ 0.008938 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.16763449915565898, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.004194192410779678.

Dalam prestasi jangka pendek, BAS dipindahkan +0.62% dalam sejam terakhir dan -23.47% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 131.86K.

BAS (BAS) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.665 Modal Pasaran $ 22.15M$ 22.15M $ 22.15M Kelantangan (24J) $ 131.86K$ 131.86K $ 131.86K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 88.61M$ 88.61M $ 88.61M Bekalan Peredaran 2.50B 2.50B 2.50B Bekalan Maks 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Jumlah Bekalan 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Kadar Peredaran 25.00% Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa BAS ialah $ 22.15M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 131.86K. Bekalan edaran BAS ialah 2.50B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 88.61M.