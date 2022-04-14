Tokenomik Based Pepe (BASEDPEPE)

Tokenomik Based Pepe (BASEDPEPE)

Lihat cerapan utama tentang Based Pepe (BASEDPEPE), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Based Pepe (BASEDPEPE) Maklumat

Based Pepe is a BASE token focused around the iconic Pepe the Frog meme. Based Pepe takes advantage of the speed and low cost of BASE transactions to provide a token for retail audiences who are true fans of the original, canonical Pepe the Frog from Boy's Club, originally created by Matt Furie.

Laman Web Rasmi:
https://basedpepe.vip/
Kertas putih:
https://basedpepe.vip/wp-content/uploads/Whitepepe.pdf
Peneroka Blok:
https://basescan.org/token/0x52b492a33E447Cdb854c7FC19F1e57E8BfA1777D

Based Pepe (BASEDPEPE) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Based Pepe (BASEDPEPE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 0.00
Jumlah Bekalan:
$ 420.69T
Bekalan Edaran:
$ 0.00
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 11.43M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00000043997
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.000000000091127145
Harga Semasa:
$ 0.00000002718
Tokenomik Based Pepe (BASEDPEPE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Based Pepe (BASEDPEPE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token BASEDPEPE yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token BASEDPEPE yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik BASEDPEPE, terokai BASEDPEPE harga langsung token!

Cara Membeli BASEDPEPE

Berminat untuk menambah Based Pepe (BASEDPEPE) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli BASEDPEPE, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Based Pepe (BASEDPEPE) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga BASEDPEPE membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

BASEDPEPE Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju BASEDPEPE? Halaman ramalan harga BASEDPEPE kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.