Based Labs Logo

Based LabsHargae(BASEDAI)

1 BASEDAI ke USD Harga Langsung:

$0.2192
-10.78%1D
USD
Based Labs (BASEDAI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:32:52 (UTC+8)

Based Labs (BASEDAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.1702
24J Rendah
$ 0.2509
24J Tinggi

$ 0.1702
$ 0.2509
$ 10.751129650865769
$ 0.2107836743467279
-7.36%

-10.78%

-18.55%

-18.55%

Based Labs (BASEDAI) harga masa nyata ialah $ 0.2192. Sepanjang 24 jam yang lalu, BASEDAI didagangkan antara $ 0.1702 rendah dan $ 0.2509 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BASEDAI sepanjang masa ialah $ 10.751129650865769, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.2107836743467279.

Dari segi prestasi jangka pendek, BASEDAI telah berubah sebanyak -7.36% sejak sejam yang lalu, -10.78% dalam 24 jam dan -18.55% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Based Labs (BASEDAI) Maklumat Pasaran

No.1245

$ 7.58M
$ 39.53K
$ 7.82M
34.60M
35,669,420
35,669,420
97.00%

ETH

Had Pasaran semasa Based Labs ialah $ 7.58M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 39.53K. Bekalan edaran BASEDAI ialah 34.60M, dengan jumlah bekalan sebanyak 35669420. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.82M.

Based Labs (BASEDAI) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Based Labs hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.026485-10.78%
30 Hari$ -0.0917-29.50%
60 Hari$ -0.2208-50.19%
90 Hari$ -0.1004-31.42%
Perubahan Harga Based Labs Hari Ini

Hari ini, BASEDAI mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.026485 (-10.78%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariBased Labs

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0917 (-29.50%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Based Labs

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, BASEDAI mengalami perubahan sebanyak $ -0.2208 (-50.19%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Based Labs

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.1004 (-31.42%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Based Labs (BASEDAI)?

Semak Based Labs halaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Based Labs (BASEDAI)

BasedAI is a unique Layer-1 network for organizing decentralized computational resources around LLM models. BasedAI is also fully EVM compatible, empowering developers to deploy novel decentralized applications that blend smart contract capabilities with LLM models. BasedAI also utilizes advanced cryptographic techniques to enable developers to deploy high performance privacy-preserving zk-LLMs.

Based Labs tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Based Labs pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak BASEDAI ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Based Labs di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Based Labs anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Based Labs Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Based Labs (BASEDAI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Based Labs (BASEDAI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Based Labs.

Semak Based Labs ramalan harga sekarang!

Tokenomik Based Labs (BASEDAI)

Memahami tokenomik Based Labs (BASEDAI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BASEDAI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Based Labs (BASEDAI)

Mencari cara membeli Based Labs? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Based Labs di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

BASEDAI kepada Mata Wang Tempatan

Based Labs Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Based Labs, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Based Labs Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Based Labs

Berapakah nilai Based Labs (BASEDAI) hari ini?
Harga langsung BASEDAI dalam USD ialah 0.2192 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BASEDAI ke USD?
Harga semasa BASEDAI ke USD ialah $ 0.2192. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Based Labs?
Had pasaran untuk BASEDAI ialah $ 7.58M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BASEDAI?
Bekalan edaran BASEDAI ialah 34.60M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BASEDAI?
BASEDAI mencapai harga ATH sebanyak 10.751129650865769 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BASEDAI?
BASEDAI melihat harga ATL sebanyak 0.2107836743467279 USD.
Berapakah jumlah dagangan BASEDAI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BASEDAIialah $ 39.53K USD.
Adakah BASEDAI akan naik lebih tinggi tahun ini?
BASEDAI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BASEDAIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:32:52 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

