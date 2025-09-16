Apakah itu Based Pepe (BASEDPEPE)

Based Pepe is a BASE token focused around the iconic Pepe the Frog meme. Based Pepe takes advantage of the speed and low cost of BASE transactions to provide a token for retail audiences who are true fans of the original, canonical Pepe the Frog from Boy's Club, originally created by Matt Furie.

Based Pepe Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Based Pepe (BASEDPEPE) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Based Pepe (BASEDPEPE) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Based Pepe.

Tokenomik Based Pepe (BASEDPEPE)

Memahami tokenomik Based Pepe (BASEDPEPE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BASEDPEPE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Based Pepe (BASEDPEPE)

Cara membeli Based Pepe (BASEDPEPE)

Based Pepe Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Based Pepe, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Based Pepe Berapakah nilai Based Pepe (BASEDPEPE) hari ini? Harga langsung BASEDPEPE dalam USD ialah 0.00000002663 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa BASEDPEPE ke USD? $ 0.00000002663 . Lihat Harga semasa BASEDPEPE ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Based Pepe? Had pasaran untuk BASEDPEPE ialah $ 0.00 USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran BASEDPEPE? Bekalan edaran BASEDPEPE ialah 0.00 USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BASEDPEPE? BASEDPEPE mencapai harga ATH sebanyak 0.000002677225006632 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BASEDPEPE? BASEDPEPE melihat harga ATL sebanyak 0.000000000091127145 USD . Berapakah jumlah dagangan BASEDPEPE? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BASEDPEPEialah $ 8.80K USD . Adakah BASEDPEPE akan naik lebih tinggi tahun ini? BASEDPEPE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BASEDPEPEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Based Pepe (BASEDPEPE) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

